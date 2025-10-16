Gabriel Calvo responde a las acusaciones de Mónica Sánchez: “Creo que el que se merece el respeto, se lo gana”. Video: Nadie se salva / TikTok @josepastord

Una nueva confrontación entre Gabriel Calvo y Mónica Sánchez, dentro del gremio artístico. Tras la marcha nacional del 15 de octubre en Lima, donde artistas y colectivos exigieron acciones frente a la inseguridad ciudadana, la actriz Mónica Sánchez aprovechó la presencia de las cámaras de La Roro Network para lanzar una crítica directa al canal y a los conductores del pódcast Nadie se salva, acusándolos de faltar el respeto al gremio y de adoptar un estilo provocador en redes sociales. La respuesta de Calvo y su equipo no tardó en llegar.

Respuesta de Gabriel Calvo y equipo a las críticas de Mónica Sánchez

Durante la cobertura de la marcha nacional, Mónica Sánchez se dirigió con firmeza a los integrantes de La Roro Network, canal de streaming dirigido por Carlos Orozco, y al equipo de Nadie se salva, pidiendo que no se conviertan en “una versión de Magaly de las redes”. La actriz expresó: “Les deseo profundamente que no se conviertan en una versión de Magaly de las redes. Se les ve... saben, se les viraliza... Ustedes nos faltan el respeto con nombre y apellido, a mí me siguen faltando el respeto, se burlan de nosotros...”.

Sánchez lamentó el tono que, a su juicio, emplean los conductores y subrayó la importancia de la responsabilidad en la coyuntura nacional, señalando que “el país está que arde, y por hacer un chistecito barato no solo traicionan ideales que es importante defender, traicionan a su gremio los chicos que están en esa mesa”.

La reacción de Gabriel Calvo fue clara. En la edición del 18 de octubre de Nadie se salva, el conductor respondió: “Bueno, yo creo que el que se merece el respeto, se gana, creo yo, desde mi punto de vista y además, no voy a responder porque sé qué es lo que buscan... La verdad es que no tengo nada que decir al respecto”. Calvo optó por no profundizar en la confrontación, sugiriendo que no desea alimentar la polémica.

Por su parte, Pablo Saldarriaga, otro de los conductores, adoptó una postura conciliadora, reconociendo el malestar de Sánchez y mostrando disposición a disculparse si alguna de sus intervenciones fue percibida como ofensiva. “Si ella sintió que alguna cosa fue de mi parte, una agresión hacia ella, no tengo ningún problema en disculparme”, declaró Saldarriaga.

Jhovan Tomasevich, también conductor del pódcast, coincidió en la necesidad de reducir la tensión dentro del gremio artístico: “Puede que no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero creo que de repente sí es momento un poco de bajar la intensidad”, afirmó. Además, reconoció el liderazgo de Sánchez y negó que la actriz sea una figura radical, desmarcándose de cualquier intento de polarización. El cantante también hizo autocrítica sobre el estilo del programa, admitiendo que en ocasiones han recurrido a la “chacota y la joda” en sus intervenciones.

Las palabras de Sánchez generaron un amplio debate en redes sociales, donde muchos interpretaron su mensaje como una indirecta hacia Calvo y su equipo, conocidos por sus críticas a la participación de la actriz en la discusión sobre la ley del artista.

Antecedentes y tensiones previas entre Calvo y Sánchez

El enfrentamiento entre Gabriel Calvo y Mónica Sánchez no es nuevo. En junio de 2025 ambos protagonizaron un conflicto en un grupo de WhatsApp creado para debatir la ley del artista, que reunió a más de 900 actores. Calvo relató en el pódcast Nadie se salva que abandonó el chat casi de inmediato debido a la falta de consenso y la dificultad para establecer una comunicación efectiva: “Crearon un chat con 900 personas, donde agregaron un montón de gente… a los 10 segundos de formado ese chat me salí. ¿Por qué? Porque nadie se pone de acuerdo nunca”, explicó el actor.

El ambiente en el grupo se tornó tenso, con acusaciones sobre filtraciones de información y decisiones tomadas sin acuerdo, lo que profundizó el malestar entre los participantes. Calvo responsabilizó a Sánchez de algunos de los roces internos y respondió a sus comentarios de manera directa:

“Que la señora Mónica Sánchez diga que eso me pinta de cuerpo entero, no sé de qué me pinta. ¿Qué le molesta? ¿Que haya dicho que hay un montón de gente que no me cae? Probablemente no le caiga al 90% de las personas que están en ese chat y esa es la verdad. No me interesa. Pero sí seguiré luchando por los derechos de los actores, así seguirá siendo”, sostuvo el conductor.

A pesar de la división, Calvo reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos laborales del gremio, aunque recalcó que su estilo frontal y su lenguaje directo no deben interpretarse como falta de compromiso. Otros miembros del grupo, como Pablo Saldarriaga, reconocieron que la forma de comunicar puede generar fricciones, pero subrayaron la importancia de la movilización y la unidad para lograr cambios.