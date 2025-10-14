La advertencia del presidente José Jerí a los criminales en los penales: “Pórtense bien”

Durante su encuentro con alcaldes de Lima Metropolitana, el presidente encargado, José Jerí, lanzó una advertencia a los criminales al interior de las cárceles del Perú. (Video: TV Perú)

El presidente encargado, José Jerí, lanzó una advertencia directa a los criminales recluidos en los penales de todo el país y que siguen operando como líderes de redes de extorsión. Durante el cierre de la reunión que sostuvo con alcaldes de Lima Metropolitana en el Palacio de Gobierno, el jefe de Estado se dirigió a los criminales y les dijo que “pórtense bien, porque, si no, vamos a cambiar todo lo que se puede cambiar en los penales. Es una advertencia”.

Al dirigirse al país, el jefe de Estado recalcó que “la primera urgencia y donde todos los esfuerzos del Estado irán encaminados” consiste en enfrentar la delincuencia que se ha instalado en las calles. Sin embargo, también reconoció que varios crímenes se gestan desde el interior de las prisiones.

“A ellos, a los que trabajan con ellos, me dirijo: si siguen sometiendo nuestras calles, vamos a entrar con más decisión a los penales. Entonces, pórtense bien, porque, si no, vamos a cambiar todo lo que se puede cambiar en los penales. Es una advertencia”, sostuvo José Jerí ante la presencia de los alcaldes de la capital del Perú, quienes aplaudieron la respuesta del mandatario en medio de la crisis de inseguridad que afecta a todo el Perú.

Presidente encargado José Jerí se reúne en Palacio de Gobierno con alcaldes distritales. (Foto: TV Perú)

Preocupaciones de los alcaldes son todas similares

Al final de su reunión con los alcaldes, el presidente Jerí reconoció que las preocupaciones recogidas de los representantes distritales serán canalizadas como insumo para la conformación del nuevo gabinete, cuya juramentación deberá realizarse en las próximas horas.

“He tomado nota de todas las preocupaciones y los planteamientos que nos han señalado. La gran mayoría son recurrentes, son problemas similares. Cada uno, es cierto, tiene su peculiaridad, que también he tomado nota”, aseguró.

El compromiso de combate a la inseguridad fue reiterado con énfasis durante la reunión: “Mi voluntad y disposición están centradas en recuperar la tranquilidad y sentar las bases de lo que va a ser el próximo gobierno”, expresó Jerí, que además les indicó a los alcaldes que transmitan a los vecinos de sus distritos el compromiso expreso del Ejecutivo para “combatir la inseguridad, combatir la delincuencia y sentar las bases del futuro de nuestro país”.

José Jerí regresa a la cárcel: presidente lideró operativo ‘Ciclón’ en el penal Castro Castro

Presidente Jerí lideró dos operativos en prisión

Durante la madrugada del lunes el presidente José Jerí participó en la ejecución del operativo “Ciclón” en el penal Miguel Castro Castro y otros tres establecimientos penitenciarios del país, con el objetivo de bloquear cualquier intento de actos ilícitos que amenace la tranquilidad y seguridad nacional.

La operación incluyó de manera simultánea a los penales de Huaral, Picsi en Chiclayo y Huamancaca en Huancayo, coordinada por el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco. El despliegue contempló el ingreso de agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) a cada celda y espacio común, donde incautaron celulares, drogas y accesorios de telefonía.

Esta fue la segunda vez que Jerí se presentó en un penal para un operativo. Ya el pasado 11 de octubre, marcando su primera actividad fuera de Palacio y priorizando la lucha contra el crimen organizado dentro de las cárceles, acompañó al comandante general de la Policía, Óscar Arriola, y al presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, en una intervención en los penales de Ancón I y Lurigancho, mientras que de manera simultánea se realizaron requisas en los establecimientos de Trujillo (El Milagro) y Challapalca en Tacna.