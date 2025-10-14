Indecopi sanciona a dos inmobiliarias por más de S/150 mil por fallas sanitarias y retrasos en entrega de terrenos

Indecopi sanciona a dos inmobiliarias con más de 150 mil soles. (Composición infobae)

Dos inmobiliarias han sido sancionadas por el Indecopi tras comprobarse que vulneraron los derechos de sus consumidores. Se trata de Inmobiliaria Rentable 2 S.A.C., responsable del edificio “Qalma” en el distrito limeño de Lince, y Condominios de Chiclayo S.A.C., que opera en la región Lambayeque.

Entre ambas deberán pagar más de 157 mil soles por fallas graves que incluyen riesgos sanitarios, incumplimientos contractuales y falta de información.

Departamentos con desagües defectuosos

En el primer caso, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del Indecopi confirmó que Inmobiliaria Rentable 2 S.A.C. entregó departamentos con sistemas de desagüe informales y fuera de norma técnica. Las deficiencias provocaron aniegos de aguas servidas dentro del edificio Qalma, ubicado en la cuadra 15 de la avenida César Vallejo, generando riesgo a la salud de los propietarios.

Indecopi sanciona inmobiliarias por entregar edificios con fallas y fuera de fecha de entrega. (Difusión)

Según el expediente, los compradores afectados denunciaron que los ductos de evacuación de aguas grises y negras estaban conectados de manera irregular, y que la inmobiliaria no cumplió con el estándar ofrecido en la publicidad. También se constató que uno de los departamentos fue entregado con aparatos sanitarios distintos a los prometidos. En lugar de inodoros con sistema de descarga dual, se instalaron equipos de descarga simple.

Por estos incumplimientos, la empresa fue sancionada con una multa de 17.40 UIT, equivalente a S/ 93.090. Además, se le ordenó corregir las instalaciones y colocar los accesorios sanitarios ofrecidos a los consumidores denunciantes. En la resolución también se advierte que la empresa intentó desligarse de responsabilidad atribuyendo las fallas a una empresa constructora externa, sin éxito.

Imagen ilustrativa. Tuberías y desagües en mal estado. (Reddit)

Proyecto de lotes sin entrega ni devolución de dinero

El segundo caso involucra a la empresa Inmobiliaria Condominios de Chiclayo S.A.C., promotora del proyecto “La Castellana-Pomalca”, en Lambayeque. De acuerdo con el fallo, la empresa no cumplió con entregar el lote vendido a un consumidor dentro del plazo establecido en el contrato. A pesar de las reiteradas solicitudes del cliente, tampoco se efectuó la devolución del dinero, ni se brindó información clara sobre el avance del proyecto.

La inmobiliaria fue multada con 12.12 UIT, es decir, S/ 64.842 y, como medida correctiva, deberá devolver al afectado los S/ 32.080 abonados por la compra, más los intereses legales acumulados desde la fecha de la solicitud.

En su defensa, la empresa alegó que la demora se debió a retrasos en el trámite de licencias municipales, pero la Sala del Indecopi concluyó que ello no eximía a la empresa de su obligación contractual ni justificaba la falta de comunicación al consumidor.

Trámites municipales. Licencia de funcionamiento. (LP Derecho)

Indecopi recuerda derechos del consumidor

Ambos casos fueron resueltos en segunda instancia por la SPC del Indecopi, lo que confirma que las sanciones son firmes. Las resoluciones N.º 2677-2025/SPC-INDECOPI y N.º 2743-2025/SPC-INDECOPI están disponibles públicamente para consulta.

Desde la institución, se recuerda que los consumidores tienen derecho a recibir información clara y veraz sobre los bienes que adquieren, así como a reclamar cuando no se cumplen las condiciones pactadas. En el sector inmobiliario, esto incluye desde la calidad constructiva hasta los plazos de entrega.

Una estafa inmobiliaria (Freepik)

El organismo regulador también ha reiterado que los proveedores no pueden deslindarse de sus responsabilidades bajo el argumento de haber subcontratado los servicios de terceros, como constructoras o consultoras externas. La obligación frente al cliente recae directamente sobre quien comercializa el bien.