Patricio Parodi sorprende con mensaje de apoyo a Flavia López en el ‘Miss Grand International 2025′

Patricio Parodi envía sus buenos deseos para Flavia López en el ‘Miss Grand International 2025’. América TV

Patricio Parodi sorprendió en plena transmisión de 'Esto es Guerra’ al enviar un mensaje de aliento a Flavia López, quien se encuentra representando al país en el certamen 'Miss Grand International 2025′ que se desarrolla en Tailandia.

El carismático participante del reality no esquivó las preguntas sobre su posible apoyo a la modelo peruana y, por el contrario, aprovechó las cámaras para hacer campaña por ella.

Todo inició cuando Johanna San Miguel, conductora invitada del programa, le consultó directamente si ya había votado por la representante nacional en el concurso internacional. “¿Ya votaste por nuestra Miss Grand Perú?”, preguntó entre risas.

Patricio no dudó en responder y, con total naturalidad, reveló que ya había mostrado su respaldo públicamente en redes sociales.

“¿Yo? Sí, ya lo subí a redes sociales, así que aprovecho las pantallas de Esto es guerra, hay que votar por favor, Flavia López en el Miss Grand International, está representando al Perú en Tailandia. La final es este sábado 18”, comentó el popular guerrero en vivo, generando aplausos y comentarios de sus compañeros de programa.

El apoyo de Patricio Parodi a Flavia López

El gesto del chico reality se volvió viral entre los seguidores del certamen de belleza, quienes destacaron su mensaje positivo y su llamado a la unión nacional para respaldar a la candidata peruana.

Además, Patricio reveló un detalle curioso que terminó por ganarse al público: la fecha de la gran final del 'Miss Grand International’ coincide con su cumpleaños.

“Ya sé cuál va a ser mi deseo cuando sople las velas en la tortita y nada, vamos a apoyar al Perú”, dijo entre risas, dejando en claro que su deseo será ver a Flavia López coronada como la nueva Miss Grand International.

El momento fue celebrado por sus compañeros, quienes también aprovecharon para enviar buenos deseos a la modelo peruana, resaltando el esfuerzo y la disciplina que ha demostrado durante su preparación para el certamen.

Patricio Parodi sorprende con mensaje de apoyo a Flavia López en el ‘Miss Grand International 2025′. IG

Flavia López deslumbra con traje típico inspirado en la orquídea mágica peruana

Mientras tanto, desde Tailandia, Flavia López continúa destacando en cada etapa del MGI 2025. Durante la noche de trajes típicos, la modelo peruana sorprendió al público con una majestuosa creación inspirada en la orquídea mágica peruana, una flor emblemática de la biodiversidad nacional.

El diseño, elaborado por el reconocido artista Beto Pinedo, se caracterizó por su combinación de tonos rosas y plateados que reflejaban la delicadeza y fortaleza de la mujer andina.

El traje no solo impresionó por su estética, sino también por su ingeniería: incorporaba un mecanismo especial que desplegaba una gran orquídea en la parte trasera de la falda, generando una ovación inmediata del público y de los jurados presentes.

Flavia López lució traje típico inspirado en la orquidea en el Miss Grand International 2025 | Grand TV

El significado detrás del traje típico

Durante la presentación, el conductor del certamen explicó que la orquídea mágica peruana simboliza la belleza, la salud y la paz interior, valores que Flavia supo transmitir con elegancia y naturalidad sobre el escenario.La candidata desfiló con porte y seguridad, luciendo orgullosa un vestuario que reflejaba la fusión entre la naturaleza peruana y la creatividad artística del país.

Beto Pinedo, encargado del diseño, es un nombre habitual en los concursos de belleza internacionales.Entre sus creaciones más recordadas se encuentra el traje de parihuana que Janick Maceta lució en el Miss Universo, considerado uno de los más imponentes de su edición.Con Flavia López, el diseñador volvió a rendir homenaje al Perú a través de un concepto visual que mezcla elegancia, simbolismo y orgullo nacional.

Flavia López lució traje típico inspirado en la orquídea en el Miss Grand International 2025

Perú entre las favoritas del ‘Miss Grand International’

Flavia López, quien representa al Perú en esta edición del certamen, ha sido mencionada por distintos portales especializados en concursos de belleza como una de las favoritas para alcanzar la corona. Su carisma, disciplina y actitud positiva han captado la atención del público internacional, además del respaldo que ha recibido de sus compatriotas a través de redes sociales y plataformas de votación.

En las últimas horas, la candidata peruana también llamó la atención por un emotivo momento durante su recuperación de una lesión en la pierna, hecho que no la detuvo en su camino hacia la competencia.Su fortaleza fue reconocida por el propio presidente del certamen, Mr. Nawat, quien elogió su valentía y su compromiso con representar al Perú hasta el final.

“Soy una mujer que no se rinde”, expresó Flavia en una conversación con el organizador del evento, mostrando su determinación a pesar de las dificultades físicas que enfrentó durante los ensayos.

‘Miss Grand International 2025’: Flavia López inicia con éxito certamen y entra al Top 10 del Pre Arrival

Expectativa por la gran final en Tailandia

La gran final del Miss Grand International 2025 se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en Bangkok, Tailandia, y contará con la participación de más de 70 candidatas de todo el mundo. Flavia López buscará convertirse en la tercera peruana en obtener una corona internacional de la franquicia, tras los logros obtenidos por sus antecesoras en ediciones anteriores.