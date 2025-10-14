Macarena Vélez arremete contra Aleska Zambrano, ex de Said Palao: la acusa de “meterse en su relación”

La deportista sorprendió al público al negar rotundamente las acusaciones de Aleska Zambrano y asegurar que fue ella quien intervino en su relación con Said Palao, desatando un nuevo capítulo en este triángulo amoroso (América TV)

Macarena Vélez encendió la polémica al responder a las declaraciones de Aleska Zambrano, expareja de Said Palao. Durante una entrevista televisiva, la modelo aseguró que fue Aleska quien irrumpió en su vínculo sentimental, contradiciendo las acusaciones que esta había hecho días antes.

“Las cosas no fueron así, fueron completamente distintas. La que se metió en mi relación fue ella, no yo”, afirmó. Sus palabras generaron sorpresa en el set, donde también reveló conservar conversaciones que, según dijo, demostrarían su versión.

El cruce de declaraciones ha reavivado tensiones entre ambas, sumando además el desconcierto por la reciente amistad de Aleska con Johana Cubillas, figura cercana a Macarena.

“La que se metió en mi relación fue ella”

La exchica reality Macarena Vélez se defendió con contundencia tras ser señalada por Aleska Zambrano, a quien acusó de haber sido la verdadera responsable del conflicto. (América TV)

Con tono firme y visible incomodidad, Macarena Vélez decidió responder a las versiones que la señalaban de haber interferido en la relación de Aleska Zambrano con Said Palao. En medio del programa matutino, la exintegrante de realities sostuvo que todo lo que Zambrano había dicho era “falso” y que, por el contrario, había sido ella la afectada.

“Las cosas definitivamente no fueron de esa manera, fueron completamente distintas. La que se metió en mi relación fue ella, no yo”, aseguró ante la sorpresa de los conductores. Sus palabras fueron recibidas con expresiones de asombro en el set. Una de las voces exclamó: “¿Qué? ¿Perdón?”, marcando el tono de la conversación.

Macarena insistió en que no mantenía vínculo alguno con Aleska ni tenía motivos para atacarla. “Yo la verdad que no la conozco, ella no me conoce. Lo único que tengo de ella es un chat enorme que hasta ahora lo guardo, menos mal que lo hice”, contó. Según Vélez, esas conversaciones contendrían pruebas de su versión. “Ahí se puede ver realmente la persona que fue y lo que pasó. Te juro que estaba en shock cuando lo vi, porque dije: no puede ser que después de tanto tiempo esta persona salga a decir tantas mentiras”.

Los conductores del espacio no ocultaron su sorpresa ante la contundencia de la respuesta. “Fuertes declaraciones de Macarena”, comentó uno de ellos mientras la modelo reafirmaba que lo dicho por Aleska era “totalmente falso”.

La reacción de Juan y la polémica con Nena Cubillas

La modelo insistió en que Aleska Zambrano cruzó los límites al intervenir en su romance, y aseguró tener pruebas que respaldan cada palabra de su defensa pública. (Instagram)

La tensión no se limitó a las declaraciones de Macarena. Su pareja actual, Juan Ichazo, también intervino para expresar desconcierto sobre una situación paralela que involucra a la ‘Nena’ Cubillas, amiga cercana de Macarena, quien recientemente se habría acercado a Aleska Zambrano.

Durante el mismo programa, Vélez comentó su sorpresa al ver esa nueva amistad. “No entiendo cómo ahora la Nena es amiga de ella”, dijo, aludiendo a la cercanía entre ambas mujeres. Juan, visiblemente incómodo, agregó: “Yo no sabía que era su amiga”.

El tema generó un nuevo capítulo en la controversia, ya que, según los panelistas, esa relación de amistad habría avivado viejos conflictos. “Todo esto empezó porque Aleska salió a hablar y a decir cosas muy fuertes sobre Macarena. Y ahora, al parecer, todo se mezcla con la amistad con Nena”, comentó una de las presentadoras.

En redes sociales, los seguidores de los programas de entretenimiento retomaron la discusión, con opiniones divididas. Algunos respaldaron a Macarena por “defender su versión”, mientras otros consideraron que la polémica respondía más a temas personales que a un conflicto real con Aleska.

“Menos mal que lo guardé”, dijo Macarena al referirse a un chat donde, según ella, se evidenciaría la verdadera actitud de Aleska Zambrano en el pasado. (América TV)

El intercambio de declaraciones evidenció el clima tenso que rodea a los protagonistas, especialmente por la participación de terceros en la historia. El público, acostumbrado a los giros de este tipo de enfrentamientos mediáticos, no tardó en difundir fragmentos del programa, donde las frases de Macarena se repitieron cientos de veces en distintos espacios digitales.

Hasta el momento de las declaraciones de Macarena Vélez, Aleska Zambrano no había emitido un pronunciamiento directo sobre el nuevo señalamiento. Sin embargo, sus declaraciones previas, en las que acusó a Vélez de haberse “metido en su relación”, fueron el punto de partida de esta disputa mediática.