Rodrigo y Gigi se pronuncian acerca del ingreso de José Jerí: “Que se ilumine y haga las cosas bien”

El congresista José Jerí Oré juró como presidente del Perú luego de que el Congreso de la República aprobara la vacancia de Dina Boluarte en medio de una fuerte crisis debido a la delincuencia que azota el país.

Y durante la emisión de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González y Gigi Mitre se pronunciaron sobre la salida de Boluarte y el inesperado ascenso de Jerí al poder, dejando fuertes reflexiones sobre el rumbo que tomará el país.

Rodrigo González:“Se va como la presidenta más impopular del mundo”

El conductor Rodrigo González, conocido por su estilo directo y crítico, no tardó en opinar sobre la vacancia presidencial aprobada la noche anterior.

“Tenemos nuevo presidente. Claro, hay que decirlo: Dina Boluarte deja el cargo como la mandataria más impopular, no solo del Perú, sino del mundo, llegando a una desaprobación del 93 %”, comentó el presentador.

Asimismo, cuestionó la desaparición pública de la exmandataria tras ser destituida:“Su abogado dice que está dentro de su casa, pero no hay imágenes de ella llegando. No sabemos cómo va a salir si nunca llegó. ¿Dónde está la expresidenta, la sinvergüenza, la indolente? Solo ella lo sabe, y sus secuaces”.

Entre indignación y frustración, Rodrigo González criticó la aparente indiferencia del Gobierno frente al caos generado por el paro, asegurando que la presidenta no muestra capacidad para dirigir al país. (Andina)

‘Peluchín’ preocupado por pasado de José Jerí

En otro momento, el popular “Peluchín” mostró preocupación por los antecedentes del nuevo jefe de Estado.

“¿Quién es el nuevo presidente de nuestro país? José Jerí. Tiene una denuncia por violación, es investigado por desobediencia a la autoridad, por enriquecimiento ilícito y cobros irregulares”, detalló.“También está implicado en el caso de la fiscal y su cúpula del poder, y en irregularidades en contratación de seguros médicos para el Congreso”, agregó el conductor.

Sus declaraciones generaron sorpresa entre los televidentes, quienes usaron las redes sociales para expresar su indignación ante la situación. El segmento rápidamente se volvió tendencia en X (antes Twitter) y TikTok, donde usuarios compartieron clips del programa con el hashtag #AmoryFuego.

Gigi Mitre: “Nos toca rezar para que haga las cosas bien”

Por su parte, Gigi Mitre también compartió su análisis sobre la situación política, destacando que la elección de Jerí era una consecuencia directa del vacío de poder que dejó Dina Boluarte.

“Yo creo que a cualquier persona o a la mayoría de las personas que pongan del Congreso, nadie iba a estar completamente contento ni feliz. Si ponían a alguien de Fuerza Popular, ya saben lo que iba a pasar; si ponían a alguien de Perú Libre, también”, explicó.

“Ahora pusieron a este señor que, para mí, nunca, ni siquiera debió ser presidente del Congreso. Pero la ley así lo indica: sale Dina Boluarte, no hay vicepresidente, le toca a él asumir. La forma legal se está cumpliendo”, sostuvo la conductora.

Mitre también envió un mensaje de esperanza a los peruanos, subrayando la necesidad de mantener la vigilancia ciudadana frente a la gestión de Jerí.

“¿Qué nos toca a nosotros como peruanos? Rezar que ese presidente se ilumine y que haga las cosas bien. Primero, lo de la seguridad: medidas extremas, rápidas y de emergencia. Y segundo, que nos garantice unas elecciones limpias, claras y transparentes”, expresó.

La conductora recordó además que el nuevo mandatario tiene investigaciones abiertas que deben ser aclaradas ante la justicia.“El señor tiene, como Rodrigo ha enumerado, las investigaciones, lo de la agresión sexual. Ni bien entró como presidente del Congreso, se la archivaron. Esperemos que sea porque realmente no es culpable, sino sería muy lamentable descubrir lo contrario”.

Gigi: “Ha llegado el momento de unirnos”

En su intervención final, Gigi insistió en la importancia de la unión nacional frente a la crisis.“Yo creo que ha llegado el momento de unirnos y mandar energías positivas para que las cosas salgan bien, para que el país empiece a avanzar. Y no por él, sino por todos nosotros”, dijo.

Además, pidió a los ciudadanos mantenerse atentos a las decisiones que tome el nuevo gobierno:“Tenemos que estar pendientes de los movimientos que se hagan y ver que haga un gabinete amplio, que no se vea que haya un gabinete de argolla. Ahí se va a dar algo de tranquilidad”.

Rodrigo González y su mensaje al Congreso:“Que no se haga el digno”

Antes de cerrar el tema, Rodrigo González apuntó contra el Congreso de la República, al que acusó de haber tolerado la gestión de Boluarte hasta que la presión pública se hizo insostenible.

“La presidenta ya no la tenemos, pero el Congreso sí. Que no se hagan los dignos ahora porque han reaccionado con el último hecho de Agua Marina, que fue el detonante”, dijo el presentador.

“Todas las otras cosas se las dejaron pasar porque han estado coludidos. Que no se nos olvide”, remarcó.

El comentario del conductor hizo alusión al atentado ocurrido durante el concierto de la agrupación Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, hecho que habría influido en la decisión política que precipitó la salida de Boluarte.

