Perú

Municipalidad de Surco denuncia agresión contra su personal durante intervención en vivienda de la congresista María Acuña

El municipio acusa a la empresa inmobiliaria Los Alizos EIRL de haber atacado a trabajadores con ladrillos y fierros durante una operación de recuperación de espacio público

Por Nicol Chauca Alendez

Guardar
La comuna de Surco denunció a través de redes sociales que sus trabajadores fueron agredidos físicamente al momento de construir un muro. El hecho ocurrió en la vivienda donde reside María Acuña | Municipalidad de Surco.

La Municipalidad de Surco denunció este sábado una agresión directa contra su personal mientras ejecutaban una zanja en los exteriores de un predio ubicado en la urbanización Los Álamos, como parte de un operativo para construir un nuevo muro en zona considerada espacio público.

Según el pronunciamiento oficial, el ataque provino desde la vivienda donde reside la congresista María Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), y fue perpetrado con materiales de construcción.

“Inaceptable agresión. Esta tarde, trabajadores municipales fueron agredidos con ladrillos, fierros y otros objetos desde la vivienda donde reside la congresista María Acuña, cuando procedían a realizar una zanja para la construcción de un muro en zona considerada espacio público”, denunció la comuna en sus redes sociales.

Derrumban casa de María Acuña
Derrumban casa de María Acuña en Surco. Foto: Canal N / Congreso

El municipio indicó que denunciará penalmente a la empresa inmobiliaria Los Alizos EIRL —propietaria formal del predio— por los presuntos delitos de violencia contra la autoridad, usurpación agravada y otros cargos. Aseguró además que continuará con sus acciones legales y operativas. “Seguiremos firmes en la defensa del espacio público. ¡En Surco nadie está por encima de la ley!”, concluye el comunicado.

Intentos previos por suspender la demolición

Esta no es la primera vez que la vivienda vinculada a la parlamentaria genera controversia. En la primera semana de octubre, la Municipalidad de Surco ejecutó un operativo de demolición en dicho predio, como parte de un plan de recuperación de espacios públicos invadidos por construcciones particulares. El municipio alegó que Acuña ocupaba 165 metros cuadrados de área verde, de los cuales 100 m² fueron recuperados voluntariamente, pero aún quedaban 66 m² que seguían bajo disputa.

Durante esa intervención, personal municipal procedió a derribar estructuras como rejas y parte de un baño construido sobre el área considerada invadida. Sin embargo, los trabajos fueron suspendidos temporalmente cuando una persona, a modo de protesta, permaneció dentro de una habitación señalada para demolición, lo que motivó a detener el procedimiento para salvaguardar su integridad.

Suspenden intervención en vivienda de congresista María Acuña en Surco | Video: 24 Horas

Inmobiliaria de María Acuña bajo la lupa

La empresa Los Alisos EIRL, propietaria del predio desde donde se habría atacado al personal municipal de Surco, ha sido cuestionada por figurar a nombre de un adulto mayor que vende golosinas en Chiclayo. Según un reportaje periodístico, el hombre aparece como gerente general pese a no contar con preparación académica en administración, mientras que la firma mantiene una deuda superior a los S/3 millones con la Sunat y es investigada por presunto fraude procesal.

Expertos legales advierten que esta figura podría estar siendo usada como un “testaferro” o “chaleco legal”, lo que lo expone a responsabilidades penales. La congresista Acuña, por su parte, ha defendido la designación de su colaborador, asegurando que cuenta con la “confianza de los socios” y que el reportaje es discriminatorio.

Municipio reitera firmeza*

El 2022, Bruce fue elegido
El 2022, Bruce fue elegido alcalde de Surco. El político postuló junto al partido de Hernando De Soto y era uno de sus rostros más representativos. Foto: Andina

Pese a la polémica, la Municipalidad de Surco ha ratificado que continuará con los operativos y procesos legales hasta lograr la restitución total de los parques invadidos. “Seguiremos firmes en la defensa del espacio público”, enfatizó la comuna presidida por el alcalde Carlos Bruce.

