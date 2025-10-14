Perú

BCP espera que el BCRP no baje la tasa de referencia hasta el nuevo Gobierno

En su informe semanal sobre la macroeconomía de los países de América Latina, el BCP ha remarcado que la tasas de interés de referencia se quedaría en 4,25%, al menos, hasta que entre el nuevo Presidente

Edwin Montesinos Nolasco

Edwin Montesinos Nolasco

El informe del BCRP pone
El informe del BCRP pone la situación macroeconómica del Perú en el contexto mundial, sobre todo tomando de referencia a Estados Unidos. - Crédito ComexPerú

Un nuevo reporte del Banco de Crédito del Perú y Credicorp Capital revela cómo van los principales mercados bursátiles mundiales, y cómo se encuentran los países de América Latina en este contexto.

“Los principales mercados bursátiles mundiales cerraron al alza, luego de que Trump mostrara disposición para retomar negociaciones comerciales con China, y el Ministerio de Comercio chino también pidiera continuar el diálogo. El S&P 500 registró su mejor sesión desde may-25. En ese contexto, los rendimientos del UST (bonos de Estados Unidos) a 2Y (2 años) y 10Y (10 años) se mantienen estables en 3,50% y 4,03%, respectivamente ante el feriado por ‘Columbus Day’”, expone el informe.

Para el caso de Perú, en este contexto, y con indicadores optimistas de inflación y avance de la demanda interna, el BCP resaltó el último recorte de la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), pero prevé que se quede en este 4,25% hasta mediados del 2026, cuando el nuevo presidente del Perú elegido entre en funciones.

En octubre, el BCRP ha
En octubre, el BCRP ha mantenido la tasa de referencia. Por ahora, las entidades financieras no tenderían a bajar sus tasas de interés tan rápido como antes. - Crédito Andina

Tasa de interés de 4,25%

“El Banco Central de Reserva de Perú mantuvo su tasa de referencia en 4.25%, en línea con lo esperado por el mercado. Como proyectamos desde mediados del año pasado, la tasa de política monetaria del BCRP descendió a 4,25% este 2025″, resalta el BCP.

Pero, hacia adelante esperan que “el BCRP mantenga su tasa inalterada hasta por lo menos mediados del 2026, en un contexto de indicadores de inflación en mínimos o cómodamente dentro del rango meta, y un sólido avance de la demanda interna (creció 6.2% a/a el 1S25)”.

Es así que luego de las elecciones generales, con nuevo presidente, y conociéndose el nuevo equipo económico, el BCRP podría evaluar un recorte adicional si se mantienen las actuales condiciones de una inflación por debajo del punto medio del rango meta.

BCRP mantiene su tasa de
BCRP mantiene su tasa de referencia en 4.25% (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

¿Qué consideró el BCRP?

Las principales consideraciones del Directorio fueron las siguientes tres:

  • Se proyecta que la inflación interanual se aproxime al centro del rango meta hacia fines de año
  • En setiembre casi todos los indicadores de situación actual y de expectativas se mantuvieron en el tramo optimista, en un contexto en el que la actividad económica se ubica alrededor de su potencial
  • Las perspectivas de la actividad económica mundial continúan siendo afectadas por medidas restrictivas al comercio exterior, con un sesgo a la baja en el mediano plazo.

“El Directorio anotó que se encuentra especialmente atento a la nueva información referida a la inflación y sus determinantes, incluyendo la evolución de la inflación subyacente, las expectativas de inflación y la actividad económica, para considerar, de ser necesario, modificaciones en la posición de la política monetaria. Asimismo, reafirmó su compromiso de adoptar las acciones necesarias para mantener la inflación en el rango meta”, añadió el BCP.

¿Y el dólar?

El BCRP resalta la fortaleza del sol, el cual se apreció incluso frente a un dólar algo más fortalecido.

“Al Lunes, el cerró en USDPEN 3.43, un mínimo en poco más de 5 años. Así, el PEN se apreció 1.0% s/s a pesar del fortalecimiento del dólar global DXY (+1.2% s/s) en un contexto de mejores cotizaciones de cobre y oro”, apuntó.

