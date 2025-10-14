Alcaldes de Lima exigen a José Jerí ‘mano dura’ contra la delincuencia: proponen estado de emergencia nacional y militares en las calles

José Jerí se reunió con alcaldes de Lima

Apoyo total. Desde las 7:00 de la mañana, los alcaldes de Lima Metropolitana y distritos llegaron a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente José Jerí, quien los invitó para discutir políticas y escuchar sus demandas en materia de seguridad ciudadana.

Durante la cita, las autoridades tomaron la palabra y, en su mayoría, expresaron su respaldo al nuevo presidente, además de brindarle sus mejores deseos en los nueve meses que, en teoría, duraría su mandato.

Aunque las propuestas variaban, la mayoría de autoridades coincidió en un tema: la lucha sin tregua contra la delincuencia. Para frenar el avance de la criminalidad, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, planteó declarar en estado de emergencia el país, imponer un toque de queda y que las Fuerzas Armadas tomen el control de las cárceles. También propuso brindar mayor capacitación a los serenos para que la PNP se dedique a temas de persecución del delito.

En esa misma línea, Ulises Villegas, alcalde de Comas, criticó la efectividad de los estados de emergencia en su distrito y pidió presencia de los militares en las calles.

“Lo que se quiere pedir, señor Presidente, en esta reunión, es que tengamos los ojos bien prendidos y que realmente exista el trabajo a aquellos distritos que son realmente afectados, como San Juan de Lurigancho, Ate Vitarte, San Martín de Porres”, sentenció Villegas.

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, también coincidió con Villegas sobre la labor de los militares en las calles. Sin embargo, el burgomaestre fue más radical y pidió que se declare el toque de queda hasta, al menos, la 1:00 de la madrugada.

“Y para eso, ratifico y sostenemos el apoyo a lo dicho por nuestro alcalde metropolitano, que es absolutamente necesario declarar el estado de emergencia en todo el país. Con medidas complementarias como el toque de queda. Yo sé la afectación económica que puede existir en diversos negocios, más aún Miraflores, que vive de la industria turística o del entretenimiento. Sabemos. Pero ante situaciones extremas, medidas extremas. Y eso implica sacar al Ejército a las calles”, advirtió.

Canales propuso que sean los miembros de las Fuerzas Armadas quienes brinden seguridad a los chóferes del transporte público, que en los últimos meses se han visto afectados por los atentados de bandas criminales.

“Para que no exista impunidad, medidas drásticas. Y eso es lo que nosotros estamos solicitando, que sus primeras medidas en cuanto a la seguridad ciudadana: declaración de estado de emergencia a nivel nacional, toque de queda, Ejército en las calles. Si hay que acompañar, que los soldados que tengan que estar en unidades de transporte público, ¿por qué no? O los tenemos en los cuarteles limpiando”, agregó.

Todas estas medidas deberían ser anunciadas y ejecutadas cuando el presidente Jerí conforme y nombre a su gabinete ministerial, pues, sin un Consejo de Ministros que lo respalde, no puede firmar nada. Sin refrendo ministerial, ningún decreto supremo ni resolución suprema tiene validez. Todas sus actividades son solo actos públicos sin valor legal y hasta podrían considerarse inconstitucionales.