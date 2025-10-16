Karol G brilló en el Victoria’s Secret Fashion Show y dejó un emotivo mensaje: “Latina Foreva”

Colombia

La cantante se sumó al exclusivo grupo de artistas invitados al desfile en Nueva York: en su presentación fusionó ritmos latinos con la moda de alto nivel, que recibió aplausos del público

La colombiana desfilo con unas imponentes alas al finalizar su presentación - crédito @karolg/IG

La cantante Karol G se convirtió en una de las protagonistas del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, realizado en Nueva York, al ofrecer una actuación que fusionó música latina y moda desde lencería hasta prendas de vestir para las más jóvenes.

Durante su presentación en el escenario, la colombiana desplegó su talento en uno de los escenarios más emblemáticos del espectáculo global, acompañada en la apertura por la modelo Bella Hadid, quien abrió la pasarela vestida con lencería roja y una capa que marcó el tono dramático de su desfile.

Adicionalmente, la cantante paisa interpretó dos canciones de su álbum Tropicoqueta: Ivonny bonita y Latina Foreva.

Karol G dejó un emotivo
Karol G dejó un emotivo mensaje en Instagram después de su presentación en el Victoria's Secret - crédito @karolg/IG

Por otro lado, la presencia de la cantante se integró a la narrativa visual del show, cuya selección cromática estuvo dominada por el color rojo, presente tanto en la indumentaria de las modelos como en el vestuario de la artista.

El momento culminante llegó cuando Karol G apareció desde el fondo del escenario vestida con un enterizo rojo escarlata, al que sumó unas alas de gran tamaño, replicando el aspecto de uno de los ángeles de la marca.

Destaca la ovación que provocó la actuación, por la fusión entre el sello latino y la propuesta visual de un evento que reúne a las máximas figuras del modelaje y la moda internacional.

Con Latina Foreva, Karol G recorrió toda la pasarela, realizando pasos de reguetón característicos de su estilo, un gesto que recibió el reconocimiento inmediato del público.

Tras su participación, la artista compartió un video de la presentación en su cuenta oficial de Instagram, donde expresó emotiva por el momento que acababa de vivir en el escenario: “Oficialmente un Angelito de Victoria Secret. LATINA FOREVA”, publicación que recibió miles de comentarios y reacciones de seguidores y colegas en la industria.

Karol G sorprendió al público
Karol G sorprendió al público al desfilar con un enterizo rojo y unas enormes alas como los ángeles representativos de la marca - crédito REUTERS/Brendan McDermid

Esta declaración refleja la importancia que Karol G concede a su presencia en una plataforma de alcance global, al tiempo que refuerza el impacto de la música latina en el espectáculo de Victoria’s Secret.

El desfile, reconocido por su despliegue escénico y la proyección internacional de sus invitados, mantuvo la atención de la audiencia a través de presentaciones en vivo que buscaron generar momentos memorables para la marca y sus protagonistas.

La participación de la cantante se suma a una lista de colaboraciones latinoamericanas que continúan posicionando a la región en el mapa de la industria musical y de la moda.

Qué más había dicho Karol G sobre su presentación

Previo a que cerrara su presentación con una imponente caminata por la pasarela del desfile de lencería más visto en el mundo y, aunque se mantuvo ausente por casi seis años, Karol G no dudó en destacar lo que fueron estos últimos días previo a su aparición en Nueva York.

“Que fantasía han sido los últimos meses de mi vida... cumpliendo sueños que tuve de niña y que jamás pensé que me pasarían a mí”, expresó en sus historias de Instagram, acompañando una imagen suya, de espaldas, esperando el momento de salir a escena.

Karol G no ocultó su
Karol G no ocultó su emoción por estar presente en el desfile de Victoria's Secret, como artista invitada - crédito @karolg/Instagram

Asimismo, es importante recordar que la paisa venía de actuar en septiembre en el Crazy Horse de París, donde realizó una residencia de cuatro días del 25 al 28 de septiembre de 2025. Esto la transformó en la primera artista latina invitada al icónico cabaret, donde presentó ocho funciones de su show “Totally Crazy”, en el que fusionó su música y estética con el estilo del cabaret, interpretando temas de Tropicoqueta.

Una vez más, la colombiana deja en firme por qué es una de las favoritas de la marca de moda en el mundo, ya que ha sido llamada por Loewe, Versace, entre otras a formar parte del front row de la Semana de la Moda de París.

