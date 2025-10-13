Final de Yo Soy: ¿Cuánto rating logró con el triunfo de Pedro Infante?

Final de Yo Soy: ¿Cuánto rating alcanzaron con el triunfo de Pedro Infante?

La noche del sábado 11 de octubre de 2025, la televisión peruana vivió una de sus jornadas más esperadas del año. El cierre de la temporada 2025 de Yo Soy llegó con conciertos en vivo y la promesa de una final que mantuvo la atención del público hasta el último minuto.

El ambiente previo al programa ya anticipaba una competencia reñida, con fanáticos expectantes y redes sociales activas desde la tarde, mientras los imitadores afinaban detalles tras bambalinas.

A diferencia de sus competidores, Yo Soy apostó por una transmisión completamente en directo desde los estudios de Latina, lo que sumó un ingrediente extra de emoción y espontaneidad. El formato en vivo permitió percibir la respuesta inmediata de la audiencia, tanto en escena como a través de la pantalla, consolidando al show como uno de los preferidos por las familias peruanas cada fin de semana.

En ese escenario, la noche trajo grandes resultados: Yo Soy se convirtió en el programa más visto del sábado, alcanzando 11 puntos de rating en el rubro Hogares Lima Total.

Imitador de Pedro Infante ganó ‘Yo Soy’ y se quedó con los 20 mil soles

El ranking de la noche también ubicó a otros contendientes habituales del prime time. América Noticias Edición sábado Mañana aseguró el segundo puesto con 10.2 puntos. Le siguió El Reventonazo de la Chola, que registró 9.7 puntos y mantuvo su presencia en el top gracias a su mezcla de humor y actualidad cultural.

El cuarto lugar fue para Los Milagros de la Rosa, que consiguió 9.3 puntos, mientras Esta Noche, también de América Televisión, cerró la lista principal con 8.9 puntos.

Cansada del silencio policial, la cantante contó que los delincuentes le escriben desde un penal, advirtiendo que harán daño a su familia si no entrega dinero. (América TV)

¿Qué pasó en la Final de Yo Soy?

Desde el inicio de la gala, la producción de Yo Soy buscó mantener a los televidentes atentos con presentaciones cargadas de emoción. Los finalistas de la noche, Josué Rivaldo (Raphael), Jesús Zavaleta (Pedro Infante), Gandy Antonelli (Daddy Yankee) y Luigui Jesús (José José), salieron al escenario decididos a conquistar el voto del jurado y los aplausos del público.

La dinámica del show estableció rondas eliminatorias. La primera despedida fue para Daddy Yankee, seguido poco después por José José, dejando los micrófonos listos para una definición entre Raphael y Pedro Infante. El duelo final mezcló espectáculo y nostalgia. Raphael apostó por “Balada Triste de Trompeta” y caracterizó un payaso, mientras Pedro Infante emocionó al interpretar “Deja Que Salga la Luna”.

Imitador de Pedro Infante ganó ‘Yo Soy’ y se quedó con los 20 mil soles

El desenlace se vivió con tensión y expectativa. Tras anunciar la decisión, Jesús Zavaleta, en la piel de Pedro Infante, fue declarado ganador de la temporada. El imitador celebró con el trofeo y el premio de 20 mil soles, conquistando a la audiencia y afianzando el liderazgo del programa aquel sábado.

Qué presentó “Esta Noche” y cómo reaccionó la competencia

Mientras el reality de imitación atraía la mayor atención, formatos rivales mantuvieron su estructura. Esta Noche, conducido por la Chola Chabuca, enfocó su espacio en el reciente atentado contra el grupo de cumbia Agua Marina, ocurrido el 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos. El incidente, con más de 20 balas disparadas, no dejó víctimas graves, pero impactó en la escena musical peruana.

Durante el programa, voces como Giuliana Rengifo y Zaperoko compartieron sus experiencias, denunciando extorsión y amenazas persistentes. “Hemos sido víctimas de extorsionadores y no sentimos protección real”, reconoció Rengifo en el set, mientras pedían acción inmediata y mayor seguridad. El espacio también funcionó como tribuna para unir a músicos y reclamar una respuesta estatal frente a la delincuencia que afecta al circuito de conciertos y espectáculos públicos.