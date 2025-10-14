Perú

Generación Z: estas son las principales características de los jóvenes post-millennials

Generalmente se considera que pertenecen a la Generación Z quienes nacieron aproximadamente entre 1997 y 2012

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
Los jóvenes de la Generación
Los jóvenes de la Generación Z usan hashtags, memes, videos virales y convocatorias espontáneas en redes sociales para movilizar a miles de personas (Vecteezy)

En las últimas semanas la frase Generación Z ha resonado fuerte en los medios de comunicación peruanos debido a las protestas realizadas contra el gobierno de Dina Boluarte, quien fue recientemente vacada del cargo. Las movilizaciones conocidas como la “Marcha de la Generación Z” han reunido a jóvenes indignados por reformas previsionales, la inseguridad ciudadana, principalmente las extorsiones; la corrupción, y las promesas rotas del gobierno peruano. Estas protestas sociales son una buena oportunidad para mirar de cerca quiénes son estos post-millenials, qué piensan, cómo actúan, y por qué su voz se levanta con fuerza ahora.

Generación Z: principales características de los jóvenes post-millennials

El activismo de la Generación
El activismo de la Generación Z tiene un fuerte componente online antes que offline (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los miembros de la Generación Z suelen mostrar una relación íntima con la tecnología: crecieron con internet, redes sociales, smartphones y contenidos digitales. Valoran la rapidez de información, lo visual, las referencias globales, los memes, los videos cortos. Están acostumbrados a informarse y organizarse en plataformas digitales, por lo que su activismo tiene un fuerte componente online antes que offline.

Son más críticos ante las instituciones tradicionales: gobierno, partidos políticos, organismos que perciben corruptos o desconectados. Buscan transparencia, justicia, igualdad, cambios estructurales. No aceptan discursos vacíos ni promesas sin acción. También esperan inclusión: diversidad, equidad de género, respeto por comunidades minoritarias, enfoque ambiental y derechos sociales.

En lo personal, muchos jóvenes de la Generación Z muestran ansiedad ante el futuro: crisis climática, desempleo, precariedad laboral e incertidumbre económica. Pero también se sienten empoderados por sus redes, por la capacidad de conectar con otros que piensan parecido, de formar comunidades virtuales que se traducen en acción real. Son flexibles, valoran la autonomía, la expresión individual, y buscan propósitos de vida más allá de tener un buen empleo: quieren contribuir, transformar y dejar huella.

¿Quiénes pertenecen a la Generación Z?

Generalmente se considera que pertenecen a la Generación Z quienes nacieron aproximadamente entre 1997 y 2012. Esto significa que en 2025 muchos tienen entre 13 y 28 años. En el contexto peruano, los convocantes de la Marcha de la Generación Z se identifican bastante dentro de ese rango: jóvenes entre 18 y 28 años, movilizados a través de redes sociales y colectivos juveniles.

Principales diferencias entre los millennials y la Generación Z

Los miembros de la Generación
Los miembros de la Generación Z suelen mostrar una relación íntima con la tecnología (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen varias diferencias entre los jóvenes que pertenecen a la Generación Z y los millennials, que pertenecen a la generación anterior:

  • Relación con la tecnología: los millennials vieron emerger internet y crecieron adaptándose a tecnologías que evolucionaban constantemente. En cambio, la Generación Z nació rodeada de pantallas táctiles, redes sociales y conectividad total. Para ellos, lo digital no es una herramienta, sino una extensión natural de su vida cotidiana.
  • Búsqueda de estabilidad: los millennials valoran la estabilidad laboral y la seguridad económica. Los jóvenes de la Generación Z, en cambio, crecieron en un entorno incierto y son más flexibles; aceptan los cambios constantes y prefieren reinventarse antes que aferrarse a la estabilidad.
  • Forma de activismo: mientras los millennials participaron en movimientos más estructurados, ONG o protestas organizadas con anticipación, la Generación Z combina el activismo online y offline. Usan hashtags, memes, videos virales y convocatorias espontáneas en redes sociales para movilizar a miles de personas en poco tiempo. Su activismo es más horizontal y menos jerárquico.
  • Visión del trabajo: los millennials soñaban con una carrera profesional sólida, ascensos y reconocimiento dentro de una empresa. Los Gen Z, por el contrario, buscan empleos flexibles, proyectos con propósito y libertad de movimiento. Valoran el equilibrio entre vida y trabajo, y muchos se inclinan por el emprendimiento o los trabajos freelance.
  • Valores sociales y culturales: aunque los millennials impulsaron debates sobre sostenibilidad y justicia social, la Generación Z lleva esas causas más lejos. Son más inclusivos, diversos y sensibles a temas de género, orientación sexual, salud mental y derechos humanos. No temen cuestionar estructuras tradicionales ni exigir cambios profundos.

