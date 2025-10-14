José Jerí anuncia que “en las próximas horas” jura el nuevo gabinete ministerial

José Jerí anuncia que "en las próximas horas" jura el gabinete. Video: Justicia TV

El presidente de la República interino, José Jerí, afirmó hoy martes 14 de octubre que “en las próximas horas” tomará juramento al nuevo Consejo de Ministros. Estos tras 4 días de incertidumbre donde se barajaron distintos nombres para el gabinete ministerial.

“Nuestro objetivo el día de hoy es escuchar en la base de la experiencia que tiene cada uno de ustedes en el ejercicio diario de su función esas propuestas que nos permitan tomar acción concretamente. Más tarde, en las próximas horas, cuando juramente el gabinete, tendremos esa coordinación adicional para poder aplicar lo que hoy día se diga y se acuerde en este diálogo”, dijo Jerí Oré al inicio de la reunión con alcaldes de Lima Metropolitana.

Justamente, el último lunes, se oficializó en el diario oficial El Peruano las resoluciones supremas con las que se aceptan las renuncias de los ministros del gobierno de la vacada expresidenta Dina Boluarte. Es decir, al momento, no hay premier ni ministros de Estado.

Noticia en desarrollo...