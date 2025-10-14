Perú

Alcaldes de Lima exigen a José Jerí ‘mano dura’ contra la delincuencia: proponen estado de emergencia nacional y militares en las calles

Respaldo. La mayoría de alcaldes presentes en Palacio le dieron su apoyo al jefe de Estado, pese a que hasta el momento no se conoce quienes formarán parte de su gabinete

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
José Jerí se reunió con
José Jerí se reunió con alcaldes de Lima

Apoyo total. Desde las 7:00 de la mañana, los alcaldes de Lima Metropolitana y distritos llegaron a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente José Jerí, quien los invitó para discutir políticas y escuchar sus demandas en materia de seguridad ciudadana.

Durante la cita, las autoridades tomaron la palabra y, en su mayoría, expresaron su respaldo al nuevo presidente, además de brindarle sus mejores deseos en los nueve meses que, en teoría, duraría su mandato.

Aunque las propuestas variaban, la mayoría de autoridades coincidió en un tema: la lucha sin tregua contra la delincuencia. Para frenar el avance de la criminalidad, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, planteó declarar en estado de emergencia el país, imponer un toque de queda y que las Fuerzas Armadas tomen el control de las cárceles. También propuso brindar mayor capacitación a los serenos para que la PNP se dedique a temas de persecución del delito.

Peatones pasan junto a soldados
Peatones pasan junto a soldados en Lima, Perú, el miércoles 19 de marzo de 2025, después de que la presidenta Dina Boluarte declarara el estado de emergencia y desplegara tropas para ayudar a la policía a combatir un repunte de violencia. (Foto AP/Martín Mejía)

En esa misma línea, Ulises Villegas, alcalde de Comas, criticó la efectividad de los estados de emergencia en su distrito y pidió presencia de los militares en las calles.

“Lo que se quiere pedir, señor Presidente, en esta reunión, es que tengamos los ojos bien prendidos y que realmente exista el trabajo a aquellos distritos que son realmente afectados, como San Juan de Lurigancho, Ate Vitarte, San Martín de Porres”, sentenció Villegas.

Alcalde de Comas pide presencia
Alcalde de Comas pide presencia de los militares en las calles

Piden al Ejército en las calles

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, también coincidió con Villegas sobre la labor de los militares en las calles. Sin embargo, el burgomaestre fue más radical y pidió que se declare el toque de queda hasta, al menos, la 1:00 de la madrugada.

“Y para eso, ratifico y sostenemos el apoyo a lo dicho por nuestro alcalde metropolitano, que es absolutamente necesario declarar el estado de emergencia en todo el país. Con medidas complementarias como el toque de queda. Yo sé la afectación económica que puede existir en diversos negocios, más aún Miraflores, que vive de la industria turística o del entretenimiento. Sabemos. Pero ante situaciones extremas, medidas extremas. Y eso implica sacar al Ejército a las calles”, advirtió.

Canales propuso que sean los miembros de las Fuerzas Armadas quienes brinden seguridad a los chóferes del transporte público, que en los últimos meses se han visto afectados por los atentados de bandas criminales.

Renzo Reggiardo intentó postular a
Renzo Reggiardo intentó postular a la presidencia con un partido propio, Perú Patria Segura. (Foto: Andina)
“Para que no exista impunidad, medidas drásticas. Y eso es lo que nosotros estamos solicitando, que sus primeras medidas en cuanto a la seguridad ciudadana: declaración de estado de emergencia a nivel nacional, toque de queda, Ejército en las calles. Si hay que acompañar, que los soldados que tengan que estar en unidades de transporte público, ¿por qué no? O los tenemos en los cuarteles limpiando”, agregó.
Todos los puestos ofrecidos son
Todos los puestos ofrecidos son para trabajo en Lima. Foto: Ejército del Perú

Todas estas medidas deberían ser anunciadas y ejecutadas cuando el presidente Jerí conforme y nombre a su gabinete ministerial, pues, sin un Consejo de Ministros que lo respalde, no puede firmar nada. Sin refrendo ministerial, ningún decreto supremo ni resolución suprema tiene validez. Todas sus actividades son solo actos públicos sin valor legal y hasta podrían considerarse inconstitucionales.

Temas Relacionados

José JeríEstado de EmergenciaToque de quedaFF.AA.militaresperu-politica

Más Noticias

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará hoy juramento a nuevo Premier y ministros

A más de 72 horas de haber sido elegido presidente del Perú, Jerí aún no ha presentado a su Consejo de Ministros, pero sigue reuniéndose con autoridades locales y regionales para coordinar acciones contra la inseguridad. Se vocea una posible juramentación esta tarde

Gabinete de José Jerí EN

Precio del dólar con alza: Así abrió el tipo de cambio hoy 14 de octubre en Perú

Revisa el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar con alza:

Paola Rivera explicó por qué dejó Regatas por San Martín y reveló las ofertas que tuvo: “De Francia y un equipo grande de Perú”

La mexicana, elegida la mejor armadora de la Liga Peruana de Vóley 2024/2025, decidió su continuar su carrera en Santa Anita, a pesar de propuestas en Europa

Paola Rivera explicó por qué

Retiro de AFP en Habitat: Este es el link donde se registrará la solicitud de las 4 UIT

AFP Habitat es la única administradora que ha implementado una plataforma fuera de su agencia virtual para recibir los pedidos de retiro AFP

Retiro de AFP en Habitat:

La advertencia del presidente José Jerí a los criminales en los penales: “Pórtense bien”

Durante su encuentro con alcaldes de Lima Metropolitana, el presidente encargado, José Jerí, lanzó una advertencia a los criminales al interior de las cárceles del Perú y siguen liderando extorsiones

La advertencia del presidente José
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gabinete de José Jerí EN

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará hoy juramento a nuevo Premier y ministros

La advertencia del presidente José Jerí a los criminales en los penales: “Pórtense bien”

Contraloría interviene local municipal de Santa Anita lleno de publicidad electoral a favor de César Acuña

Pedro Castillo dice que el Congreso “cambia de marioneta” al vacar a Dina Boluarte y reitera que fue mal destituido

“Querían quemar el Congreso”, asegura el alcalde de Pataz que era el objetivo de los manifestantes que lo rechazaron

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina arremete contra Wendy

Magaly Medina arremete contra Wendy Guevara por decir que está enamorada de Nicola Porcella: “Opina desde su ignorancia”

Jely Reátegui rompe en llanto al ver al imitador de Diego Bertie en ‘Yo Soy’

Waldir Felipa confirma el fin de su relación con Daniela Darcourt: “Decidimos estar separados”

Magaly Medina rechaza invitación de Marcelo Tinelli para tomar un café: “Yo salgo con mis amigos”

Magaly Medina niega tener imágenes del presidente José Jerí y Rosángela Espinoza: “Dejen de decir sonseras”

DEPORTES

Paola Rivera explicó por qué

Paola Rivera explicó por qué dejó Regatas por San Martín y reveló las ofertas que tuvo: “De Francia y un equipo grande de Perú”

Giancarlo Granda explotó contra Joyce Conde tras terrible agresión a jugador de Universitario en Liga 3: “Totalmente desleal”

Jugador de Universitario sufrió fractura de tabique y conmoción cerebral tras brutal golpe de Joyce Conde en partido de Liga 3

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos tras la fecha 14 del Torneo Clausura y Acumulada

¿Cuándo se jugará el Universitario vs Sporting Cristal? La fecha que perjudicaría a la ‘U’ y la negativa ‘celeste’ para realizarse sin público