Usuarios critican duramente a Tatiana Astengo tras pronunciamiento de artistas por la marcha: “No me representas”

Usuarios critican duramente a Tatiana Astengo tras pronunciamiento de artistas por la marcha

La actriz Tatiana Astengo vuelve a ser centro de polémica. Su nombre se posicionó entre las tendencias de redes sociales luego de que compartiera un comunicado conjunto de la Asociación de Artistas Escénicos del Perú, pronunciándose sobre la marcha del miércoles 15 de octubre.

Sin embargo, lo que buscaba ser un mensaje de unidad y defensa de los derechos humanos terminó desatando una ola de críticas e indignación por parte de los usuarios.

Y es que muchos internautas no olvidaron el video viral en el que se escucha a la actriz proferir duras palabras contra un policía durante dicha manifestación. La frase que más indignó fue:

“A tu hija la van a viol*r, por apoyar a un Gobierno de viol*dores”,una expresión que causó fuerte rechazo entre el público y que ahora vuelve a cobrar relevancia tras su pronunciamiento.

El comunicado de los artistas

El jueves 16 de octubre, varios actores peruanos —entre ellos Tatiana Astengo— compartieron en sus redes sociales un texto firmado por la Asociación de Artistas Escénicos del Perú, en el que se leía:

“Rechazamos toda forma de represión indiscriminada que vulnere los derechos fundamentales y recordamos que el Estado debe garantizar el orden y la seguridad”.

El mensaje buscaba solidarizarse con los manifestantes que denunciaron un uso excesivo de la fuerza policial durante las protestas. Sin embargo, lejos de recibir apoyo, la publicación de Tatiana fue bombardeada por comentarios negativos de usuarios que le recordaron su propio comportamiento durante la marcha.

Tatiana Astengo comparte comunicado tras pronunciamiento de artistas por la marcha de la generación Z.

Usuarios: “Soy hija de un policía y merezco tus disculpas”

En la sección de comentarios de su cuenta de Instagram, decenas de internautas arremetieron contra la actriz. Muchos la acusaron de hipocresía, señalando la contradicción entre el comunicado de respeto y su actitud durante la protesta.

Algunos de los mensajes más destacados fueron: “Soy hija de un policía y ahora merezco tus disculpas”, “¿Qué clase de artista es la que insulta, provoca e incita? Qué decepción”, “Ahora resulta que protestar es maldecir a la madre y a la hija de un policía”, “Le echaste la sal al policía diciéndole que violarían a su hija. ¡Nunca se desea algo así!” y “No menosprecies a nuestra policía. Ellos también son peruanos y estaban cumpliendo con su trabajo”.

Estos comentarios reflejan el malestar del público, que considera que las palabras de Astengo durante la marcha fueron violentas y carentes de empatía.

Usuarios critican duramente a Tatiana Astengo tras pronunciamiento de artistas por la marcha

El video que desató la indignación

El fragmento que circula en redes muestra a Tatiana Astengo enfrentándose verbalmente a un efectivo policial, mientras este mantenía su posición sin responder a las provocaciones. En medio del intercambio, se le escucha lanzar frases subidas de tono y expresiones ofensivas, lo que generó que muchos usuarios calificaran su comportamiento de “violento” y “repudiable”.

El video se viralizó rápidamente, generando miles de reacciones y convirtiéndose en tema central de debate en Twitter, TikTok e Instagram. Mientras algunos justificaban su exaltación en medio de la tensión, otros exigían una disculpa pública.

Usuarios critican duramente a Tatiana Astengo tras pronunciamiento de artistas por la marcha

Magaly Medina arremete contra Tatiana Astengo

La conductora Magaly Medina no tardó en pronunciarse sobre el tema. En la edición de su programa emitida el jueves por la noche, la periodista fue contundente y criticó duramente la actitud de la actriz.

“Parecía una terruca cualquiera. Tu enemigo no es el policía que está ahí. ¿Cómo le puedes decir a otro peruano algo así? ¿Cómo puedes decirle que a su hija la van a viol*r?”,expresó la ‘Urraca’ visiblemente indignada.

Medina subrayó que las palabras de Astengo reflejan una falta total de empatía y respeto, y que, como figura pública, debía tener mayor control sobre sus declaraciones:

“Da vergüenza ajena escuchar a alguien que se hace llamar artista decir algo tan cruel. No hay justificación posible para ese nivel de odio.”

Magaly Medina explotó en contra de Tatiana Astengo: "Parecía una terruca cualquiera". Video: Magaly TV La Firme

Tatiana Astengo, una figura polémica en redes

No es la primera vez que la polémica actriz se ve envuelta en controversias por sus declaraciones políticas. Tatiana Astengo ha sido una de las voces más activas dentro del gremio artístico en temas sociales y políticos, pero también una de las más polarizadoras.

Su estilo frontal y sus opiniones sin filtro la han llevado a chocar constantemente con usuarios en redes, periodistas e incluso otros actores. En esta ocasión, el contexto de la marcha y la sensibilidad del tema reavivaron el rechazo hacia su figura, especialmente entre quienes la consideran un ejemplo de incoherencia.

El llamado a la reflexión del gremio artístico

Mientras las críticas hacia Tatiana aumentan, varios artistas que también compartieron el comunicado han preferido guardar silencio ante la polémica. El texto original del gremio buscaba resaltar el papel del arte en defensa de los derechos humanos, pero terminó siendo eclipsado por el comportamiento de una de sus integrantes más mediáticas.

Algunos seguidores del colectivo señalaron que las palabras de Astengo dañan la credibilidad del mensaje y no representan a todos, mientras otros consideran que se está desviando la atención del verdadero problema: los excesos policiales durante la protesta.

Tatiana Astengo habló de 'Al Fondo Hay Sito' y su decisión de no ser madre.