Temas Relacionados

Generación Zmillenialsperu-salud

Más Noticias

PNP capturó a sujeto que agredió brutalmente a la perrita en el Callao: detenido lideraría red de tráfico de drogas

Durante la intervención policial se hallaron drogas, una réplica de arma de fuego y otros indicios que vinculan al detenido con la red criminal “Los Cangris del Callao”

PNP capturó a sujeto que

Día Mundial del Lavado de Manos: la fecha que promueve el gesto cotidiano que salva vidas y frena enfermedades

Una práctica mínima, un acto de esperanza colectiva. El Día Mundial del Lavado de Manos reivindica que humedecer las palmas con agua y frotarlas con jabón es un escudo poderoso contra infecciones que afectan sobre todo a los más vulnerables

Día Mundial del Lavado de

Perú: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Islay

El movimiento comenzó a las 19:05 hora local

Perú: se registró un sismo

Walter Martínez es el nuevo ministro de Justicia: Hoja de vida y antecedentes

Reemplazará en el cargo a Juan Manuel Cavero, del gabinete de Eduardo Arana, premier de la expresidenta de la República Dina Boluarte

Walter Martínez es el nuevo

Marco Rivas recibe el llamado de Club Tigre para unirse a las prácticas principales tras sobresalir como goleador en la reserva

De 17 años, el joven delantero peruano se presenta como una apuesta después de despuntarse como un goleador total en el Torneo Proyección AFA Clausura 2025 con Club Atlético Tigre

Marco Rivas recibe el llamado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Walter Martínez es el nuevo

Walter Martínez es el nuevo ministro de Justicia: Hoja de vida y antecedentes

Lesly Shica, nueva titular del Midis, demandó al ministerio que hoy encabeza

Perfil y hoja de vida de Aldo Prieto Barrera, nuevo titular del MTC y mano derecha de Gustavo Adrianzén

Perfil de Sandra Gutiérrez, la “guerrera somista” que asume el Ministerio de la Mujer en pleno rechazo feminista a José Jerí

Teresa Mera, perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Comercio Exterior y Turismo en el gobierno de José Jerí

ENTRETENIMIENTO

Ibai Llanos ya no viene

Ibai Llanos ya no viene a Perú: Este es el país de Latinoamérica que eligió y peruanos lamentan

Fiorella Chirichigno, expareja de Paolo Guerrero, anunció el nacimiento de su primer hijo junto a su pareja alemana

Ricky Trevitazzo devuelve la marca ‘Skándalo’ a Roly Ortiz y aclara: “Nunca quise apropiarme del nombre”

Darinka Ramírez se lanza como cantante de reggaetón y estrena “Mala jugada”

Macarena Vélez arremete contra Aleska Zambrano, ex de Said Palao: la acusa de “meterse en su relación”

DEPORTES

Marco Rivas recibe el llamado

Marco Rivas recibe el llamado de Club Tigre para unirse a las prácticas principales tras sobresalir como goleador en la reserva

Se confirmó la nueva fecha para el Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del clásico por Liga 1 2025

Jugador que brilló con la selección peruana ante Chile es seguido por club grande de Europa: “Tiene opciones de dejar la Liga 1″

Maria Alejandra Marin pondera el nivel de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: “Venir al bicampeón implica dar lo mejor para un nuevo título”

Entradas para la Noche Blanquiazul de vóley 2025: precios y dónde comprar boletos para el cuadrangular de Alianza Lima