Perú

Macarena Vélez arremete contra Aleska Zambrano, ex de Said Palao: la acusa de “meterse en su relación”

La exchica reality rompió su silencio y calificó de “cínica” a la expareja de Said Palao. Sostuvo que fue ella quien interfirió en su relación y negó rotundamente las versiones difundidas en televisión

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
La deportista sorprendió al público al negar rotundamente las acusaciones de Aleska Zambrano y asegurar que fue ella quien intervino en su relación con Said Palao, desatando un nuevo capítulo en este triángulo amoroso (América TV)

Macarena Vélez encendió la polémica al responder a las declaraciones de Aleska Zambrano, expareja de Said Palao. Durante una entrevista televisiva, la modelo aseguró que fue Aleska quien irrumpió en su vínculo sentimental, contradiciendo las acusaciones que esta había hecho días antes.

“Las cosas no fueron así, fueron completamente distintas. La que se metió en mi relación fue ella, no yo”, afirmó. Sus palabras generaron sorpresa en el set, donde también reveló conservar conversaciones que, según dijo, demostrarían su versión.

El cruce de declaraciones ha reavivado tensiones entre ambas, sumando además el desconcierto por la reciente amistad de Aleska con Johana Cubillas, figura cercana a Macarena.

“La que se metió en mi relación fue ella”

La exchica reality Macarena Vélez
La exchica reality Macarena Vélez se defendió con contundencia tras ser señalada por Aleska Zambrano, a quien acusó de haber sido la verdadera responsable del conflicto. (América TV)

Con tono firme y visible incomodidad, Macarena Vélez decidió responder a las versiones que la señalaban de haber interferido en la relación de Aleska Zambrano con Said Palao. En medio del programa matutino, la exintegrante de realities sostuvo que todo lo que Zambrano había dicho era “falso” y que, por el contrario, había sido ella la afectada.

“Las cosas definitivamente no fueron de esa manera, fueron completamente distintas. La que se metió en mi relación fue ella, no yo”, aseguró ante la sorpresa de los conductores. Sus palabras fueron recibidas con expresiones de asombro en el set. Una de las voces exclamó: “¿Qué? ¿Perdón?”, marcando el tono de la conversación.

Macarena insistió en que no mantenía vínculo alguno con Aleska ni tenía motivos para atacarla. “Yo la verdad que no la conozco, ella no me conoce. Lo único que tengo de ella es un chat enorme que hasta ahora lo guardo, menos mal que lo hice”, contó. Según Vélez, esas conversaciones contendrían pruebas de su versión. “Ahí se puede ver realmente la persona que fue y lo que pasó. Te juro que estaba en shock cuando lo vi, porque dije: no puede ser que después de tanto tiempo esta persona salga a decir tantas mentiras”.

Los conductores del espacio no ocultaron su sorpresa ante la contundencia de la respuesta. “Fuertes declaraciones de Macarena”, comentó uno de ellos mientras la modelo reafirmaba que lo dicho por Aleska era “totalmente falso”.

La reacción de Juan y la polémica con Nena Cubillas

La modelo insistió en que
La modelo insistió en que Aleska Zambrano cruzó los límites al intervenir en su romance, y aseguró tener pruebas que respaldan cada palabra de su defensa pública. (Instagram)

La tensión no se limitó a las declaraciones de Macarena. Su pareja actual, Juan Ichazo, también intervino para expresar desconcierto sobre una situación paralela que involucra a la ‘Nena’ Cubillas, amiga cercana de Macarena, quien recientemente se habría acercado a Aleska Zambrano.

Durante el mismo programa, Vélez comentó su sorpresa al ver esa nueva amistad. “No entiendo cómo ahora la Nena es amiga de ella”, dijo, aludiendo a la cercanía entre ambas mujeres. Juan, visiblemente incómodo, agregó: “Yo no sabía que era su amiga”.

El tema generó un nuevo capítulo en la controversia, ya que, según los panelistas, esa relación de amistad habría avivado viejos conflictos. “Todo esto empezó porque Aleska salió a hablar y a decir cosas muy fuertes sobre Macarena. Y ahora, al parecer, todo se mezcla con la amistad con Nena”, comentó una de las presentadoras.

En redes sociales, los seguidores de los programas de entretenimiento retomaron la discusión, con opiniones divididas. Algunos respaldaron a Macarena por “defender su versión”, mientras otros consideraron que la polémica respondía más a temas personales que a un conflicto real con Aleska.

