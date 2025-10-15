Jolié Messambo emociona hasta las lágrimas a Ricardo Morán con su tributo a Whitney Houston en ‘Yo Soy’. Video: Yo Soy / Latina

La emoción marcó el inicio de la segunda temporada 2025 de ‘Yo Soy’, cuando la joven Jolié Messambo, imitadora de Whitney Houston, logró conmover hasta las lágrimas a Ricardo Morán, uno de los jurados más exigentes del programa.

La interpretación de ‘I Will Always Love You’ no solo desató una ovación de pie, sino que también abrió un espacio de reconocimiento en el panel, convirtiéndose en uno de los momentos más intensos de la reciente edición del concurso de talentos, que tuvo como ganador de la anterior temporada a Pedro Infante.

Ricardo Morán se quiebra ante la imitadora de Whitney Houston

Jolié Messambo, de 20 años y originaria de Pucallpa, llegó al escenario de ‘Yo Soy’ con una historia personal que anticipaba una presentación especial. Hija de madre peruana y padre camerunés, la joven artista había alcanzado previamente el cuarto lugar en ‘Super Kids’ 2017, pero fue en esta nueva oportunidad donde su talento alcanzó una nueva dimensión.

Messambo explicó: “Me obsesioné con una de sus canciones, me empezó a gustar mucho más, escuché más de sus canciones y este año, cuando sacaron el primer casting, no me animaba por los nervios, pero mi mamá y mis amigas me impulsaron a practicar lo más que pude”.

La interpretación de ‘I Will Always Love You’ sorprendió al jurado desde los primeros compases. Ricardo Morán, visiblemente afectado, compartió con la voz entrecortada: “Te veo y pienso en mis hijos, han sido semanas un poco complicadas. Hoy ha sido un día muy largo, estamos muy cansados, ha sido una semana muy pesada”, dijo.

Ricardo Morán se quiebra al escuchar a imitadora de Whitney Houston en 'Yo Soy'.

A nivel vocal, el productor ofreció una recomendación a la joven: “Eres muy conmovedora cantándola, pero de otra manera, como juvenil; y sugeriría que empieces a buscar repertorio y referencias de Whitney a una edad más cercana a la tuya, porque eso va a potenciar mucho más”.

Ricardo Morán se emociona con interpretación de Whitney Houston en ‘Yo Soy’. Video: Yo Soy / Latina

El impacto de la actuación no se limitó a Morán. Carlos Alcántara, otro de los jurados, expresó su admiración: “Mucha emoción. Eres una dulzura y haces que la música se sienta fácil y tranquila y en realidad es tremenda canción. A mí, me emociona mucho y primera vez que se me escarapela acá, detrás de las orejas”.

Por su parte, Jely Reátegui destacó el potencial de Messambo: “Eres increíble. Tienes un talento, un carisma y una presencia como si tuvieras años haciendo esto. Y siendo este tu punto de partida, me conmueve y me emociona exageradamente todo lo que puedes avanzar y seguir creciendo y empezar a construir tu carrera musical, sea imitando o también como Jolié”.

El jurado, tras deliberar, decidió de manera unánime otorgar a Jolié Messambo el pase a la siguiente ronda, reconociendo no solo su capacidad vocal, sino también la autenticidad y la emoción transmitidas en el escenario.

Jolié Messambo emociona hasta las lágrimas a Ricardo Morán con su tributo a Whitney Houston en ‘Yo Soy’.

El caso del imitador de Diego Bertie que emocionó al jurado

La segunda temporada de ‘Yo Soy’ también fue escenario de otro momento emotivo. En el estreno de la misma edición, Juan Víctor Sánchez rindió homenaje al fallecido Diego Bertie, logrando un impacto similar en el jurado y el público. Sánchez eligió interpretar ‘Qué difícil es amar’, una de las canciones más emblemáticas del repertorio de Bertie, y antes de su presentación compartió: “Este tributo me ha llevado a presentarme en varios lugares del país. Es una forma de agradecer y mantener viva su música”.

La carga emocional del homenaje se hizo evidente desde el inicio. Jely Reátegui, integrante del jurado, no pudo contener el llanto durante la interpretación, mientras que Ricardo Morán y Carlos Alcántara también mostraron signos de profunda emoción. La reacción de Reátegui, quien solo alcanzó a decir “Qué lindo” antes de la actuación, reflejó el ambiente de nostalgia y respeto que envolvió el momento. Lo mismo ocurrió con Franco Cabrera, animador del programa, quien no pudo decir nada porque estaba muy conmovido y con lágrimas en los ojos.

El fallecimiento de Diego Bertie en agosto de 2022 dejó una huella significativa en la música y la televisión peruana. Nacido en Lima en 1967, Bertie inició su carrera como vocalista del grupo Imágenes y luego se consolidó como actor en telenovelas, teatro y cine, además de desarrollar una carrera como solista en la década de 1990. Su muerte, ocurrida tras una caída desde el piso 14 de su edificio en Miraflores, generó una ola de condolencias y tributos en el medio artístico.

Imitador de Diego Bertie hizo llorar a Jely Reátegui en ‘Yo Soy’: “Qué lindo” | Latina

El jurado de ‘Yo Soy’ valoró la entrega y fidelidad de Sánchez en su homenaje, otorgándole el respaldo necesario para continuar en competencia. Tras bambalinas, el imitador anticipó que su tributo a Bertie incluirá nuevas canciones, algunas conocidas por su ritmo pop y otras por su presencia en telenovelas, lo que mantiene la expectativa sobre sus próximas presentaciones y el homenaje constante al legado del artista.