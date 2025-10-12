Perú

Imitador de Pedro Infante ganó ‘Yo Soy’ y se quedó con los 20 mil soles

Jesús Zavaleta quedó impresionado y no lo podía creer al escuchar su nombre como el mejor imitador de la temporada 2025 del programa de Latina

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Guardar
Imitador de Pedro Infante ganó ‘Yo Soy’ y se quedó con los 20 mil soles | Latina

La noche del 11 de octubre marcó el desenlace de la temporada 2025 de Yo Soy, uno de los concursos más vistos de la televisión peruana. En una gala final transmitida en vivo, los imitadores de Raphael (Josué Rivaldo), Pedro Infante (Jesús Zavaleta), Daddy Yankee (Gandy Antonelli) y José José (Luigui Jesús) compitieron por el primer lugar y el premio mayor de 20 mil soles.

En una presentación con alta carga de emoción y despliegue artístico, cada finalista subió al escenario para demostrar su preparación y talento. El show avanzó con eliminaciones progresivas, comenzando por el imitador de Daddy Yankee, quien fue el primero en dejar la competencia tras la evaluación del jurado. José José siguió el mismo destino poco después, dejando a Raphael y a Pedro Infante como los dos últimos contendientes de la noche.

En la fase definitiva, Raphael interpretó “Balada Triste de trompeta” personificando a un payaso, mientras que Jesús Zavaleta eligió el icónico tema “Deja Que Salga la Luna”, logrando conmover tanto al público como al panel de jueces. Tras varios minutos de expectativa, se anunció que el imitador de Pedro Infante era el ganador de la temporada, adjudicándose el trofeo y el premio económico de 20 mil soles.

Imitador de Pedro Infante ganó
Imitador de Pedro Infante ganó ‘Yo Soy’ y se quedó con los 20 mil soles

Al escuchar el resultado, Jesús Zavaleta mostró incredulidad y emoción en el escenario. Luego de recibir el reconocimiento, volvió a presentarse para despedirse con una canción y agradecer el apoyo.

Ya fuera de cámaras, el ganador expresó unas palabras a la producción y a sus seguidores: “Para mí significa el cariño de todos, el apoyo de todos porque yo soy solo una herramienta aquí. Gracias a ustedes, a toda la producción, por el apoyo, por las clases, por las enseñanzas, a toda mi familia. Esto es de ustedes.”

Este triunfo posiciona a Jesús Zavaleta como uno de los artistas revelación de la imitación, cerrando un ciclo que celebró el talento y la dedicación de los finalistas de Yo Soy 2025.

Imitador de Pedro Infante ganó
Imitador de Pedro Infante ganó ‘Yo Soy’ y se quedó con los 20 mil soles

De entrenador a Pedro Infante: el imitador fitness

Jesús Zavaleta ha cobrado notoriedad nacional como imitador de Pedro Infante gracias a su participación en la televisión peruana y a su inusual combinación de talentos. Originario de Cajabamba, en la región Cajamarca, este joven cultiva una doble vida profesional: es entrenador personal, fisicoculturista y artista.

Desde pequeño, Zavaleta mostró afinidad tanto por las artes como por el deporte. Su disciplina como entrenador personal y fisicoculturista lo llevó a construir una rutina donde la música de Pedro Infante se convirtió en parte esencial de sus sesiones de entrenamiento.

Este vínculo dio paso a una identidad muy particular, ya que muchos de sus alumnos y amigos en Cajabamba lo llaman el “Pedro Infante fitness” por las canciones que interpreta mientras lidera las rutinas del gimnasio local.

‘Yo Soy 2025’: Pedro Infante
‘Yo Soy 2025’: Pedro Infante llega a la gran final del reality de Latina. IG

El acercamiento del joven a la música ranchera surgió de su admiración por la figura del ídolo mexicano. Esta pasión lo llevó a perfeccionar su capacidad para imitar la voz y el estilo de Infante, consiguiendo reconocimiento entre sus allegados antes de presentarse en televisión. Su interpretación se caracteriza por la energía y el carisma, dos atributos que traslada tanto a los escenarios como a los ambientes deportivos.

