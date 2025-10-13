Perú

“Vamos a investigar a José Jerí, pero no denunciar”: fiscal de la Nación aclara límites constitucionales sobre el nuevo presidente del Perú

Las denuncias contra el mandatario, por presuntos cobros irregulares y desbalance patrimonial, están bajo competencia directa de la Fiscalía de la Nación, precisó Tomás Gálvez

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

El fiscal de la Nación explica el avance de las investigaciones contra José Jerí por presunto enriquecimiento ilícito y cobro de sobornos durante su gestión en el Congreso. | Latina / Punto Final

El Ministerio Público evaluará las denuncias que involucran al presidente José Jerí, aunque sin posibilidad de presentar cargos mientras dure su mandato. Así lo precisó el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, al detallar que las indagaciones seguirán su curso dentro del marco constitucional que protege al jefe del Estado.

Durante una entrevista con Punto Final, Gálvez respondió a consultas sobre las investigaciones que giran en torno a Jerí, entre ellas, las referidas a un presunto cobro de dinero cuando presidía la Comisión de Presupuesto del Congreso y un posible desbalance patrimonial. Las preguntas se centraron en si estos casos tendrían un tratamiento distinto ahora que Jerí ocupa el máximo cargo del país.

“Se tiene que ver como cualquier otro tema, pero hay que recordar que también no podemos disponer o requerir alguna medida coercitiva, etcétera, porque está de presidente en ejercicio”, explicó el fiscal de la Nación, marcando distancia de cualquier intento de paralizar la investigación, pero reconociendo los límites que impone la ley.

Se consultó si, en la práctica, eso equivalía a un blindaje presidencial. Gálvez respondió con claridad: “Como cualquier otro tema imputado a un presidente en ejercicio. (...) Para todos los presidentes en ejercicio les alcanza”. Con ello, reafirmó que la prerrogativa no depende del modo en que se llega al cargo, sino del ejercicio mismo de la función presidencial.

Fiscal confirma que los casos de Jerí se tramitan en la Fiscalía de la Nación

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, confirmó que el Ministerio Público investigará las denuncias que involucran al presidente José Jerí. (Composición: Infobae)

Las denuncias que involucran al mandatario están bajo competencia directa de la Fiscalía de la Nación, debido a que corresponden a hechos ocurridos cuando Jerí era congresista. “Eso tiene que estar en la Fiscalía de la Nación, porque se supone que son cuando él era congresista. Y tiene prerrogativa de antejuicio. La única entidad competente del Ministerio Público para ello es la Fiscalía de la Nación”, explicó Gálvez.

El fiscal agregó que, mientras permanezca en el cargo, será él quien asuma el caso. “Mientras yo esté, claro, porque de repente viene Delia y ahí lo asume ella”, comentó, en referencia a la fiscal suprema Delia Espinoza, quien podría reemplazarlo si se producen cambios internos en el Ministerio Público.

Consultado sobre los plazos, precisó que estos se rigen por el Código Procesal Penal, con reglas especiales para funcionarios con prerrogativa de antejuicio. “La misma Fiscalía establece un plazo que es conforme al código procesal penal, pero con las reglas especiales de la de un funcionario con prerrogativa de antejuicio”, indicó.

“Vamos a investigar a Jerí, pero no denunciar”

El presidente del Congreso, José Jerí, asumió la Presidencia del Perú como sucesor de Dina Boluarte y con una desaprobación por encima del 80 %, según encuesta de Datum. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Ante la insistencia sobre si el Ministerio Público podría presentar cargos durante el ejercicio presidencial, el fiscal fue categórico: “Tiene que quedar... Que vamos a investigar, vamos a investigar”. Sin embargo, aclaró que no es posible disponer medidas restrictivas ni formular acusaciones mientras Jerí siga en el cargo.

“No podemos disponer o requerir ninguna medida restrictiva de derechos, y menos formular acusación”, precisó. Según explicó, las acciones procesales solo podrán adoptarse una vez que concluya el mandato presidencial. “Pero una vez que concluya su periodo, sus funciones, se tendrá que establecer, requerir todas las medidas cautelares, coercitivas que sean necesarias, como en este caso que se ha pedido contra Dina Boluarte, el impedimento de salida del país”, comparó.

El diálogo también abordó la posibilidad de que la Fiscalía solicite la declaración de Jerí durante su gestión. “Se tiene que ver, porque si se le puede notificar y él puede no tener inconveniente para mandar la información o comparecer, no hay problema”, señaló Gálvez. Añadió que cualquier requerimiento deberá ser razonable y no afectar el normal ejercicio de la función presidencial.

“Como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, tiene que ser totalmente razonable y lo menos restrictiva de derechos o de la posibilidad del ejercicio de las funciones”, recordó el fiscal.

Finalmente, Gálvez sostuvo que el Ministerio Público mantiene su deber de investigar a cualquier funcionario público, sin excepción. “Claro, obviamente se tiene que investigar. También te vamos a investigar a ti si tienes denuncias”, expresó con tono distendido durante el intercambio.

