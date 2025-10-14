César Hildebrandt sobre José Jerí: “Su engorde hacendario combina con la personalidad de un arribista que consume pornografía”

César Hildebrandt criticó la designación de José Jerí como presidente interino del Congreso

El periodista César Hildebrandt arremetió este lunes contra el extitular del Congreso, José Jerí, quien asumió la semana pasada la presidencia interina, cargando con la sombra de una denuncia por violación sexual presentada a inicios de año y archivada hace dos meses.

En la última edición de su pódcast, el reconocido director de Hildebrandt en sus trece sostuvo que la llegada de Jerí al poder no implica una renovación, sino la prolongación de los vicios que afectan a la política nacional.

“Los que usaron como segura servidora [a Boluarte] siguen en el Congreso del hampa y ya están haciendo lo mismo con el sucesor, un señor que estudió para pobre diablo y obtuvo las más altas notas”, afirmó al inicio de su alocución.

“El nuevo presidente es (...) el hombre de la campal borrachera que terminó en una violación y con un bividí suyo colgado de la silla que estaba cerca de la víctima. Ese era el hombre perfecto, era lo que necesitaba el Congreso del hampa”, agregó.

El periodista afirmó que la llegada de Jerí representa la continuidad de los vicios y malas prácticas en la política peruana

También criticó con dureza las primeras acciones del nuevo mandatario, al calificarlas de vacías e improvisadas. “Jerí le sigue los pasos [a Boluarte]. Su primer acto presidencial fue encabezar una requisa en un penal, se reunió sin agenda ni propósitos con los gobernadores regionales”, expresó.

“El señor Jerí es un misógino que cree que a las mujeres se les convence con una tarjeta de crédito y, sin embargo, parece haberle pedido dinero a la empresaria Blanca Ríos para empujar un proyecto que pasaba por la Comisión de Economía cuando él la presidió”, continuó.

Hildebrandt también señaló la sospechosa variación en el patrimonio personal de Jerí, que pasó de cien mil a un millón de soles. “Todas esas sumas sin causa, todo ese enriquecimiento sospechoso, todo ese engorde hacendario combinan con la personalidad de un arribista que consume pornografía y que parece estar dispuesto a cualquier tentación, incluido el tráfico de influencias y las prioridades comparadas para ciertos proyectos”, dijo.

Antiguos tuits del presidente sobre sexo y mujeres se viralizaron pocas horas después de su nombramiento. En Instagram, usuarios reportaron que Jerí solía seguir a modelos y a una reconocida productora internacional de pornografía.

Hildebrandt cuestionó las primeras acciones de Jerí al calificarlas como vacías, improvisadas y carentes de agenda concreta

Sobre Elecciones 2026

En su reflexión final, Hildebrandt pintó un panorama sombrío sobre el rumbo del país: “Hemos pasado de Dina, la de los collares, a Jerí, el del clan de los soles que no pueden explicarse. La política peruana tiene un problema de casting, el problema de la política peruana es el elenco, es la gente que la habita, la merodea y muchas veces la pudre. No hay salida con ellos”, señaló.

El periodista cerró su crítica con una exhortación directa a la ciudadanía, de cara a las elecciones generales previstas para 2026. “Hay que apelar a la indignación popular para impedir que las elecciones del próximo año sean la farsa que la derecha está tramando”, comentó.

Los próximos comicios serán atípicos al proyectarse una papeleta con al menos 39 candidatos presenciales, tras un periodo de convulsión política y constantes crisis con siete presidentes desde 2016. Al mismo tiempo, Perú volverá a tener un Parlamento bicameral, de modo que escogerá a diputados para el Congreso y a senadores para el Senado.