“Menos mal que lo guardé”,
“Menos mal que lo guardé”, dijo Macarena al referirse a un chat donde, según ella, se evidenciaría la verdadera actitud de Aleska Zambrano en el pasado. (América TV)

El intercambio de declaraciones evidenció el clima tenso que rodea a los protagonistas, especialmente por la participación de terceros en la historia. El público, acostumbrado a los giros de este tipo de enfrentamientos mediáticos, no tardó en difundir fragmentos del programa, donde las frases de Macarena se repitieron cientos de veces en distintos espacios digitales.

Hasta el momento de las declaraciones de Macarena Vélez, Aleska Zambrano no había emitido un pronunciamiento directo sobre el nuevo señalamiento. Sin embargo, sus declaraciones previas, en las que acusó a Vélez de haberse “metido en su relación”, fueron el punto de partida de esta disputa mediática.

Temas Relacionados

Macarena VélezAleska ZambranoJuan Ichazoperu-entretenimiento

Más Noticias

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento en breve a nuevo Premier y ministros

Tras varios días de haber sido elegido presidente del Perú, Jerí aún no ha presentado a su Consejo de Ministros y de acuerdo a sus propias palabras, el mandatario tomará juramento “en las próximas horas”

Gabinete de José Jerí EN

Delia Espinoza lanza advertencia tras confirmarse su reposición como fiscal de la Nación: “Voy a reordenar la casa”

Magistrada en proceso de reinstalación cuestionó las medidas adoptadas por Tomás Gálvez, quien la reemplaza de manera interina hasta oficializarse su retorno. “No sé a qué personal ha colocado, no se trata de poner a los amigos”, expresó

Delia Espinoza lanza advertencia tras

Marcelo Tinelli borra mensaje a Milett Figueroa en sus redes: de la promesa de amor eterno a un texto breve y frío

El conductor argentino sorprendió al borrar una dedicatoria romántica hacia su pareja y reemplazarla por otra más escueta. El cambio, realizado desde Cusco, reabrió las especulaciones sobre el estado de su vínculo sentimental

Marcelo Tinelli borra mensaje a

Mirtha Uribe recordó el duro revés que vivió tras ser sancionada por dopaje: “Del IPD no supe nada, fue triste y deprimente”

La ex seleccionada nacional detalló los pormenores de la suspensión luego que una prueba antidopaje resuelva la presencia de una sustancia prohibida en su organismo

Mirtha Uribe recordó el duro

ATU implementa tarifa integrada en el corredor Azul: dos viajes por S/ 2.40 para más de mil usuarios diarios

La iniciativa busca reducir los gastos diarios de los limeños y fortalecer la integración entre corredores y el Metropolitano. La ATU también reforzará la seguridad en los buses con videovigilancia y monitoreo remoto

ATU implementa tarifa integrada en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza lanza advertencia tras

Delia Espinoza lanza advertencia tras confirmarse su reposición como fiscal de la Nación: “Voy a reordenar la casa”

Betssy Chávez afirma que no habría sido “tan idiota” de realizar un golpe de Estado fallido como el de Pedro Castillo

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará hoy juramento a nuevo Premier y ministros

Hildebrandt sobre Jerí: “Su engorde hacendario combina con la personalidad de un arribista que consume pornografía”

César Hildebrandt califica de “despreciables” a César Acuña y Rafael López Aliaga y pide votar por quien “no venga de la mugre”

ENTRETENIMIENTO

Marcelo Tinelli borra mensaje a

Marcelo Tinelli borra mensaje a Milett Figueroa en sus redes: de la promesa de amor eterno a un texto breve y frío

Patricia Portocarrero revela cómo sobrevivir a tres paros cardiacos le cambió la vida: “Comencé a decir ‘no’”

‘La Tortuga Roja’, la joya de Studio Ghibli, se estrena en Perú después de triunfar en Cannes

Super Junior en Lima: horarios, accesos, recomendaciones y más para el concierto de los reyes de k-pop

Quién es Juan Víctor, el participante que logró conmover al jurado de Yo Soy con su imitación de Diego Bertie

DEPORTES

Mirtha Uribe recordó el duro

Mirtha Uribe recordó el duro revés que vivió tras ser sancionada por dopaje: “Del IPD no supe nada, fue triste y deprimente”

Paolo Guerrero brindó su apoyo a Néstor Gorosito en medio de rumores de renovación en Alianza Lima: “Hemos hecho un gran trabajo”

Partidos de hoy, martes 14 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Ecuador vs México HOY: partido amistoso en Guadalajara por fecha FIFA 2025

Marcos López opinó del debut de Felipe Chávez con Perú y expresó firme mensaje: “La selección no es para cualquiera”