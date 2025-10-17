Perú

Economía de Cusco atraviesa su peor desempeño desde pandemia

Acumula tres trimestres en negativo por la menor explotación de gas y la caída del agro

Por Gonzalo Manrique

Guardar
La economía de Cusco encadena
La economía de Cusco encadena tres trimestres en negativo y muestra su peor desempeño regional desde la pandemia. - Crédito: Andina

En el segundo trimestre de 2025, la economía de Cusco se contrajo 4.9% y acumula tres trimestres consecutivos de caída, una situación no observada desde la pandemia. Con ello, se mantiene debajo del promedio nacional (2.8%) y se ubica entre las regiones de mayor retroceso, solo por detrás de Áncash (-7.9%) y Tumbes (-10.8%). ¿A qué se debe ello y qué esperar en lo que queda del año?

Desempeño al segundo trimestre

La contracción de Cusco se explica principalmente por la caída del sector minería e hidrocarburos (-7.0%), que representa el 42% del PBI regional. Este desempeño negativo respondió a la menor explotación de gas natural (-8.0%) y líquidos de gas natural (-14.4%), debido al mantenimiento de la planta de Separación de Gas Malvinas en Camisea y la planta compresora de Transportadora de Gas del Perú (TGP). Dicho efecto fue compensado parcialmente por la recuperación de la producción de cobre (+2.1%), molibdeno (+1.9%) y plata (+1.8%).

Asimismo, se contrajo el sector agropecuario (-17.1%), acumulando dos trimestres consecutivos en negativo. Las bajas temperaturas y las malas cosechas afectaron los cultivos del café (-41.3%), el principal producto de la región orientado al mercado externo. La papa (-5.3%) y el maíz amiláceo (-4.4%) también se contrajeron en el segundo trimestre. A estos sectores, se sumó el retroceso del sector construcción (-12.3%), debido a la menor ejecución de obras de las municipalidades (-33.5%) y del Gobierno Regional (-18.1%), ajustado por el efecto inflación.

Gráfico. Crecimiento económico trimestral, Cusco
Gráfico. Crecimiento económico trimestral, Cusco

Perspectivas al tercer trimestre

El riesgo de una nueva contracción en Cusco se mantiene alto para el tercer trimestre. El sector minero se vio afectado por las protestas y bloqueos en septiembre, que obligaron a suspender por dos semanas las operaciones de la mina Constancia, la segunda mayor productora de cobre de la región. Las pérdidas durante este periodo representarían aproximadamente el 6.5% de la producción de este metal en Cusco. No obstante, se espera que dicho efecto sea parcialmente compensado por la mayor extracción de gas natural (+4.0%) y LGN (+8.0%), según datos a agosto.

Las protestas en Machu Picchu también afectarían la recuperación de la economía cusqueña en el tercer trimestre. Entre enero y agosto de 2025, la ciudadela inca recibió 4.1% más visitantes que en el mismo periodo de 2024, aunque aún 4.0% por debajo de los niveles prepandemia. Si bien la recuperación del flujo turístico es gradual, las protestas y los problemas de gestión y transporte habrían generado pérdidas superiores a US$3 millones diarios, según la Cámara de Turismo de Cusco.

Las perspectivas negativas para la minería y el turismo serían compensadas parcialmente por la agricultura. Este sector creció 23.3% entre julio y agosto, impulsado por mayores cosechas de maíz amiláceo (+407.9%), trigo (+126.1%) y haba grano seco (+256.9%). Sin embargo, el café (-12.8%) continúa en descenso desde el primer trimestre. Además, los incendios forestales ocurridos entre julio y septiembre, y la reducción del 0.7% del área sembrada prevista para la campaña 2025/2026 limitarían la recuperación del sector.

Gráfico. Crecimiento de sectores, Cusco
Gráfico. Crecimiento de sectores, Cusco

La economía de Cusco enfrenta un escenario de recuperación complejo. Ante ello, se requiere un entorno de inversión ágil en los trámites, acompañado de una gestión oportuna de las demandas ciudadanas para evitar conflictos. Ello permitirá, por ejemplo, reactivar la inversión minera por su efecto multiplicador sobre otros sectores que promueven el empleo y el consumo local. Asimismo, En turismo, urge resolver la licitación del transporte a la ciudadela y mejorar la gestión de visitantes. Mientras que, en el agro, se requiere invertir en infraestructura y asistencia técnica para prevenir futuros siniestros.

