Milett Figueroa pone en su sitio a ‘urraco’ de Magaly Medina y defiende su amor con Marcelo Tinelli: “No pongas palabras en mi boca”

La modelo peruana sorprendió al responder con firmeza a las dudas sobre su relación con el presentador argentino, dejando claro que su romance y carrera van por caminos separados

Milett Figueroa pone en su sitio a ‘urraco’ de Magaly Medina y defiende su amor con Marcelo Tinelli: “No pongas palabras en mi boca”. Video: TikTok @farandula.lorcha

La tensión marcó una reciente conferencia de prensa en Lima cuando Milett Figueroa, modelo y empresaria peruana, enfrentó directamente a un reportero del programa ‘Magaly TV, la firme’ por cuestionar la autenticidad de su relación con el presentador argentino Marcelo Tinelli.

“No pongas palabras en mi boca, yo te respeto mucho”, respondió Figueroa con firmeza, negando haber declarado que su romance era solo “para facturar”. El episodio ocurrió durante el lanzamiento de la nueva línea de productos de Figueroa y en el marco de las grabaciones del reality ‘Los Tinelli’, dejando sorprendido al conductor argentino, quien presenció el intercambio junto a la prensa peruana.

Milett Figueroa defiende su relación y trayectoria profesional

La controversia surgió cuando el reportero de ‘Magaly TV La Firme’ insistió en que Figueroa le había confesado que su vínculo con Tinelli respondía a intereses económicos. Ante la acusación, la modelo aclaró el sentido de su conversación anterior con el periodista:

“Lo que te dije es que estoy muy feliz de evolucionar como empresa, con mi emprendimiento (...) esta empresa que viene con fuerza. Es de productos naturales que le da trabajo a más peruanos y eso es lo importante. El amor se vive con amor y el trabajo es otra cosa”, puntualizó Figueroa.

Durante el evento, la empresaria también abordó los comentarios que minimizaban su carrera profesional por su relación con el conductor argentino.

Milett Figueroa responde preguntas sobre la convivencia con Marcelo Tinelli. Video: TikTok @farandula.lorcha

“Yo creo que les he demostrado año tras año que yo no necesito absolutamente de nadie para trabajar y he estado en proyectos consecutivamente. Creo que desmeritar el trabajo de una persona por una relación, no me parece tan generoso de parte de ustedes. Tienen que ser más conscientes de toda mi carrera”, declaró Figueroa.

Además, la modelo se mostró emocionada al hablar de su emprendimiento y del apoyo que brinda a otros peruanos a través de su empresa de productos naturales. Consultada sobre sus sentimientos hacia Tinelli, Figueroa no dudó en afirmar: “Sí, por supuesto. Claro que sí”, cuando le preguntaron si el argentino era el amor de su vida. La empresaria también lució un anillo que, según explicó, fue un regalo de Tinelli: “Es un detalle con mucho amor. Sí, es un detalle con mucho cariño”, comentó con timidez.

Marcelo Tinelli y las muestras de afecto público hacia Milett Figueroa

El entorno mediático reaccionó rápidamente ante la escena protagonizada por la pareja y los gestos de cariño entre Figueroa y Tinelli durante la conferencia, donde el conductor argentino mostró muestras públicas de afecto. La pareja, que atravesó una breve ruptura semanas atrás, se mostró reconciliada y unida en el evento, lo que fue registrado por las cámaras de diversos medios.

En cuanto a los rumores sobre una posible boda, Tinelli fue consultado sobre la idea de realizar una ceremonia simbólica en Cusco, ciudad a la que ambos viajarían para grabar material para la segunda temporada de ‘Los Tinelli’. “No estamos pensando hacer una boda, pero qué lindo sería tener una boda simbólica ahí, me muero. Es de los mejores lugares del mundo, no lo había pensado, pero me encanta, me muero. ¿Se hacen bodas en Machu Picchu? Está todo bien”, respondió el presentador, dejando abierta la posibilidad de una celebración especial, aunque sin confirmar planes concretos.

Marcelo Tinelli responde sobre su relación con Milett Figueroa. Video: TikTok @josepastord

Sobre la convivencia, Tinelli explicó que, aunque han compartido algunos días juntos, la situación es compleja por las responsabilidades familiares de ambos: “Hemos convivido. Bueno, no conviviendo todos los días. Ella tiene su hermana allá viviendo con ella también, trabajando allá. Yo tengo a mis hijos, también, entonces, algunos días convivimos, otros días no, es así”.

El evento también contó con la presencia de Martha Valcárcel, madre de Figueroa, quien protagonizó un emotivo abrazo con Tinelli antes de las grabaciones en Cusco. Tinelli confirmó la participación de Valcárcel en el reality, describiéndola como “la nueva adquisición” del programa y comparando su incorporación con la de grandes figuras del deporte.

Mientras algunos medios especularon que la reciente ruptura de la pareja pudo haber sido parte de una estrategia mediática para el lanzamiento del reality y el producto de Figueroa, tanto la modelo como Tinelli insistieron en la autenticidad de su relación. Sin embargo, en medio de la atención mediática y las especulaciones, el conductor argentino expresó ante que, aunque no define a la modelo peruana como “el amor de su vida”, sí la considera una de las personas más importantes en su presente y en su historia afectiva.

