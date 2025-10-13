Gabinete de José Jerí EN VIVO: Últimas noticias y todo lo que se sabe del nombramiento del nuevo premier y ministros

Presión por la elección del nuebo gabinete tiene en la mira al presidente José Jerí

La prolongada falta de un gabinete ministerial tras la asunción de José Jerí Oré como presidente de la República ha incrementado la tensión y la incertidumbre en el clima político nacional. Más de 72 horas después de la destitución de Dina Boluarte, el país sigue sin conocer la lista de quienes ocuparán los principales ministerios ni la identidad del nuevo primer ministro. Esta demora, poco habitual en la dinámica reciente de relevos presidenciales, ha suscitado inquietud no solo en el Congreso y la élite política, sino también en una sociedad pendiente de la estabilidad institucional, el rumbo económico y la respuesta a las múltiples crisis que enfrenta el Perú.

El artículo 120 de la Constitución determina que todos los actos ejecutivos del presidente requieren refrendación ministerial para tener validez jurídica. En la práctica, esto significa que, mientras no se conforme un gabinete, el auge oficial del nuevo gobierno está virtualmente paralizado: ningún decreto supremo, ni decisión administrativa relevante puede entrar en vigor. Aunque la legislación concede hasta treinta días para que cualquier gabinete se presente ante el Congreso en busca del voto de confianza, la ausencia de un plazo concreto para la designación de ministras y ministros permite amplias interpretaciones y genera un vacío legal-político que pone en cuestión la continuidad y legitimidad de la propia gestión del Ejecutivo.