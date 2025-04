¿Nuevo ‘Boom inmobiliario’?: conoce si es buen momento para comprar una casa o departamento, según especialistas

Especialistas en el sector indican que es el momento preciso de invertir en una propiedad inmobiliaria. (Foto: Infobae Perú/ Agencia Andina)

Lograr una vivienda propia sigue siendo una de las principales metas de miles de familias peruanas. No obstante, en un entorno marcado por la incertidumbre económica y la recesión financiera, muchas personas se cuestionan sobre si es el momento de correcto de realizar una fuerte inversión que podría comprometer su estabilidad. No obstante, especialistas del sector inmobiliario y financiero coinciden en que el actual mercado presenta condiciones propicias para dar ese paso, incluso con beneficios que no estaban presentes en años anteriores.

Para Óscar Vilchez, gerente regional nororiente de Caja Piura, la coyuntura actual sí representa una ventana de oportunidad para adquirir un inmueble. En declaraciones a la Agencia Andina, el especialista señaló que “en general, sí es un buen momento para invertir en bienes inmuebles”.

En ese sentido, Vilchez explica que el mercado presenta un abanico de opciones en ciudades clave como Lima, Piura, Chiclayo, Trujillo y Arequipa. La existencia de proyectos inmobiliarios activos, sumada a los incentivos públicos, permite a más personas evaluar seriamente la posibilidad de convertirse en propietarios.

Los alquileres en Lima se encuentran subiendo, a pesar de la recesión y con un sueldo mínimo estancado. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Difusión/Andina

Impacto de las tasas de interés

Otro elemento que respalda esta percepción es la evolución de las tasas de interés para los créditos hipotecarios. Según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en abril de 2024 las tasas en soles se ubicaron por debajo del 8% en los bancos, mientras que en las cajas municipales rondaron el 14% y en financieras, el 12%. En dólares, las tasas se situaron por debajo del 7%.

Ana Cecilia Gálvez, gerente general de la Asociación de Empresas Inmobiliarias (ASEI), explicó que esta tendencia descendente se viene consolidando desde el segundo semestre de 2023. “Un factor clave es la tendencia hacia la baja de las tasas de interés de crédito hipotecario, que se han situado alrededor de 8% en soles y 7% en dólares”, indicó para el citado medio.

Techo Propio y Fondo Mivivienda

En paralelo, el rol del Estado ha sido determinante para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para personas jóvenes y familias con ingresos limitados. Los bonos otorgados a través del programa Techo Propio y del Fondo Mivivienda (FMV) representan un apoyo crucial.

Fondo Mi Vivienda Perú. (Andina)

Estos mecanismos permiten cubrir parte del valor del inmueble, así como facilitar condiciones de financiamiento con plazos más largos y cuotas accesibles. Según Vilchez, estos bonos son particularmente beneficiosos para quienes tienen ingresos mensuales inferiores a los 3.000 soles. Además, destaca que “cada vez son más los jóvenes que pueden acceder a inmuebles, con un promedio de edad que ha bajado de 30 a alrededor de 25 años”.

Cambio en el perfil del comprador de vivienda

El acceso a créditos hipotecarios se ha vuelto más inclusivo, y esto ha transformado el perfil del comprador en el Perú. Jóvenes profesionales, parejas que recién inician su vida familiar y personas que buscan una primera inversión inmobiliaria constituyen hoy una parte significativa del mercado.

Incluso se ha registrado un incremento de casos en que las familias optan por la autoconstrucción como una forma de tener una vivienda o de generar ingresos adicionales mediante el alquiler de espacios. Este fenómeno responde a una democratización del crédito, según el análisis de Vilchez, quien enfatiza que ahora es más accesible cumplir con los requisitos financieros para obtener un préstamo habitacional.

La desafiante realidad del mercado inmobiliario peruano no solo constituye una crisis económica, sino también una encrucijada social y ética, donde la capacidad de soñar con un hogar propio se convierte en privilegio de pocos. (Foto: El Peruano)

Auge de la demanda

La alta demanda ha tenido un correlato en la actividad del sector inmobiliario. En 2024, las ventas de viviendas experimentaron un crecimiento del 30%, según reportó ASEI. Este repunte se debe tanto a la demanda insatisfecha como a un contexto macroeconómico más estable en comparación con años anteriores.

Durante la última edición de la feria Nexo Inmobiliario, realizada en marzo, se ofrecieron más de 30 mil opciones de vivienda y se registraron 827 ventas o separaciones, con un valor total que superó los 352 millones de soles. La asistencia de cerca de 20 mil personas fue, en palabras de Gálvez, una señal del “creciente interés de la demanda”.

Recomendaciones clave

Tanto Vilchez como Gálvez coinciden en que más allá del contexto favorable, la decisión de compra debe tomarse con criterios financieros y legales sólidos. Recomiendan establecer con claridad el presupuesto personal, de modo que la cuota del crédito hipotecario no exceda un tercio del ingreso mensual.

Ilustración de una maqueta cedida por Líder Grupo Constructor. EFE/ Cortesía Líder Grupo Constructor

Además, exhortan a considerar costos adicionales, como impuestos o gastos notariales, y a verificar la trayectoria del desarrollador inmobiliario. En ese sentido, sugieren comprar en ferias certificadas y consultar si existen denuncias en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia (Indecopi) o en la Defensoría del Cliente Inmobiliario (DCI).

Por último, destacan la importancia de presentar documentación completa al momento de gestionar el crédito, o recurrir a programas de ahorro formal como “ahorro casa”, que permiten demostrar capacidad de pago y acceder a mejores condiciones crediticias.