(*) Elaborado por Gonzalo Manrique, economista senior del IPE, con colaboración de Yamilet Senosaín.

Temas Relacionados

Cuscoeconomía de CuscoPBI Cusco 2025peru-economia

Más Noticias

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘blanquimorados’ tendrán que superar a la ‘misilera’ para encauzar el camino y así aferrarse a la zona alta de la clasificación, aunque la cima sigue siendo una verdadera utopía

Alianza Lima vs Sport Boys

María Alejandra Marín deja clara su ambición en Alianza Lima: “Si pierdo, me molesto; tengo mentalidad de campeona”

La armadora colombiana reafirmó su compromiso con el club ‘blanquiazul’, con la mira puesta en el tricampeonato nacional y en destacar a nivel internacional durante la temporada

María Alejandra Marín deja clara

Policía mató a manifestante Eduardo Ruiz Sanz: Reacciones desde el Congreso tras revelación de la PNP

Jefe de la Policía Nacional, Oscar Arriola, reconoció que el suboficial de tercera Luis Magallanes, miembro de la División de Investigación Criminal (Divincri), acabó con la vida de un manifestante durante la Marcha Nacional del pasado 15 de octubre

Policía mató a manifestante Eduardo

Magaly se emociona con romántico compromiso de Carol Reali y André Bankoff: “Encontró el amor y su historia es realmente bonita”

La conductora no ocultó su alegría al comentar la historia de amor de la pareja, destacando el contraste entre la felicidad actual de la popular ‘Cachaza’ y su anterior relación con Rafael Cardozo

Magaly se emociona con romántico

El adiós de Ace Frehley: fans peruanos despiden y rinden tributo al mítico guitarrista de KISS

La muerte del guitarrista original de KISS, desató tristeza entre los seguidores peruanos del rock. Su partida, tras un derrame cerebral, dejó huellas profundas en una generación que lo idolatró como su “Spaceman”

El adiós de Ace Frehley:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ernesto Álvarez no descarta policías

Ernesto Álvarez no descarta policías infiltrados en la marcha, pero insiste en que hubo “grupos subversivos”

Censura contra José Jerí: estos son los cinco congresistas con “mejor imagen” que podrían asumir la presidencia

Familia de manifestante muerto por disparo denunciará a José Jerí y a todo su gabinete por “autoría mediata en asesinato”

Pleno del Congreso rechazó la moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva

Congreso rechaza censura de Mesa Directiva, ¿qué bancadas votaron en contra de reemplazar a José Jerí, Fernando Rospigliosi y otros?

ENTRETENIMIENTO

Magaly se emociona con romántico

Magaly se emociona con romántico compromiso de Carol Reali y André Bankoff: “Encontró el amor y su historia es realmente bonita”

El adiós de Ace Frehley: fans peruanos despiden y rinden tributo al mítico guitarrista de KISS

Imitadora de Lady Gaga deslumbra al jurado de ‘Yo Soy’ con impresionante look

El emotivo mensaje de Gian Marco por la muerte de T.rvko: “No hay nada que celebrar”

Gabriel Calvo responde a las acusaciones de Mónica Sánchez: “Creo que el que se merece el respeto, se lo gana”

DEPORTES

Alianza Lima vs Sport Boys

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

María Alejandra Marín deja clara su ambición en Alianza Lima: “Si pierdo, me molesto; tengo mentalidad de campeona”

André Carrillo cumplió con éxito su proceso de recuperación tras rotura de ligamentos: Corinthians alista su retorno contra todo pronóstico

Un peruano más en la élite: Juan Díaz se ganó su lugar en la UFC con histórico nocaut que impresionó a Dana White

Argentina vs Marruecos: fecha, hora y dónde ver partido en Perú por la final del Mundial Sub 20