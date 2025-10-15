Colombia

EN VIVO: Siga aquí la transmisión en vivo del ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′, con presencia colombiana

El icónico desfile regresa renovado, con nuevas embajadoras, propuestas más inclusivas y la participación de talento colombiano que brillará en la pasarela más esperada del año

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

El mundo de la moda vuelve a brillar con uno de sus espectáculos más esperados, el Victoria’s Secret Fashion Show. La icónica marca de lencería vuelve a la pasarela con una propuesta que promete sorprender. En 2025, el show no solo busca recuperar su esplendor, también reinventarse, apostando por la diversidad, el empoderamiento y una nueva visión de la sensualidad femenina.

En pocas líneas:

22:30 hsHoy

Inició la transmisión de la Pink Carpet con la conducción de Zanna Roberts Rassi y Low Roach.

22:13 hsHoy

Goyo revivió su paso por el desfile de Victoria’s Secret y celebró la presentación de Karol G: “Tomará ese lugar con toda su fuerza”

La exintegrante de Chocquibtown compartió su emoción por el desfile y recordó cómo su participación abrió puertas para las artistas colombianas

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La cantante colombiana Goyo
La cantante colombiana Goyo fue la primera artista colombiana en cantar para la marca de lencería femenina - crédito EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

La expectativa por el regreso de los ángeles de Victoria’s Secret se intensificó con la participación de figuras internacionales en el evento y en Colombia, la presencia destacada de Karol G ha hecho que millones de latinos pongan sus ojos en la marca.

22:05 hsHoy

Así puede ver a Karol G, Daniela Álvarez y Valentina Castro en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025′: hora y dónde ver en Colombia

El icónico desfile vuelve a Nueva York tras años de ausencia, apostando por plataformas digitales, modelos de distintos perfiles y espectáculos musicales en vivo para captar nuevas audiencias y responder a demandas de inclusión

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

El icónico desfile tendrá cuota
El icónico desfile tendrá cuota colombiana - crédito @nfl @karolg / Instagram / @danielaalvareztv/ Instagram / crédito lavalentinacastro/Instagram

Este año el icónico desfile de la marca Victoria’s Secret tendrá cuota colombiana por cuenta de la actuación de Karol G y de la presencia de las modelos Daniela Álvarez y Valentina Castro, quien pese a que no ha sido confirmada oficialmente por la organización de la pasarela, se espera que porte alguna de las piezas de la compañía.

21:58 hsHoy

Karol G será el acto principal del desfile de ‘Victoria’s Secret′: “Dijimos que este año íbamos a hacerlo en grande”

La artista paisa se presentará en vivo en el prestigioso desfile de modas, junto a los “ángeles” de la casa de modas: es la primera colombiana en actuar en este evento

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

La colombiana cantará sus mayores
La colombiana cantará sus mayores éxitos juntos a los ángeles de Victoria's Secret - crédito montaje Photo by ANGELA WEISS / AFP - @karolg/ Instagram

La ganadora del Grammy Karol G vuelve a hacer historia al convertirse en la primera artista colombiana en ser confirmada como el acto principal para el prestigioso evento de modas Victoria’s Secret Fashion Show 2025.

21:55 hsHoy

Valentina Castro hace historia al convertirse en la primera modelo colombiana en desfilar para Victoria’s Secret

La joven participará en el desfile del 15 de octubre en Nueva York, luego de haberse destacado en un exigente proceso de selección internacional realizado por la reconocida firma

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Valentina Castro formará parte del
Valentina Castro formará parte del selecto grupo de modelos que participarán en el desfile de Victoria’s Secret el 15 de octubre en Nueva York. - crédito lavalentinacastro/Instagram

Valentina Castro Rojas hará historia al convertirse en la primera modelo colombiana en participar en el desfile oficial de Victoria’s Secret. La joven, nacida en Tumaco, Nariño, fue incluida en la lista de modelos seleccionadas para la próxima edición del emblemático Fashion Show, que se llevará a cabo el 15 de octubre en Nueva York y será transmitido en directo en plataformas digitales como Prime Video, Amazon Live y las redes oficiales de la marca a las 7:00 p.m. hora del Este.

