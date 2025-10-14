Municipalidad de Surco recupera terreno de más de 3 mil m² ocupado irregularmente por la academia de natación Johnny Bello

Municipalidad de Surco retoma control de predio valorizado en US$ 8 millones que fue explotado sin autorización desde 2014. (Foto composición: Infobae Perú/Municipalidad de Surco)

La Municipalidad de Santiago de Surco recuperó un terreno de más de 3 mil metros cuadrados, ubicado en la urbanización Chacarilla del Estanque, que era ocupado de manera indebida por la academia de natación Johnny Bello. Pese a que la concesión municipal que permitía su uso venció hace más de una década, el predio continuaba siendo explotado de forma privada y sin autorización.

El terreno había sido entregado originalmente en 1984 por el entonces alcalde Jaime Payet a Juan Carlos Bello Angosto, mediante una concesión por 30 años. Sin embargo, la Municipalidad informó que este acuerdo fue irregular, ya que se realizó únicamente por decisión del alcalde, sin la aprobación del Concejo Municipal, contraviniendo las normas sobre la administración de bienes públicos.

Concesión vencida y ocupación indebida

De acuerdo con el municipio, el plazo de la concesión culminó en 2014, pero el empresario no devolvió el terreno al Estado, manteniéndolo bajo uso privado. Durante este tiempo, la academia de natación operó sin pagar contraprestaciones al municipio, ni impuestos prediales ni arbitrios, a pesar de que no tenía exoneración vigente.

La administración municipal detalló que esta ocupación irregular generó un perjuicio económico al distrito, al impedir que el espacio sea utilizado o administrado de acuerdo con los fines públicos que le corresponden. El valor actual del terreno asciende a aproximadamente 8 millones de dólares, al formar parte del patrimonio del Estado peruano.

Patrimonio público

La actual gestión edil precisó que la recuperación de este espacio responde a un acto de defensa del interés público y a la obligación de proteger los bienes que pertenecen a todos los vecinos. Con esta acción, la comuna reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y el buen uso del patrimonio estatal.

“Surco está poniendo orden. Estamos recuperando los espacios públicos para devolverlos a la comunidad y asegurar que los bienes del Estado se utilicen en beneficio de los ciudadanos”, señaló la Municipalidad en un comunicado oficial.

¿Qué harán con el terreno?

La comuna surcana anunció que el terreno será refaccionado y reacondicionado para convertirse en un centro deportivo moderno y accesible, administrado directamente por la Municipalidad. Este proyecto busca fomentar la práctica del deporte y ofrecer espacios de recreación para niños, jóvenes y adultos del distrito.

Con la recuperación de este predio, la Municipalidad de Surco continúa su política de recuperar y proteger los espacios públicos, garantizando que los bienes municipales regresen al servicio de los vecinos. La gestión edil destacó que este tipo de acciones marcan una nueva etapa de orden, legalidad y compromiso con la comunidad surcana.

Municipio de Surco denuncia agresión durante intervención en vivienda de la congresista María Acuña

La Municipalidad de Surco denunció que el sábado 11 de octubre su personal fue agredido mientras realizaba trabajos municipales en la urbanización Los Álamos. Según el comunicado oficial, los obreros ejecutaban una zanja en los exteriores de un predio como parte de un operativo para construir un nuevo muro en una zona considerada espacio público, cuando fueron atacados con materiales de construcción. La comuna señaló que la agresión provino desde la vivienda donde reside la congresista María Acuña, integrante de Alianza para el Progreso (APP).

“Inaceptable agresión. Esta tarde, trabajadores municipales fueron agredidos con ladrillos, fierros y otros objetos desde la vivienda donde reside la congresista María Acuña, cuando procedían a realizar una zanja para la construcción de un muro en zona considerada espacio público”, denunció la comuna en sus redes sociales.

La comuna de Surco denunció a través de redes sociales que sus trabajadores fueron agredidos físicamente al momento de construir un muro. El hecho ocurrió en la vivienda donde reside María Acuña | Municipalidad de Surco.

El municipio indicó que denunciará penalmente a la empresa inmobiliaria Los Alizos EIRL—propietaria formal del predio— por los presuntos delitos de violencia contra la autoridad, usurpación agravada y otros cargos. Aseguró además que continuará con sus acciones legales y operativas. “Seguiremos firmes en la defensa del espacio público. ¡En Surco nadie está por encima de la ley!”, concluye el comunicado.