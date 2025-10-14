Perú

La advertencia del presidente José Jerí a los criminales en los penales: “Pórtense bien”

Durante su encuentro con alcaldes de Lima Metropolitana, el presidente encargado, José Jerí, lanzó una advertencia a los criminales al interior de las cárceles del Perú y siguen liderando extorsiones

Renato Silva

Por Renato Silva

Guardar
Durante su encuentro con alcaldes de Lima Metropolitana, el presidente encargado, José Jerí, lanzó una advertencia a los criminales al interior de las cárceles del Perú. (Video: TV Perú)

El presidente encargado, José Jerí, lanzó una advertencia directa a los criminales recluidos en los penales de todo el país y que siguen operando como líderes de redes de extorsión. Durante el cierre de la reunión que sostuvo con alcaldes de Lima Metropolitana en el Palacio de Gobierno, el jefe de Estado se dirigió a los criminales y les dijo que “pórtense bien, porque, si no, vamos a cambiar todo lo que se puede cambiar en los penales. Es una advertencia”.

Al dirigirse al país, el jefe de Estado recalcó que “la primera urgencia y donde todos los esfuerzos del Estado irán encaminados” consiste en enfrentar la delincuencia que se ha instalado en las calles. Sin embargo, también reconoció que varios crímenes se gestan desde el interior de las prisiones.

A ellos, a los que trabajan con ellos, me dirijo: si siguen sometiendo nuestras calles, vamos a entrar con más decisión a los penales. Entonces, pórtense bien, porque, si no, vamos a cambiar todo lo que se puede cambiar en los penales. Es una advertencia”, sostuvo José Jerí ante la presencia de los alcaldes de la capital del Perú, quienes aplaudieron la respuesta del mandatario en medio de la crisis de inseguridad que afecta a todo el Perú.

Presidente encargado José Jerí se
Presidente encargado José Jerí se reúne en Palacio de Gobierno con alcaldes distritales. (Foto: TV Perú)

Preocupaciones de los alcaldes son todas similares

Al final de su reunión con los alcaldes, el presidente Jerí reconoció que las preocupaciones recogidas de los representantes distritales serán canalizadas como insumo para la conformación del nuevo gabinete, cuya juramentación deberá realizarse en las próximas horas.

“He tomado nota de todas las preocupaciones y los planteamientos que nos han señalado. La gran mayoría son recurrentes, son problemas similares. Cada uno, es cierto, tiene su peculiaridad, que también he tomado nota”, aseguró.

El compromiso de combate a la inseguridad fue reiterado con énfasis durante la reunión: “Mi voluntad y disposición están centradas en recuperar la tranquilidad y sentar las bases de lo que va a ser el próximo gobierno”, expresó Jerí, que además les indicó a los alcaldes que transmitan a los vecinos de sus distritos el compromiso expreso del Ejecutivo para “combatir la inseguridad, combatir la delincuencia y sentar las bases del futuro de nuestro país”.

José Jerí regresa a la
José Jerí regresa a la cárcel: presidente lideró operativo ‘Ciclón’ en el penal Castro Castro

Presidente Jerí lideró dos operativos en prisión

Durante la madrugada del lunes el presidente José Jerí participó en la ejecución del operativo “Ciclón” en el penal Miguel Castro Castro y otros tres establecimientos penitenciarios del país, con el objetivo de bloquear cualquier intento de actos ilícitos que amenace la tranquilidad y seguridad nacional.

La operación incluyó de manera simultánea a los penales de Huaral, Picsi en Chiclayo y Huamancaca en Huancayo, coordinada por el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco. El despliegue contempló el ingreso de agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) a cada celda y espacio común, donde incautaron celulares, drogas y accesorios de telefonía.

