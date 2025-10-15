Perú

Flavia López en la Preliminar del Miss Grand International 2025: así fue su pasarela en traje de baño y vestido de gala

La peruana se mostró mucho más segura en la etapa final de la competencia. Luego de varios días de lesión, pudo volver a usar tacones en la pasarela

Jazmín Marcos

La representante de Perú, Flavia López, impactó con su regreso en la fase preliminar del Miss Grand International 2025 este miércoles 15 de octubre. Tras superar una lesión en la rodilla que la mantuvo alejada de los tacones y la obligó a utilizar silla de ruedas, la modelo de 20 años desfiló en la competencia con determinación y frescura, dejando una fuerte impresión ante el jurado y el público.

El inicio del certamen no fue sencillo para López. Durante los ensayos iniciales experimentó una lesión que requirió reposo, terapias y uso de muletas para poder continuar con las actividades del concurso. Esta situación la llevó a caminar por la pasarela con zapatos bajos y sandalias, adoptando precauciones para evitar daños mayores, mientras permanecía dentro del exigente itinerario del Miss Grand.

Flavia López en la Preliminar del Miss Grand International: Desfiló en zapatillas | Grand TV

A pesar de las dificultades, la joven continuó participando en presentaciones y actividades oficiales, manteniéndose optimista y posicionándose entre las candidatas más comentadas.

La esperada preliminar significó un punto de inflexión para Flavia López. Durante la primera pasada en traje de baño, todas las candidatas presentaron un modelo idéntico, pero la peruana marcó la diferencia por su capacidad de adaptación frente a la adversidad.

Eligió desfilar con zapatillas deportivas y una rodillera visible en la pierna lesionada. A pesar de las limitaciones, su actitud segura y elocuente resaltó en el escenario. Su sonrisa amplia, los movimientos precisos y una mirada decidida lograron captar la atención de los asistentes, quienes le brindaron su apoyo con aplausos.

Al llegar la oportunidad de modelar el vestido de gala, la delegada de Perú reapareció con renovada energía. Gritó con fuerza el nombre de su país, generando eco entre el público. Lució un vestido largo, de corte sirena en tonos dorados y plateados con destellos, diseñado con una estructura en la parte trasera que evocaba la imagen de una guerrera.

Este vestido estuvo a cargo del diseñador peruano José Zafra, quien en sus redes sociales dio detalles del vestuario. “Una creación inspirada en la divinidad y la fuerza femenina. Este vestido dorado con toques plateados fue diseñado para resplandecer en el escenario internacional. Con una estructura que abraza el cuerpo. Una rejilla que nace desde la cintura y se despliega en la espalda evocando la imagen de una diosa de oro”, mencionó.

Flavia López y su traje de gala en la Preliminar del Miss Grand International 2025 | Grand TV

Esta vez, apostó por los tacones después de varios días de abstinencia por recomendación médica. El gesto sorprendió por la decisión y la mejora visible en su desplazamiento. Durante el desfile, la candidata evidenció seguridad y soltura, factores que generaron efusivos aplausos de los presentes.

El jurado evalúa distintas etapas previas a la gran final, pero será recién el 18 de octubre cuando se conocerán a las veinte clasificadas que disputarán la corona del Miss Grand International 2025. El avance de López la ubica entre las favoritas, según la percepción general de los asistentes y seguidores en plataformas digitales, quienes destacan su perseverancia y recuperación tras el percance físico.

Flavia López llevó traje típico inspirado en la orquídea

El 13 de octubre, la competencia de “National Costume” se presentó como otro de los momentos destacados en el recorrido de la peruana en el evento internacional. Flavia López sorprendió con un diseño inspirado en la orquídea, flor profundamente asociada con Perú. El vestido incorporaba matices rosas y plateados, obra del diseñador Beto Pinedo, reconocido por su trabajo recurrente en certámenes internacionales.

El atuendo sumó un elemento distintivo: un mecanismo oculto en la falda permitió que, al desplegarse, se formara una gran orquídea a la vista de todos. Este detalle generó una ovación inmediata del público, por la innovación y el valor simbólico de la pieza.

Flavia López lució traje típico inspirado en la orquidea en el Miss Grand International 2025 | Grand TV
La participación de López fue acompañada de un mensaje que transmitió durante la gala: “En Perú, la orquídea es símbolo de paz y pureza, valores significativos que deseo compartir con el mundo. Invito a todos a vivir y disfrutar cada momento de la vida en paz. Miss Grand Perú”.

A la espera de la gran final, el desempeño de la candidata peruana mantiene expectativa en los seguidores del certamen y refuerza su posición como postulante a la corona, tras sobreponerse al adverso inicio con una presentación segura en las fases claves de la competencia.

