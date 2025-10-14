Las 6 claves de la nueva escalada en la guerra comercial de Estados Unidos y China: más aranceles y una reunión pendiente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, durante la cumbre de líderes del G20 en Osaka, Japón, el 29 de junio de 2019. REUTERS/Kevin Lamarque/Foto de archivo

Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos se han agravado en los últimos días con una batería de medidas cruzadas que abarca desde nuevos aranceles portuarios y sobre productos de madera hasta controles sobre tierras raras.

¿Qué abarca este último cruce de medidas y cómo se ha llegado a esta nueva fase del pulso entre las dos mayores economías del mundo?

1. Las tasas marítimas

Este martes entraron en vigor aranceles portuarios recíprocos. Estados Unidos aplica un recargo de 50 dólares por tonelada neta a los buques chinos, que aumentará cada año hasta 2028, mientras que Pekín impone tarifas equivalentes a los barcos de propiedad, operación o bandera estadounidense.

China califica la medida de “simétrica y necesaria” frente a la investigación de Washington, que acusa a Pekín de prácticas desleales en los sectores marítimo y naval, un cruce de acusaciones que ha provocado ya volatilidad en la industria: las principales navieras que cotizan en Nueva York, como ZIM, Danaos o Genco Shipping, retrocedieron entre un 4% y un 7% en los últimos días.

Pekín anunció además el inicio de una investigación para evaluar el impacto de los aranceles portuarios estadounidenses sobre la seguridad y los intereses de su industria marítima, un proceso que podría derivar en “medidas apropiadas” para proteger sus intereses.

2. Las tierras raras, de nuevo en el foco

Pekín reforzó la semana pasada su control sobre las tierras raras, un grupo de 17 metales esenciales en la fabricación de vehículos eléctricos, pantallas táctiles o turbinas eólicas.

China, que concentra más del 70 % de la producción y casi el 90% del procesamiento mundial, impuso nuevas restricciones a su exportación alegando motivos de seguridad nacional.

Se trata de un sistema de licencias para las empresas que utilicen materiales con más de un 0,1% de origen chino y para ciertas tecnologías vinculadas a su extracción, fundición y reciclaje, con el que Pekín refuerza el control sobre un sector estratégico, si bien las autoridades aducen que “no constituye una prohibición de las exportaciones”.

3. Gravámenes a madera y muebles

Asimismo, entraron hoy en vigor en EE.UU. aranceles del 10% a la madera aserrada y blanda importada y del 25% a ciertos muebles de madera, así como a gabinetes de cocina y tocadores, con incrementos progresivos desde 2026.

China, uno de los principales proveedores del segmento de bajo coste, figura entre los países afectados —a diferencia de Reino Unido, la UE y Japón, exentos—, por lo que sus exportadores de mobiliario y componentes encaran a partir de ahora mayores costes de acceso al mercado estadounidense.

4. Las restricciones estadounidenses en semiconductores

Washington mantiene su política de limitar la venta de chips avanzados y equipos de fabricación de semiconductores a empresas chinas, alegando motivos de seguridad nacional.

En respuesta, Pekín abrió en los últimos días una investigación antimonopolio contra Qualcomm por la compra de la israelí Autotalks y ha instado, según algunos medios, a sus tecnológicas a reducir la dependencia de procesadores estadounidenses, en una de las industrias más estratégicas de la economía global.

5. Amenazas de aranceles en plena tregua comercial

Tras el anuncio de nuevas restricciones a la exportación de tierras raras, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel adicional del 100% a todos los productos chinos si Pekín a partir de noviembre no revierte sus últimas medidas.

Pekín y Washington acordaron el pasado agosto extender durante 90 días la tregua alcanzada en mayo en Ginebra, Suiza, donde negociadores de ambas partes acordaron que Estados Unidos reduciría del 145% al 30% los gravámenes a los productos chinos, mientras que China haría lo propio con los aranceles impuestos a los bienes estadounidenses, del 125% al 10%, tras la escalada sin precedentes de abril.

6. La reunión entre líderes, en el aire

Aunque China y EE.UU. habían acercado posturas, los niveles de hostilidad se han disparado recientemente, amenazando una eventual reunión de sus líderes este mes en la cumbre de la APEC que se celebrará en Corea del Sur y extendiendo las dudas acerca de si se prorrogará la tregua comercial en noviembre.

Trump dijo después de que China anunciara las nuevas restricciones sobre tierras raras que ya no ve motivos para reunirse con Xi. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo

Trump y el presidente chino, Xi Jinping, mantuvieron en septiembre una llamada telefónica en la que aprobaron un acuerdo preliminar para permitir a TikTok seguir operando en Estados Unidos y acordaron verse en dicho foro, según el republicano.

Sin embargo, Trump dijo después de que China anunciara las nuevas restricciones sobre tierras raras que ya no ve motivos para reunirse con Xi.

(con información de EFE)