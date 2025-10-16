Perú

Francisco Sagasti envió un mensaje ante la nueva marcha contra el gobierno de José Jerí y el Congreso

El expresidente de la República conversó con Infobae Perú sobre los retos a los que se enfrentará el Ejecutivo en las próximas horas

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Francisco Sagasti envió un mensaje ante la segunda marcha contra el gobierno de José Jerí y el Congreso Video: Paula Elizalde

El expresidente de Perú, Francisco Sagasti, envió un mensaje a la ciudadanía ante la posibilidad de nuevas marchas en rechazo al Gobierno de José Jerí y al Congreso de la República. En una entrevista exclusiva con Infobae Perú, el exjefe de Estado destacó que los peruanos pueden esperar de su parte “un intento de reflexionar con ecuanimidad, con tranquilidad, de orientar a la ciudadanía, de exigirle a las autoridades respeto por la voluntad popular”.

Durante la conversación con Infobae Perú, Sagasti dirigió un pedido directo a las principales figuras del Ejecutivo. El exmandatario exigió al Gobierno, al presidente José Jerí, al presidente del Consejo de Ministros, al ministro del Interior y a los demás miembros del Gabinete que demuestren un mínimo de responsabilidad y rectifiquen el rumbo cuanto antes, para garantizar la paz social y asegurar unas elecciones limpias y sin incidentes.

El exmandatario alentó a la sociedad peruana a mantener una “actitud de expectativa y vigilancia” en el actual contexto político. Sagasti instó a la ciudadanía a recopilar información y pruebas para determinar con claridad la dirección que asumirá el Gobierno y el margen de maniobra que permitirá el Congreso. “En fin, lo importante es mantener una actitud de expectativa, vigilante y empezar a recoger evidencias para determinar realmente cuál es el rumbo que va a tomar el Gobierno actual, qué margen de maniobra le va a dejar el Congreso y si seguiremos con más de lo mismo o peor de lo mismo”, puntualizó.

Foto: Paula Elizalde / Infobae
Foto: Paula Elizalde / Infobae

Las declaraciones del expresidente fueron recogidas en un contexto de movilizaciones ciudadanas, en las que diversos sectores exigen mayor transparencia, respeto a la institucionalidad y garantías para procesos electorales libres. Las palabras de Sagasti reflejan una postura de vigilancia activa e invitan tanto a la ciudadanía como a las autoridades a actuar con prudencia y compromiso democrático.

Señala al gobierno de Jerí como responsable

El expresidente de Perú, Francisco Sagasti, condenó la muerte del manifestante Eduardo Ruiz Sáenz durante las protestas en el centro de Lima, subrayando la responsabilidad política del Gobierno de José Jerí en el manejo de la represión. En una entrevista exclusiva concedida a Infobae Perú, Sagasti calificó el hecho como “una tragedia doble” que, en su opinión, “podía haberse prevenido con una actitud diferente por parte de quienes eran responsables de mantener el orden”.

El caso de Ruiz Sáenz —un joven rapero de 32 años— se registró durante la llamada Marcha de la Generación Z, el 15 de octubre. Según los videos difundidos, un disparo a corta distancia presuntamente efectuado por un agente policial vestido de civil acabó con la vida del manifestante en las inmediaciones de la Plaza Francia. Ruiz fue trasladado al Hospital Arzobispo Loayza, donde se confirmó su deceso. La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos inició una investigación, con tareas de levantamiento de pruebas y recolección de videos en la zona.

Sagasti sobre los tweets de José Jerí: “He leído algunos que son realmente risibles por no decir penosos” Video: Paula Elizalde

Sagasti enfatizó que “la gran mayoría, la absoluta mayoría de la manifestación, se realizó en paz, sin violencia, con personas protestando pacíficamente”, según relató a Infobae Perú. Señaló que estos hechos no deben desvirtuarse por incidentes violentos ocurridos al final de la jornada. El expresidente subrayó que el Gobierno debe responder no solo por la muerte de Ruiz, sino por el manejo general de la fuerza pública durante la protesta. “El Gobierno tiene responsabilidad, no solo por esta muerte sino por toda la manera en que se manejó la represión, nuevamente indiscriminada”, afirmó.

