Perú

Quince partituras originales de Daniel Alomía Robles, creador de El cóndor pasa, son reconocidas como Patrimonio Cultural

Las obras fueron compuestas entre 1889 y 1933 y reflejan el trabajo pionero del autor huanuqueño en la recopilación de melodías andinas

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
El Ministerio de Cultura declaró
El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación 15 partituras originales de Daniel Alomía Robles. (Composición: Infobae)

El legado musical de Daniel Alomía Robles, compositor huanuqueño y autor de la célebre obra El cóndor pasa, recibió un nuevo reconocimiento. Quince partituras originales del músico, resguardadas por la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura. Con esta declaratoria, el Estado reconoce no solo la dimensión artística de su obra, sino también su papel fundamental en la afirmación de la identidad sonora del país.

Las partituras, compuestas entre 1889 y 1933, pertenecieron a la colección del musicólogo alemán Rodolfo Holzmann Zanger, quien se interesó profundamente por la música tradicional peruana. Hoy, estas piezas forman parte de los repositorios de la BNP y se valoran por su autenticidad, su trascendencia y su aporte a la memoria colectiva. “Este reconocimiento reafirma la importancia del trabajo de Daniel Alomía Robles como el principal impulsor de la música tradicional andina en el Perú”, destacó el Ministerio de Cultura en su resolución.

En este conjunto destaca El cóndor pasa (Inca Dance), compuesta en 1933, considerada una de las obras más emblemáticas de la música peruana. Desde su creación, esta pieza ha traspasado fronteras, convirtiéndose en un símbolo cultural que representa al Perú en el mundo. Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación en 2004, la composición se basa en escalas y melodías originarias de la tradición indígena andina, lo que le otorga un valor único dentro de la historia musical del país.

La huella de un pionero

Compuestas entre 1889 y 1933,
Compuestas entre 1889 y 1933, pertenecieron al musicólogo alemán Rodolfo Holzmann Zanger. (Difusión)

Daniel Alomía Robles no fue solo un compositor. Fue un investigador de las raíces musicales del Perú. A diferencia de otros músicos de su tiempo, no se limitó a los cánones académicos europeos. Su mirada se dirigió hacia los sonidos de los Andes, hacia los cantos y danzas que escuchó en su natal Huánuco y en sus recorridos por diversas regiones del país. “Su trabajo se basó en la investigación constante de los materiales sonoros nativos”, señalan los especialistas de la BNP.

Su producción musical abarca una diversidad de géneros: romanzas, himnos, huaynos, yaravíes, cachuas, pasacalles, pasillos, chimaichas y mulizas. Estas composiciones integran elementos del pasado histórico del Perú con influencias de la música occidental, creando un puente entre dos tradiciones. En ellas, Alomía Robles encontró “su mejor medio de expresión, con una musicalidad natural y una vena lírica auténtica”, de acuerdo con la declaratoria oficial.

Las partituras reconocidas no solo representan el talento de su autor, sino también una visión del país. Entre los títulos incluidos figuran Camino del cielo, Llora llora Urataú, Ya que para mí, Pasacalle, Cachua, Mulisa (Tarma) y Serenata (Despedida). También se incorporan piezas de su Colección Folclórica, como La Mariposa (Huancayo), Canto al Sol (Paucartambo) y Ollanta (Hermoso Yavarí del Cuzco).

Estas composiciones permitieron que la música peruana se difundiera y se integrara al ámbito académico y artístico. A través de ellas, el autor elevó los géneros populares, fusionando la lírica regional con un enfoque estético universal. Cada partitura constituye, además, un testimonio del esfuerzo por preservar las melodías que forman parte de la identidad cultural del país.

Las partituras declaradas Patrimonio Cultural se distinguen por contener la autógrafa manuscrita de Daniel Alomía Robles junto al título de cada obra, así como su rúbrica característica. Este detalle otorga un valor documental excepcional, pues permite identificar con precisión el trazo y la intención del compositor. La declaratoria se oficializó mediante la Resolución Viceministerial N.º 000261-2025-VMPCIC/MC.

El legado de El cóndor pasa

Alomía Robles investigó las raíces
Alomía Robles investigó las raíces musicales andinas y recogió cantos y danzas del Perú profundo. (Difusión)

Compuesta en 1913, El cóndor pasa fue parte de una zarzuela escrita por Alomía Robles y el dramaturgo Julio de la Paz, y se interpretó por primera vez en el Teatro Mazzi de Lima. Décadas después, su melodía alcanzó fama internacional. Se estima que existen más de cuatro mil versiones y trescientos juegos de letras en todo el mundo. En 1970, el dúo estadounidense Simon & Garfunkel presentó su versión El Cóndor Pasa (If I Could), que llevó la canción a millones de oyentes.

