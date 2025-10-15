EN VIVO: Siga aquí la transmisión en vivo del ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′, con presencia colombiana

El mundo de la moda vuelve a brillar con uno de sus espectáculos más esperados, el Victoria’s Secret Fashion Show. La icónica marca de lencería vuelve a la pasarela con una propuesta que promete sorprender. En 2025, el show no solo busca recuperar su esplendor, también reinventarse, apostando por la diversidad, el empoderamiento y una nueva visión de la sensualidad femenina.
Inició la transmisión de la Pink Carpet con la conducción de Zanna Roberts Rassi y Low Roach.
La expectativa por el regreso de los ángeles de Victoria’s Secret se intensificó con la participación de figuras internacionales en el evento y en Colombia, la presencia destacada de Karol G ha hecho que millones de latinos pongan sus ojos en la marca.
Este año el icónico desfile de la marca Victoria’s Secret tendrá cuota colombiana por cuenta de la actuación de Karol G y de la presencia de las modelos Daniela Álvarez y Valentina Castro, quien pese a que no ha sido confirmada oficialmente por la organización de la pasarela, se espera que porte alguna de las piezas de la compañía.
La ganadora del Grammy Karol G vuelve a hacer historia al convertirse en la primera artista colombiana en ser confirmada como el acto principal para el prestigioso evento de modas Victoria’s Secret Fashion Show 2025.
Valentina Castro Rojas hará historia al convertirse en la primera modelo colombiana en participar en el desfile oficial de Victoria’s Secret. La joven, nacida en Tumaco, Nariño, fue incluida en la lista de modelos seleccionadas para la próxima edición del emblemático Fashion Show, que se llevará a cabo el 15 de octubre en Nueva York y será transmitido en directo en plataformas digitales como Prime Video, Amazon Live y las redes oficiales de la marca a las 7:00 p.m. hora del Este.