Zavaleta también cultiva el arte visual. Su trayectoria como artista plástico incluye más de cincuenta pintores y participaciones en concursos a nivel regional y nacional, lo que añade una dimensión creativa única a su perfil. El propio Jesús reconoce que el arte formó parte de su vida desde niño, primero como hobby y ahora como una pasión consolidada.

A lo largo de su carrera, ha sabido balancear exitosamente el entrenamiento físico, la práctica vocal y la creación artística. Este equilibrio impresiona tanto a quienes asisten a sus clases de gimnasio como a quienes disfrutan de sus interpretaciones musicales. El caso de Jesús Zavaleta muestra cómo la música, el deporte y el arte pueden convivir en una sola trayectoria y en un referente local alejado de los focos mediáticos de la capital.

Temas Relacionados

Yo SoyPedro Infanteperu-entretenimiento

Más Noticias

Así quedó la zona donde se dio el dantesco incendio que dejó en cenizas alrededor de 100 viviendas

Las familias de Pamplona Alta lo perdieron todo tras el siniestro que arrasó con una manzana entera del asentamiento Virgen del Buen Paso. Más de 300 personas quedaron a la intemperie mientras las autoridades inician las labores de ayuda y reconstrucción

Así quedó la zona donde

Alex Valera rompió su silencio por nueva lesión en la selección peruana y lanzó advertencia pese a derrota con Chile: “Les callaron la boca”

El delantero nacional habló del problema físico que casi lo deja fuera del duelo con la ‘roja’, así como también del accionar de los nuevos rostros de la ‘bicolor’

Alex Valera rompió su silencio

Incendio en San Juan de Miraflores: Senamhi advierte alta contaminación del aire cerca al desastre

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú recomienda a los vecinos de la zona que eviten actividades al aire libre por la alta concentración de partículas contaminantes

Incendio en San Juan de

¿Pensando en sacar la AFP para comprar un departamento? Esto es lo que debes saber antes de lanzar tu retiro al mundo inmobiliario

¿Qué distritos son los mejores? La opción de invertir en bienes raíces en Lima se fortalece con el octavo retiro AFP, pero primero se debe analizar bien el mercado, según Best Place to Live

¿Pensando en sacar la AFP

Petroperú con luz verde para almacenar Turbo A1 en Conchán y exportar combustibles de avión a la región

La venia del Osinergmin permitirá también optimizar la transferencia y distribución de Turbo A1 hacia los principales aeropuertos del país, anunció la petrolera estatal

Petroperú con luz verde para
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte: La Insurgencia y

Dina Boluarte: La Insurgencia y Los Combatientes le regalan rosas blancas y le piden postular a la Presidencia del Perú

Dina Boluarte podría fugar a Estados Unidos porque su hijo trabaja ahí, advierte Fiscalía

José Jerí es criticado por mega operativo simultáneo en penales: “Esto es de manual y poco serio”

Congreso: proponen crear un registro de casos de violencia contra escolares, profesores, directores, entre otros

Gabinete de José Jerí no debe de ser de Somos Perú, sino uno que represente los pensamientos del Congreso, asegura Carlos Bruce

ENTRETENIMIENTO

Carlos Vives emociona Lima al

Carlos Vives emociona Lima al interpretar ‘Y se llama Perú’: “Si vuelvo a nacer, quiero ser el ‘Zambo’ Cavero”

Giacomo Bocchio vive tenso momento con vendedora en mercado de Arequipa: “Nos acaban de maltratar”

Rosángela Espinoza asegura ser la primera dama, pero Patricio Parodi le hace fuerte aclaración: “Por mi lado no es”

La gran final de ‘Yo Soy 2025’: ¿Quiénes son los finalistas del concurso?

Flavia López es criticada por no hablar inglés durante entrevista con los directores del ‘Miss Grand International 2025′

DEPORTES

Alex Valera rompió su silencio

Alex Valera rompió su silencio por nueva lesión en la selección peruana y lanzó advertencia pese a derrota con Chile: “Les callaron la boca”

Partidos de hoy, domingo 12 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? Día, hora y canal TV del amistoso ante Rusia por fecha FIFA

El motivo por el que Sporting Cristal se entusiasma por recuperar a Gustavo Cazonatti en la recta final de la Liga 1 2025

“Necesita desesperadamente regresar a Sporting Cristal”: la respuesta de Franco Velazco a las acusatorias declaraciones de Felipe Cantuarias