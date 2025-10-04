Tilsa minimiza a Milett y atribuye éxito a su madre y a Tinelli: “Acapara titulares por estar con un señor de más de 65 años”

Tilsa Lozano minimiza a Milett Figueroa y atribuye éxito a su madre y a Marcelo Tinelli. Video: La noche habla

Durante el programa ‘La noche habla’, la conductora y exvengadora, Tilsa Lozano, lanzó comentarios directos que pusieron en duda el talento de Milett Figueroa y resaltaron a su madre, Martha Valcárcel, más conocida como Doña Martha, como la verdadera figura destacada de la familia, en el contexto de la relación de la modelo con el conductor argentino Marcelo Tinelli.

Lozano minimizó los logros de Figueroa y subrayó que la auténtica diva es doña Martha. Sin embargo, la presentadora utilizó un tono irónico y frontal para diferenciar entre exposición mediática y talento genuino.

Tilsa Lozano arremete contra Milett Figueroa y su madre

En la reciente emisión de ‘La noche habla’, Tilsa Lozano dirigió sus críticas tanto a Milett Figueroa como a Martha Valcárcel. La conductora afirmó que la verdadera estrella de la familia no es la modelo, sino su madre, a quien elogió por su capacidad artística.

“Yo siempre lo dije, la que realmente nació para ser diva es Marthita. Ella sabe hablar, sabe cantar, yo la he escuchado con rancheras espectaculares. Ella sí canta de verdad, no como la otra que aúlla”, expresó Lozano, refiriéndose a Figueroa.

La presentadora fue más allá al cuestionar el origen de la fama de Milett Figueroa, sugiriendo que su notoriedad se debe principalmente a su relación con Marcelo Tinelli. “¿Dónde está tu hija, Marthita? Yo te voy a decir dónde está. Está con un señor de más de 65 años, y por eso acapara titulares. Tú debiste ser la verdadera diva y ahora entiendo todo”, señaló Lozano.

Además, la conductora recordó los inicios mediáticos de Milett, mencionando que su ascenso en la farándula peruana estuvo marcado por titulares polémicos y relaciones con figuras del espectáculo. En sus declaraciones, Lozano también comparó a Milett con otras figuras del entretenimiento, como Xoana González, y criticó lo que percibe como una actitud de “memoria selectiva” por parte de la modelo.

“Yo respeto más a una Xoana González, alguien que dice las cosas como son, que apechuga su vida, no a las que van por la vida con memoria selectiva, pretendiendo que todos nos comamos su circo de dignidad”, declaró la conductora a Trome.

Lozano no solo puso en duda el talento de Milett, sino que también insinuó que la prensa argentina ha cuestionado la actitud de la modelo y el papel de Tinelli en su carrera.

“La prensa argentina, hace un par de días, dijo que era creída, pero si tienes una mamá que cree que estás tocando el cielo porque estás con un señor de 65 años que te pone en todos sus programas. Porque no has hecho nada más que estar en los programas de tu marido”, afirmó la presentadora, reflejando la influencia de la relación sentimental con el conductor y productor argentino, en medio de la exposición mediática de Figueroa.

Tilsa Lozano señala que los logros de Milett Figueroa son gracias a su madre

La polémica se intensificó después de que Martha Valcárcel defendiera públicamente a su hija en programas de espectáculos como ‘Amor y fuego’ y ‘América hoy’, en respuesta a los rumores sobre la relación de Milett Figueroa con Marcelo Tinelli. La madre de la modelo no solo respaldó a su hija y al conductor argentino, sino que también confirmó su participación en la segunda temporada de ‘Los Tinelli’, lo que incrementó la atención mediática en ambos países.

En este contexto, Tilsa Lozano utilizó su espacio televisivo para responder a las declaraciones de doña Martha, sugiriendo que el ascenso de Milett en Argentina ha sido resultado de una estrategia planificada por su madre. “Si Milett está donde está, es gracias a su mamá, porque a Milett sola no le hubiese dado para planear esto como lo han planeado”, sentenció Lozano, dejando entrever que la madre de la modelo es quien realmente mueve los hilos detrás de su carrera, minimizando así los méritos individuales de Milett.

La repercusión de estas declaraciones no se limitó a la televisión peruana. La prensa argentina también ha puesto en tela de juicio la actitud de Milett Figueroa y la influencia de Tinelli en su proyección mediática. El debate sobre el verdadero origen de la fama de la modelo y el papel de su madre ha generado opiniones divididas en redes sociales y medios de ambos países.

Mientras tanto, Martha Valcárcel ha mantenido una postura de defensa hacia su hija, insistiendo en que Milett Figueroa brilla por mérito propio a pesar de las críticas. Sin embargo, la insistencia de Lozano en atribuir el éxito de la modelo a la estrategia materna hace que se cuestione el verdadero talento de la modelo peruana.