Mientras tanto, el Ejecutivo enfrenta crecientes cuestionamientos. El presidente José Jerí ordenó esclarecer el incidente y colaborar con la investigación. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, negó que el presunto agresor pertenezca al grupo Terna de la Policía, pese a que varios testigos así lo identifican en videos viralizados. La Defensoría del Pueblo informó que los disturbios dejaron más de 100 heridos, incluidos dos en estado crítico. El debate sobre el uso de la fuerza letal y la protección de derechos humanos vuelve a marcar la agenda nacional ante la indignación por la muerte de Ruiz Sáenz y las demandas de transparencia estatal.

Temas Relacionados

Francisco SagastiJosé JeríCongresoMarchaGeneración Zperu-politica

Más Noticias

¿Con cuántos votos se puede censurar a José Jerí para que deje de ser presidente? Esto dice la normativa del Congreso

El legislador de la Bancada Socialista, Jaime Quito, presentó una moción de censura contra la Mesa Directiva del Parlamento. De aprobarse, Jerí dejaría de ser presidente

¿Con cuántos votos se puede

Pleno del Congreso EN VIVO: se debate la moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva

El Congreso solicitó investigaciones rápidas y transparentes tras las protestas que dejaron un fallecido y varios heridos, instando a las autoridades a esclarecer los hechos y establecer responsabilidades

Pleno del Congreso EN VIVO:

Ministro del Interior se pronuncia por muerte de Eduardo Ruíz: Dice que PNP fue atacada y se usará IA para identificar al asesino

Vicente Tiburcio llegó hasta el Pleno del Congreso donde pidió un minuto de silencio por el fallecimiento del joven de 32 años

Ministro del Interior se pronuncia

Crisis en Perú por protestas contra José Jerí y el Congreso EN VIVO: últimas noticias de los reclamos sociales y situación de los heridos

Fiscalía confirmó la muerte de una persona por arma de fuego, mientras que alrededor de 20 jóvenes permanecen detenidos. Defensoría reportó más de 70 policías heridos y dos jóvenes fueron operados por heridas en la cabeza y abdomen

Crisis en Perú por protestas

Convocan a vigilia por el asesinato de Eduardo Mauricio Ruiz, artista abatido en la marcha del 15 de octubre

Familiares, colectivos de hip hop y organizaciones de derechos humanos rendirán homenaje este 16 de octubre a Mauricio Ruiz, artista y activista abatido presuntamente por un policía vestido de civil durante las protestas en Lima

Convocan a vigilia por el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Con cuántos votos se puede

¿Con cuántos votos se puede censurar a José Jerí para que deje de ser presidente? Esto dice la normativa del Congreso

Pleno del Congreso EN VIVO: se debate la moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva

Ministro del Interior se pronuncia por muerte de Eduardo Ruíz: Dice que PNP fue atacada y se usará IA para identificar al asesino

La presidencia de José Jerí sería corta como la de Manuel Merino, a pesar de sus intenciones de mantenerse en el cargo

¿José Jerí dejará la presidencia del Perú? Congresistas presentan moción de censura contra la Mesa Directiva del Parlamento

ENTRETENIMIENTO

‘La Chama’, Alexandra Méndez sale

‘La Chama’, Alexandra Méndez sale en defensa de Maju Mantilla y califica a Gustavo Salcedo de “basura, oportunista y poco hombre”

‘El Correcaminos’, protagonizada por Emanuel Soriano, presentó su tráiler oficial

Esposa de Paul Flores rompe en llanto en la Marcha Nacional y cuenta su experiencia: “Pedimos vivir sin miedo”

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión: Jimmy Pflücker, empresario minero, y Susana Umbert tomarían el control de Canal 5

Alejandra Guerrero anuncia su salida definitiva de ‘La Bella Luz’: “El ambiente laboral no era el adecuado para mí”

DEPORTES

Regatas Lima vs Circolo: día,

Regatas Lima vs Circolo: día, hora y canal TV de la presentación antes del arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Historiador reveló qué pasó con el polémico título del 34: “Alianza Lima es campeón en los periódicos, pero la FPF establece que Universitario lo es”

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys HOY: partido en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Sport Boys HOY: canal tv online del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Felipe Chávez reaccionó a sus similitudes con Paolo Guerrero y confesó si utilizó la ‘14′ por Claudio Pizarro en su debut con Perú