El arreglo original para piano fue registrado en 1933 por The Edward B. Marks Music Corp. en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. En 2004, el Estado peruano declaró oficialmente la obra como parte del patrimonio cultural nacional, consolidando su condición de símbolo musical del país.

Nació en Huánuco el 3 de enero de 1871, Daniel Alomía Robles inició su vida artística en la pintura y la escultura, pero su verdadera vocación lo condujo hacia la música. Su compromiso con las melodías ancestrales definió un camino propio dentro de la historia musical peruana. Según la BNP, “fue el primer compositor que estructuró su obra sobre la base del estudio de los materiales sonoros andinos”.

A través de sus partituras, Alomía Robles legó no solo música, sino una visión de país. Su obra demostró que la identidad cultural podía expresarse con la misma profundidad en un huayno o una cachua que en una sinfonía. Hoy, más de un siglo después, su legado sigue inspirando a nuevas generaciones y continúa siendo un punto de referencia para entender el origen de la música nacional.

Temas Relacionados

Patrimonio Cultural de la NaciónDaniel Alomía RoblesBiblioteca Nacional del PerúBNPMinisterio de Culturaperu-noticias

Más Noticias

Universitario se quedó sin corona: cayó 0-3 en la fecha final del Atenea Open 2025 ante el equipo anfitrión

El sexteto dirigido por Francisco Hervás no pudo mantener su buen rendimiento y cayó en sets corridos ante Atlético Atenea, que le arrebató el título en la última jornada del cuadrangular

Universitario se quedó sin corona:

“No queremos que nadie más muera”, el desesperado mensaje de un niño a José Jerí en campamento de damnificados por incendio en SJM

Por segunda vez, el presidente se hizo presente en la zona afectada por el siniestro en Pamplona Alta, que arrasó con cerca de 100 viviendas y dejó a cientos de personas expuestas a la intemperie

“No queremos que nadie más

“Ninguno debe quedarse”: alcalde de Pataz exige a José Jerí renovar por completo el Gabinete ministerial

El encuentro entre el alcalde de Pataz y el presidente Jerí culminó con el compromiso de instalar mesas de trabajo desde el 14 de octubre. Carlos insistió en que el país necesita ministros nuevos, políticas contra la minería ilegal y respuestas efectivas ante la inseguridad que golpea el norte

“Ninguno debe quedarse”: alcalde de

Tercer Simulacro Nacional Multipeligro 2025: INDECI convoca a la población y recuerda qué hacer antes, durante y después

El ejercicio se realizará a las 8:00 p. m. en todo el país y ensayará distintos escenarios de riesgo según cada región

Tercer Simulacro Nacional Multipeligro 2025:

Rafael López Aliaga denuncia liberación de presuntos sicarios que intentaron asesinarlo: “Esa Fiscalía está podrida”

El alcalde de Lima informó la liberación de tres presuntos atacantes y propuso un referéndum para imponer cadena perpetua a corruptos y delincuentes violentos

Rafael López Aliaga denuncia liberación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“No queremos que nadie más

“No queremos que nadie más muera”, el desesperado mensaje de un niño a José Jerí en campamento de damnificados por incendio en SJM

“Ninguno debe quedarse”: alcalde de Pataz exige a José Jerí renovar por completo el Gabinete ministerial

“José Jerí nunca debió asumir”, aseguró Ruth Luque al ser consultada por tuits sexistas del nuevo presidente

Presidente Jerí reafirma compromiso constitucional y acuerda mesas técnicas con el alcalde de Pataz, ronderos y jóvenes

Cardenal Carlos Castillo: “No es posible que haya estos desprecios (...) ‘peruanos de primera y segunda clase’”

ENTRETENIMIENTO

Cuál es la canción de

Cuál es la canción de K-pop más reproducida en iTunes Perú hoy

Oliver Sonne e Isabella Taulund anuncian que serán padres y conmueven a sus seguidores con una emotiva publicación en redes

Las películas de Netflix en Perú para engancharse este día

Jefferson Farfán ofrece en venta su mansión de La Molina a Cristorata: “Sé que no me vas a fallar, habrá contrato de por medio”

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegan y deslumbran en Cusco: baile, besos y planes en el Valle Sagrado y Machu Picchu

DEPORTES

Universitario se quedó sin corona:

Universitario se quedó sin corona: cayó 0-3 en la fecha final del Atenea Open 2025 ante el equipo anfitrión

Sergio Peña respondió a Ricardo Gareca por el regreso de seleccionados a la Liga 1: “Volví porque soy hincha de Alianza Lima”

Marcos López opinó del debut de Felipe Chávez con Perú y expresó firme mensaje: “La selección no es para cualquiera”

Ángela Leyva inició con buen pie una nueva temporada en la Superliga de Turquía: brilló en el primer triunfo del Besiktas

Fabio Gruber despeja las dudas con respecto a su unión con la selección peruana: “Nos reuniremos pronto”