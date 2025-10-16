José Jerí no renunciará ante muerte de manifestante: “Mi responsabilidad es mantener la estabilidad del país”

El presidente encargado José Jerí negó que vaya a renunciar a la encargatura de la Presidencia de la República tras la muerte de un joven manifestante durante la marcha nacional del último 15 de octubre.

"No (voy a renunciar). Mi responsabilidad es mantener la estabilidad del país. Esa es mi responsabilidad, es mi compromiso. Y estoy plenamente convencido de que trabajando juntos lo podemos lograr", dijo Jerí a Canal N.

En esa línea, el mandatario interino garantiza “plenamente” unas elecciones libres. “Pero para poder elegir en tranquilidad, tenemos que acabar o mitigar los efectos de la delincuencia”, acotó.

José Jerí dio declaraciones tras registrarse un fallecido durante la marcha nacional. Foto: Congreso

Previamente, José Jerí dio un mensaje desde las instalaciones del Congreso de la República, a donde acudió junto al ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

José Jerí se dirigió a la ciudadanía desde el Congreso de la República tras las protestas del 15 de octubre, donde reconoció el derecho a la manifestación y expresó sus condolencias por la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz, un joven rapero de 32 años fallecido por un disparo en la Plaza Francia del Centro de Lima, según confirmó la Fiscalía de la Nación.

En su mensaje, Jerí calificó la movilización como una “expresión legítima del derecho a la protesta” y pidió proteger la estabilidad nacional frente a “un grupo minúsculo que pretende imponer agendas”. El mandatario interino reiteró su compromiso con la defensa tanto de los manifestantes como de las fuerzas del orden y subrayó la necesidad de diálogo para mantener la unidad del país: “Hoy tenemos que sostener la estabilidad del país”.

En materia de seguridad ciudadana, Jerí anunció que se solicitará facultades legislativas para implementar medidas contra la delincuencia, la extorsión y el sicariato.