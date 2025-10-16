Natalie Vértiz asistió al Victoria’s Secret Fashion Show 2025 en Nueva York: el look que usó para la esperada gala

Natalie Vértiz cumple su sueño y asiste al Victoria’s Secret Fashion Show 2025. IG

El pasado 15 de octubre de 2025, en el icónico Brooklyn Navy Yard de Nueva York, se llevó a cabo uno de los desfiles más esperados del año: el regreso del Victoria’s Secret Fashion Show. Un evento que combinó moda, música, espectáculo y un fuerte mensaje de inclusión y renovación. Para la modelo peruana Natalie Vértiz, la velada no fue solo una pasarela más: fue la realización de un sueño esperado.

Desde antes de la cita, Natalie comunicó a sus seguidores que había recibido una invitación oficial para asistir al desfile, lo cual compartió con emoción en su cuenta de Instagram. En un video bajo el título de “El unboxing más esperado!”, mostró el momento en que estiraba su invitación, acompañada de perfumes, un neceser y la clásica pijama rosada de Victoria’s Secret —detalles que enamoraron al público.

Natalie Vértiz emocionada al cumplir el sueño de su vida al asistir al Victoria’s Secret Fashion Show. IG

Look previo al evento

Para la alfombra rosa y los momentos previos al desfile, Natalie lució un elegante traje de látex negro, firmado por un equipo de estilistas internacionales que buscaba resaltar su figura y al mismo tiempo encajar con la estética futurista/glam que se vio en la moda de los últimos meses. Su maquillaje e imagen fueron impecables, destacándose en cada historia de Instagram que compartía: el traslado en coche, vistas de Nueva York, el ambiente previo al evento. Todo evidenciaba que vivía al máximo cada instante.

Además, Natalie no asistió sola. Se le vio compartiendo espacio con figuras como la actriz mexicana Aislinn Derbez, la cantante y Miss Chile Emilia Díez, y la modelo colombiana Adriana Álvarez, entre otras personalidades invitadas.

El desfile

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 regresó con fuerza tras años de pausa y críticas, apostando por una propuesta más diversa, más musical y con fuerte presencia latina.

La cantante colombiana Karol G fue una de las protagonistas estelares de la noche: desfiló, actuó, y se mostró como ángel de Victoria’s Secret en rojo, con alas y un look que resaltó su figura, cautivando al público con su presencia y carisma. Además, otras artistas confirmadas para el show fueron Missy Elliott, Madison Beer, y el grupo surcoreano TWICE, ampliando el espectro musical del desfile.

Modelos como Valentina Castro (Colombia), junto a supermodelos reconocidas como Gigi Hadid, Bella Hadid, Irina Shayk, Adriana Lima y Ashley Graham, también estuvieron presentes, aportando al reencuentro de la marca con su legado de glamour clásico. Otro hecho relevante fue la participación de Angel Reese, atleta de la WNBA, desfilando por primera vez como “ángel” de Victoria’s Secret, lo que resalta el compromiso de la marca con representar diferentes cuerpos, historias y formas de ser.

La modelo colombiana que debutó en la pasarela de Victoria's Secret Fashion Show destacó también el impacto de Karol G y le agradeció con emotivo mensaje en redes sociales - crédito montaje REUTERS/Brendan McDermid - crédito Victoria's Secret/YouTube - REUTERS/Brendan McDermid

Natalie Vértiz y su glamouroso outfit

Para Natalie, este evento significó mucho más que estar presente: fue cumplir un sueño de hace mcuhos años. En sus historias, mostró no solo sus looks o momentos de glamour, sino su nerviosismo, expectativas y gratitud al ver desfilar artistas que ella admira, escuchar la música en vivo, sentir la energía del público, de las luces, de cada ala desplegada y cada paso en la pasarela. Ella compartió detalles que acercan al público a esa atmósfera que muchas veces solo se ve en cámaras: bastidores, vestidos, zapatos, encuentros con otros invitados.

Para esta ocasión, Natalie lució un vestido corto color plata y lleno de brillos, el cual dejaba sus hombros al descubierto y sus estilizadas piernas. Este traje fue acompañado con el cabello suelto y zapatos plateados.

El look de Natalie Vértiz para el Victoria’s Secret Fashion Show 2025.

Vértiz aprovechó para tomarse fotos con otras figuras de la moda, celebridades y personas cercanas al evento. Al cierre de la noche, cuando se apagaron las luces en Brooklyn y los reflectores se centraron en los aplausos finales. Para la modelo peruana, esta velada será uno de esos recuerdos imborrables: un hito profesional, personal y simbólico. No solo por lo que representa para su carrera, sino porque pone a Perú nuevamente en el mapa de la moda internacional.

Natalie Vértiz cumple su sueño y asiste al Victoria’s Secret Fashion Show 2025.