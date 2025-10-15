EN VIVO: Siga aquí la transmisión en vivo del ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′, con presencia colombiana

El mundo de la moda vuelve a brillar con uno de sus espectáculos más esperados, el Victoria’s Secret Fashion Show. La icónica marca de lencería vuelve a la pasarela con una propuesta que promete sorprender. En 2025, el show no solo busca recuperar su esplendor, también reinventarse, apostando por la diversidad, el empoderamiento y una nueva visión de la sensualidad femenina.