La situación aún no ha generado una respuesta oficial por parte de la congresista María Acuña ni de su bancada parlamentaria, mientras vecinos del sector continúan divididos entre los que respaldan las acciones municipales y quienes consideran que se ha vulnerado el debido proceso.

Temas Relacionados

María AcuñaAPPAlianza Para el ProgresoMunicipalidad de Surcoperu-noticias

Más Noticias

Hallan ‘fábrica de banners’ de propaganda de César Acuña en local municipal de Santa Anita

Una inspección liderada por una regidora reveló el resguardo de banners políticos en un local edil, lo que motivó denuncias públicas y la posterior remoción de paneles proselitistas relacionando a reconocidos líderes políticos

Hallan ‘fábrica de banners’ de

Corpac cierra el aeropuerto de Cusco: Latam, Sky y JetSmart cancelan vuelos

La suspensión de operaciones por mantenimiento en la pista afecta vuelos desde la noche del lunes 13 hasta la mañana del martes 14. Indecopi supervisará que aerolíneas informen y atiendan a los pasajeros afectados

Corpac cierra el aeropuerto de

El Valor de la Verdad de Nadeska Widausky no saldrá al aire: ¿cuál es la razón?

El programa de preguntas bajo polígrafo tendrá una pausa que ha llamado la atención entre los televidentes. ¿Qué pasará esta noche?

El Valor de la Verdad

Beto Ortiz estrenará ‘EVDLV de los políticos’ tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

En conversación con Infobae Perú, el conductor nos habla sobre su nueva apuesta dominical, la cual se emitirá por Panamericana Televisión. Afirma que buscará competir en audiencia con un formato crítico, entretenido y sin concesiones.

Beto Ortiz estrenará ‘EVDLV de

Sedapal anuncia corte de agua de hasta 11 horas en ocho distritos de Lima y Callao para este 14 de octubre

Numerosos hogares y comercios en la capital peruana enfrentarán interrupciones prolongadas del suministro por trabajos de limpieza y mantenimiento

Sedapal anuncia corte de agua
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Hallan ‘fábrica de banners’ de

Hallan ‘fábrica de banners’ de propaganda de César Acuña en local municipal de Santa Anita

El archivo que marcó el futuro político de José Jerí: ¿por qué se cerró la denuncia por violación antes de su llegada al poder?

José Jerí terminó su gestión como presidente del Congreso con 83 % de desaprobación, según encuesta

Dina Boluarte: La Insurgencia y Los Combatientes le regalan rosas blancas y le piden postular a la Presidencia del Perú

Dina Boluarte podría fugar a Estados Unidos porque su hijo trabaja ahí, advierte Fiscalía

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad de Nadeska Widausky no saldrá al aire: ¿cuál es la razón?

Beto Ortiz estrenará ‘EVDLV de los políticos’ tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

Actriz de ‘Los Vilchez’ se casó con el hermano de la duquesa de Huéscar en España: la cultura peruana estuvo presente

Imitador de Pedro Infante ganó ‘Yo Soy’ y se quedó con los 20 mil soles

Carlos Vives emociona Lima al interpretar ‘Y se llama Perú’: “Si vuelvo a nacer, quiero ser el ‘Zambo’ Cavero”

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 12

Partidos de hoy, domingo 12 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Uruguay vs Uzbekistán: partido amistoso en Malasia por fecha FIFA 2025

DT de Sydney FC confesó la principal dificultad de Piero Quispe y advirtió: “Esperamos haber hecho un gran trabajo esta temporada”

Fabio Gruber incrementó su valor en el mercado tras destacar en Alemania: la selección peruana ya lo espera para nuevo proyecto

Kevin Serna hizo su debut con la Selección Colombia: titular en amistoso ante México por fecha FIFA 2025