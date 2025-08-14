Contraloría advierte fallas en millonaria obra de desagüe del Puericultorio Pérez Araníbar

Observan fallas en obra de saneamiento del Puericultorio Pérez Araníbar en Lima| Contraloría

La Contraloría General de la República advirtió sobre serios riesgos en la funcionalidad y durabilidad del sistema de desagüe del Puericultorio Pérez Araníbar, ubicado en el distrito de Magdalena, debido a que los trabajos ejecutados para su mejoramiento “no cumplen con las especificaciones del expediente técnico aprobado”. Según el órgano, la obra, que representa una inversión de S/ 1 millón 144 992, tiene deficiencias que podrían comprometer el bienestar de cerca de 160 menores que residen actualmente en este centro de acogida.

El informe técnico, correspondiente al periodo del 9 al 22 de julio de 2025, detalla que la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana (SBLM), responsable del Puericultorio, contrató la renovación de la red de desagüe luego de registrarse durante varios años “olores intensos y problemas recurrentes de atoros y deterioro de la infraestructura sanitaria”. Hace unos meses fue necesario recurrir al uso de un camión hidrojet para despejar el sistema, el cual se encontraba al borde de un rebalse.

Las observaciones técnicas derivadas del Informe de Hito de Control n.° 008-2025-OCI/0479-SCC indican que el contratista sustituyó la tubería de la red de desagüe utilizando el método denominado cracking, o de reemplazo sin zanja, en tres tramos del sistema que mantienen pendiente en contra.

Esta intervención contradice el expediente técnico, que exige el uso de la técnica convencional mediante zanja abierta para garantizar el flujo adecuado de los desechos. El documento técnico señala que la instalación de la nueva tubería en la misma ubicación de la anterior, sin corregir el desnivel, implica un riesgo para la operación futura del sistema.

Aspectos técnicos observados

Otro aspecto resaltado por la Contraloría es que el expediente técnico aprobado incluye parámetros para pendiente mínima, tensión tractiva y velocidad de limpieza inferiores a los estipulados en el Reglamento Nacional de Edificaciones para redes de aguas residuales. Esta situación afecta especialmente la red del colector principal de desagüe, debido a que la obra se viene ejecutando sin respetar estándares.

El informe revela también deficiencias en la ejecución del tendido de tubería mediante el método de zanja abierta. Se comprobó falta de alineación adecuada en la instalación, poca o nula utilización de cama de arena para sostener los conductos y uso de material de relleno no apropiado—en algunos casos, con presencia de ladrillos en la base y sin zarandeo—lo que incrementa las probabilidades de asentamientos y roturas futuras en el sistema.

“Se aprecia la instalación de tubería HDPE en el último tramo de la red de desagüe, faltando los pasamuros en el encuentro de la tubería con la buzoneta, además, no se aprecia la cama de arena sobre la cual se sienta la tubería contraviniendo lo que menciona el expediente técnico”, se lee en una parte del informe.

Respecto a la supervisión del proyecto, la Contraloría informó que la primera valorización de la obra, consignada a los 22 días de iniciado el proyecto, atribuyó un avance físico y financiero del 61% sin evidencia de registros o aprobación por parte del supervisor de obra. Tampoco figuran documentos ni respaldos gráficos que justifiquen algunas de las partidas reconocidas.

Además, se identificó que la SBLM no estaría garantizando la permanencia del residente ni de la supervisora de obra en la ejecución de los trabajos, así como la falta de participación de especialistas en calidad, seguridad de obra ni salud. Esta omisión podría eximir al contratista de posibles sanciones por deficiencias detectadas o incumplimientos graves.