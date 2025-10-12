Perú

La dura confesión de Giuliana Rengifo tras las extorsiones en el Perú: “He perdido la fe en la Policía Nacional”

Entre la indignación y el miedo, la cantante denunció que las extorsiones no cesan y que la Policía no actúa. La cantante revela que los mensajes provienen de prisión y afirma que ha perdido la confianza en las autoridades.

La intérprete de cumbia relató cómo las extorsiones han marcado su vida y la de su familia, y por qué siente que las autoridades no le ofrecen la seguridad que tanto necesita (América TV)

Giuliana Rengifo, una de las voces más reconocidas del norte peruano, vuelve a alzar la suya, pero esta vez no para cantar. Asegura que lleva meses enfrentando amenazas, chantajes y silencio institucional.

Ya en junio de 2025, la artista denunció nuevamente ser víctima de extorsión, sin obtener respuestas concretas de la Policía Nacional. Mientras los mensajes se vuelven más violentos, Rengifo confiesa su cansancio y desconfianza.

“Yo no creo en la Policía”, dijo con dolor la noche del último sábado a la ‘Chola Chabuca’, recordando incluso que su padre fue agente. Entre temor y coraje, la cantante pide justicia antes de que ocurra una tragedia.

Una voz entre la impotencia y el miedo

Rengifo habló del miedo constante que la persigue, de las llamadas que no cesan y de su decepción hacia una Policía que, según dijo, ya no le inspira confianza. (América TV)

En televisión nacional, Giuliana Rengifo relató que lleva meses siendo víctima de amenazas que la obligan a vivir en alerta. “Yo he crecido con Agua Marina. Todo el Perú es Agua Marina. Soy empática con todos los que hoy siguen siendo extorsionados, los que mueren siendo inocentes. Y la verdad, ya estoy cansada”, expresó ante las cámaras de La Chola Chabuca.

La cantante, visiblemente afectada, confesó que ha buscado distintas maneras de enfrentar esta situación. “He optado por varias opciones, pero algo sí te digo: yo no creo en la Policía Nacional”, afirmó. Su respuesta provocó una breve réplica del conductor, quien defendió la importancia de las instituciones.

Rengifo matizó su postura y recordó que su propio padre fue policía, aunque admitió no tener confianza en el sistema actual. “No podemos generalizar, pero prefiero buscar otra forma”, dijo, dejando en el aire una mezcla de decepción y desamparo.

Las amenazas que no cesan

Cansada del silencio policial, la cantante contó que los delincuentes le escriben desde un penal, advirtiendo que harán daño a su familia si no entrega dinero. (América TV)

El pasado mes de junio, la artista volvió a recibir mensajes intimidatorios. Los delincuentes exigieron dinero a cambio de “protección” y la amenazaron con hacerle daño a su familia.

Yo me fui a la comisaría, luego a la Dinincri, y me dijeron que había que esperar. Ya tenía todo identificado, pero pasaron tres meses y nunca se comunicaron conmigo en Lima. Llego a Piura y a mi mánager vuelven con lo mismo”, narró en aquella oportunidad.

Por seguridad, Rengifo se alejó de Piura, donde reside su familia materna. Sin embargo, las amenazas continúan. Uno de los mensajes recibidos revela la crudeza del acoso: “Mira, paisana, ya no queremos apoyo. Ya te dije un monto. Piensa que tengo a mi gente por todos lados esperando mi llamada para hacer volar tu casa y dejarte un familiar muerto”.

La cantante aseguró que, tras indagar, descubrió que los mensajes provienen de un penal. “Lo que me está pasando a mí le pasa a muchos artistas, compañeros que han tenido que ceder por miedo. Yo no pienso dar ni un sol y seguiré haciendo esto público”, sostuvo con firmeza.

“Yo no pienso callar”

Rengifo desafió a los extorsionadores tras recibir otro mensaje intimidante en vivo, asegurando que seguirá denunciando aunque su seguridad esté en riesgo. (Facebook)

En plena entrevista para América Espectáculos, Giuliana Rengifo recibió otra amenaza, esta vez frente a las cámaras. “Es ‘por las’ que salgas en la prensa o hables por los diarios. No te ayudará en nada, más bien te va a empeorar. Así te pongas cinco chalecos o salgas con un ejército, los ‘tombos’ no te van a cuidar 24/7”, decía el mensaje que llegó a su celular.

Sorprendida, la cantante cuestionó cómo los delincuentes sabían que estaba acompañada por la prensa. “Los únicos que sabían eran los policías. Les dije que si no hacían nada, hablaría con los medios. Yo a los únicos que pude comentarles fue a la policía. Les dije: voy a llamar a prensa porque no sé qué hacer”, relató.

El episodio confirmó sus sospechas de filtraciones y aumentó su temor. Aun así, Rengifo insiste en no ceder ante los extorsionadores. “No voy a dar ni un sol. Solo quiero que esto se detenga”, declaró.

