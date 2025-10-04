Perú

Madre de Milett Figueroa es tildada de “mentirosa” y criticada duramente por Yanina Latorre: “La vieja dirigía todo”

La panelista argentina de LAM asegura que Martha Valcárcel, Doña Martha, tuvo fuerte injerencia en diversas producciones relacionadas con la modelo peruana

Madre de Milett Figueroa es tildada de “mentirosa” y criticada duramente por Yanina Latorre: “La vieja dirigía todo”. Video: LAM / TikTok @riclatorrez

Las acusaciones entre Yanina Latorre y Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, vienen generando polémica en la farándula de Argentina y Perú. Este viernes 3 de octubre, la panelista de LAM calificó a Doña Martha de “mentirosa” y la señaló por intervenir en las sesiones de fotos y maquillaje de su hija.

Desde Perú, previamente, Valcárcel había negado de manera enfática cualquier injerencia y defendió la autenticidad de la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli en el programa ‘América Hoy’. Es por ello, que, después de sus declaraciones, los panelistas de LAM comentaron al respecto y la tildaron de mentir sobre todos esos temas y dieron detalles al respecto.

Acusaciones de Yanina Latorre y panelistas de LAM

Durante la emisión del 3 de octubre de LAM, Yanina Latorre arremetió contra Martha Valcárcel, asegurando que la madre de Milett Figueroa “dirigía todo” en las producciones fotográficas y sesiones de maquillaje de su hija. Latorre afirmó que Valcárcel no solo acompañaba a Milett a los camerinos, sino que también daba instrucciones al equipo de producción. “La vieja dirigía el tránsito, todo, dirigía el rubor e iba corrigiendo, eso está mal”, sostuvo la panelista, quien además la calificó de “mentirosa” porque Doña Martha negó todo eso en ‘América Hoy’.

La controversia se intensificó cuando Latorre relató que, durante una producción para la revista Gente, Milett Figueroa habría solicitado trato de estrella, pero luego rechazó la entrevista y se retiró alegando cansancio. “Hizo todas las fotos cuando pidió como estrella, no le gustó ninguna, bajó las fotos y el día que el periodista la buscó dijo: ‘Que estaba muy cansada, que se iba’. ¿Quién sos Milett?”, cuestionó la conductora.

Ángel de Brito, conductor de LAM, respaldó la versión de Latorre y añadió que en varias ocasiones Valcárcel acompañó a su hija a la sala de maquillaje en ‘Bailando’, incluso antes de que Milett alcanzara notoriedad en el medio argentino. “La señora Martha iba con Milett a maquillaje cuando todavía no era primera dama, iba a la sala de maquillaje y su madre se sentaba atrás. Marcela (una de las panelistas) es testigo”, afirmó De Brito.

Las panelistas de LAM también recordaron supuestos incidentes similares en otras producciones, como en la revista Caras, donde, según Latorre, Valcárcel habría intervenido de manera indebida. “¿Por qué tendrían que maquillar a la señora?, es una mentirosa. A la revista ‘Caras’ le hizo lo mismo”, insistió la panelista.

Madre de Milett Figueroa es tildada de “mentirosa” y criticada duramente por Yanina Latorre: “La vieja dirigía todo”.

El debate televisivo reflejó la postura de LAM, que sostiene que la madre de Milett Figueroa tuvo un rol activo y directivo en la carrera mediática de su hija, especialmente en lo que respecta a la imagen y las producciones fotográficas.

¿Qué dijo Doña Martha en ‘América Hoy’ que enfureció a Yanina Latorre?

Frente a las acusaciones difundidas previamente en LAM, Martha Valcárcel respondió desde el programa ‘América Hoy’, negando categóricamente cualquier intervención en el maquillaje o las sesiones de fotos de Milett Figueroa. Valcárcel desmintió las versiones que los panelistas argentinos habían hecho con anterioridad y defendió su postura ante la prensa peruana. “¿Por qué inventan?, yo jamás entré al maquillaje... Yo nunca entré, no los conozco y a Milett la aman en maquillaje”, declaró en ‘América Hoy’.

En declaraciones televisivas recogidas en el debate mediático, Valcárcel expresó su indignación por los rumores y las críticas hacia su hija. “Hablan mal de mi hija, inventan cosas que no son ciertas. Dicen que yo entraba a maquillaje, que pedía que me maquillen o que Milett debía cosas. Todo eso es mentira”, afirmó. Además, negó que la revista Gente se haya quejado por su presencia y aseguró que la propia publicación desmintió esos rumores.

La madre de Milett Figueroa también abordó el contexto de la relación sentimental de su hija con Marcelo Tinelli, que ha sido objeto de especulación en ambos países. Valcárcel descartó que la reciente reconciliación entre la pareja haya sido una estrategia mediática y defendió la autenticidad del vínculo. “Cuando dos personas se aman, como se aman ellos, no es por el reality... yo he peleado 30 mil veces con mis parejas y luego me amisto”, sostuvo.

Durante su intervención en ‘América Hoy’, Valcárcel explicó que la separación entre Milett y Tinelli se debió a un problema laboral y no a una crisis sentimental, y que ella ya estaba al tanto de la situación antes de que se hiciera pública. “Yo ya sabía todo, porque hablo con mi hija. Sabía que se habían molestado los dos por asuntos laborales”, relató. Además, defendió a Tinelli de las críticas y subrayó que la familia del conductor mantiene una buena relación con la modelo.

Doña Martha habla de reacción de Cande Tinelli a la separación de Marcelo y Milett: “Pensó que su papá bromeaba” | América TV
La tensión en el set aumentó cuando Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’, sugirió que la reconciliación podría formar parte de un “show” para el reality. Valcárcel rechazó esa posibilidad y afirmó que la relación de Milett y Tinelli no necesita escándalos para captar la atención del público. “Acá no hay show, mi amor, show es el que haces tú...”, respondió.

En medio de la controversia, tanto Milett Figueroa como Marcelo Tinelli confirmaron la continuidad de su relación y restaron importancia a los rumores de crisis. Tinelli declaró que “nunca dejaron de estar juntos”, mientras que Milett explicó que el conflicto surgió por diferencias laborales y no personales.