Esta fue la segunda vez que Jerí se presentó en un penal para un operativo. Ya el pasado 11 de octubre, marcando su primera actividad fuera de Palacio y priorizando la lucha contra el crimen organizado dentro de las cárceles, acompañó al comandante general de la Policía, Óscar Arriola, y al presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, en una intervención en los penales de Ancón I y Lurigancho, mientras que de manera simultánea se realizaron requisas en los establecimientos de Trujillo (El Milagro) y Challapalca en Tacna.

Temas Relacionados

José JeríInseguridad CiudadanaSicariatoExtorsiónperu-politica

Más Noticias

Alcaldes de Lima exigen a José Jerí ‘mano dura’ contra la delincuencia: proponen estado de emergencia nacional y militares en las calles

Respaldo. La mayoría de alcaldes presentes en Palacio le dieron su apoyo al jefe de Estado, pese a que hasta el momento no se conoce quienes formarán parte de su gabinete

Alcaldes de Lima exigen a

Magaly Medina arremete contra Wendy Guevara por decir que está enamorada de Nicola Porcella: “Opina desde su ignorancia”

La conductora peruana negó tener interés sentimental en el exchico reality y defendió su labor como crítica de televisión, afirmando que mantiene independencia profesional frente a las figuras de la farándula a las que comenta.

Magaly Medina arremete contra Wendy

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará hoy juramento a nuevo Premier y ministros

A más de 72 horas de haber sido elegido presidente del Perú, Jerí aún no ha presentado a su Consejo de Ministros, pero sigue reuniéndose con autoridades locales y regionales para coordinar acciones contra la inseguridad. Se vocea una posible juramentación esta tarde

Gabinete de José Jerí EN

Felipe Cantuarias confirma que se le ofreció el puesto de premier, pero rechazó la oferta de José Jerí.

En diálogo con Infobae Perú, el expresidente de Sporting Cristal, aseguró que asesores del mandatario se acercaron para consultarle sobre expectativas y su disposición para ocupar el premiarato

Felipe Cantuarias confirma que se

Precio del dólar con alza: Así abrió el tipo de cambio hoy 14 de octubre en Perú

Revisa el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar con alza:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alcaldes de Lima exigen a

Alcaldes de Lima exigen a José Jerí ‘mano dura’ contra la delincuencia: proponen estado de emergencia nacional y militares en las calles

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará hoy juramento a nuevo Premier y ministros

Felipe Cantuarias rechaza ser premier de José Jerí, a pesar de que le ofrecieron el puesto

Contraloría interviene local municipal de Santa Anita lleno de publicidad electoral a favor de César Acuña

Pedro Castillo dice que el Congreso “cambia de marioneta” al vacar a Dina Boluarte y reitera que fue mal destituido

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina arremete contra Wendy

Magaly Medina arremete contra Wendy Guevara por decir que está enamorada de Nicola Porcella: “Opina desde su ignorancia”

Jely Reátegui rompe en llanto al ver al imitador de Diego Bertie en ‘Yo Soy’

Waldir Felipa confirma el fin de su relación con Daniela Darcourt: “Decidimos estar separados”

Magaly Medina rechaza invitación de Marcelo Tinelli para tomar un café: “Yo salgo con mis amigos”

Magaly Medina niega tener imágenes del presidente José Jerí y Rosángela Espinoza: “Dejen de decir sonseras”

DEPORTES

Paola Rivera explicó por qué

Paola Rivera explicó por qué dejó Regatas por San Martín y reveló las ofertas que tuvo: “De Francia y un equipo grande de Perú”

Giancarlo Granda explotó contra Joyce Conde tras terrible agresión a jugador de Universitario en Liga 3: “Totalmente desleal”

Jugador de Universitario sufrió fractura de tabique y conmoción cerebral tras brutal golpe de Joyce Conde en partido de Liga 3

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos tras la fecha 14 del Torneo Clausura y Acumulada

¿Cuándo se jugará el Universitario vs Sporting Cristal? La fecha que perjudicaría a la ‘U’ y la negativa ‘celeste’ para realizarse sin público