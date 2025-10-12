Municipalidad de Surco denuncia agresión contra su personal durante intervención en vivienda de la congresista María Acuña

La comuna de Surco denunció a través de redes sociales que sus trabajadores fueron agredidos físicamente al momento de construir un muro. El hecho ocurrió en la vivienda donde reside María Acuña | Municipalidad de Surco.

La Municipalidad de Surco denunció este sábado una agresión directa contra su personal mientras ejecutaban una zanja en los exteriores de un predio ubicado en la urbanización Los Álamos, como parte de un operativo para construir un nuevo muro en zona considerada espacio público.

Según el pronunciamiento oficial, el ataque provino desde la vivienda donde reside la congresista María Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), y fue perpetrado con materiales de construcción.

“Inaceptable agresión. Esta tarde, trabajadores municipales fueron agredidos con ladrillos, fierros y otros objetos desde la vivienda donde reside la congresista María Acuña, cuando procedían a realizar una zanja para la construcción de un muro en zona considerada espacio público”, denunció la comuna en sus redes sociales.

Derrumban casa de María Acuña en Surco. Foto: Canal N / Congreso

El municipio indicó que denunciará penalmente a la empresa inmobiliaria Los Alizos EIRL —propietaria formal del predio— por los presuntos delitos de violencia contra la autoridad, usurpación agravada y otros cargos. Aseguró además que continuará con sus acciones legales y operativas. “Seguiremos firmes en la defensa del espacio público. ¡En Surco nadie está por encima de la ley!”, concluye el comunicado.

Intentos previos por suspender la demolición

Esta no es la primera vez que la vivienda vinculada a la parlamentaria genera controversia. En la primera semana de octubre, la Municipalidad de Surco ejecutó un operativo de demolición en dicho predio, como parte de un plan de recuperación de espacios públicos invadidos por construcciones particulares. El municipio alegó que Acuña ocupaba 165 metros cuadrados de área verde, de los cuales 100 m² fueron recuperados voluntariamente, pero aún quedaban 66 m² que seguían bajo disputa.

Durante esa intervención, personal municipal procedió a derribar estructuras como rejas y parte de un baño construido sobre el área considerada invadida. Sin embargo, los trabajos fueron suspendidos temporalmente cuando una persona, a modo de protesta, permaneció dentro de una habitación señalada para demolición, lo que motivó a detener el procedimiento para salvaguardar su integridad.

Suspenden intervención en vivienda de congresista María Acuña en Surco | Video: 24 Horas

Inmobiliaria de María Acuña bajo la lupa

La empresa Los Alisos EIRL, propietaria del predio desde donde se habría atacado al personal municipal de Surco, ha sido cuestionada por figurar a nombre de un adulto mayor que vende golosinas en Chiclayo. Según un reportaje periodístico, el hombre aparece como gerente general pese a no contar con preparación académica en administración, mientras que la firma mantiene una deuda superior a los S/3 millones con la Sunat y es investigada por presunto fraude procesal.

Expertos legales advierten que esta figura podría estar siendo usada como un “testaferro” o “chaleco legal”, lo que lo expone a responsabilidades penales. La congresista Acuña, por su parte, ha defendido la designación de su colaborador, asegurando que cuenta con la “confianza de los socios” y que el reportaje es discriminatorio.

Municipio reitera firmeza*

El 2022, Bruce fue elegido alcalde de Surco. El político postuló junto al partido de Hernando De Soto y era uno de sus rostros más representativos. Foto: Andina

Pese a la polémica, la Municipalidad de Surco ha ratificado que continuará con los operativos y procesos legales hasta lograr la restitución total de los parques invadidos. “Seguiremos firmes en la defensa del espacio público”, enfatizó la comuna presidida por el alcalde Carlos Bruce.

La situación aún no ha generado una respuesta oficial por parte de la congresista María Acuña ni de su bancada parlamentaria, mientras vecinos del sector continúan divididos entre los que respaldan las acciones municipales y quienes consideran que se ha vulnerado el debido proceso.