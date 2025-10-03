Marcelo Tinelli: Amigo íntimo de Milett Figueroa revela la verdad de su relación con Marcelo Tinelli: “Ruptura si hubo, se pelean por la distancia”

“Sí terminaron”: Giany Cossio asegura que Milett se separó de Tinelli y que discuten constantemente. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El círculo cercano de Milett Figueroa vuelve a encender las alarmas sobre su romance con Marcelo Tinelli. Esta vez, fue su amigo íntimo Giany Cossio quien se animó a hablar sin rodeos sobre la relación de la modelo peruana con el conductor argentino, confirmando que sí hubo una ruptura en el pasado y revelando que las peleas entre ambos son más frecuentes de lo que muchos imaginaban.

Durante su participación en el programa argentino La noche habla, Cossio sorprendió con sus declaraciones y, lejos de esquivar las preguntas, admitió que la pareja vivió un momento difícil que derivó en una separación temporal.

“Yo hablo con Milett, mañana, tarde y noche. Sí terminaron, eso es cierto, Milett estaba muy triste. El día que te contestó, era cierto que ella había terminado y no pensaba volver con él”, confesó, dejando en claro que el quiebre fue real, aunque no definitivo.

Amigo íntimo de Milett revela la verdad de su relación con Tinelli: “Ruptura sí hubo, se pelean por la distancia”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El joven resaltó que la causa no fue una infidelidad, como muchos especulaban, sino un desgaste por la distancia. Según él, las discusiones se dan porque Figueroa y Tinelli pasan gran parte del tiempo en diferentes países, lo que complica la relación y genera tensiones.

“Por lo que yo sé, la ruptura hubo, de ahí que aprovechen ambos, eso sí no te puedo decir. No fue por ninguna infidelidad, ellos se pelean siempre, cuando yo he estado con Milett y viene acá, se pelean por la distancia como cualquier pareja”, afirmó con seguridad.

El testimonio de Giany Cossio también abordó un tema que ha generado comentarios en el espectáculo argentino: la idea de que Tinelli estaría usando a Milett para darle rating a su programa. El amigo de la modelo rechazó rotundamente esa versión, señalando que si fuera así, la relación no habría durado tanto tiempo.

Amigo íntimo de Milett revela la verdad de su relación con Tinelli: “Ruptura sí hubo, se pelean por la distancia”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

“Lo que yo pienso fue que él le terminó para hacer su show y a ver si le funcionaba, porque después vemos que bajaron las vistas. No la está usando, porque si lo hiciera, no estuvieran 2 años”, explicó, descartando que el romance sea solo una estrategia mediática.

Otro detalle que reveló Cossio es que Milett necesita espacios para ella misma, algo que no siempre coincide con los tiempos de Marcelo. De acuerdo a lo que contó, la peruana en ocasiones prefiere volver a Lima para ver a su madre o cumplir con compromisos laborales, lo que genera ciertos roces con el conductor argentino.

“Como toda pareja, hay veces donde ella quiere estar sola y él también se molesta, porque ella viene a ver a la mamá o tiene trabajo acá, viceversa también”, dijo, mostrando que más allá de la exposición mediática, viven problemas cotidianos como cualquier relación.

Amigo íntimo de Milett revela la verdad de su relación con Tinelli: “Ruptura sí hubo, se pelean por la distancia”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Las palabras del amigo íntimo de Milett han causado sorpresa y reacciones encontradas, ya que confirman lo que muchos seguidores sospechaban: que la relación no siempre es tan idílica como se muestra en redes sociales. La confesión de que sí existió una ruptura y que hay peleas constantes por la distancia pone sobre la mesa los desafíos que enfrentan las parejas cuando intentan mantener un vínculo a pesar de las diferencias geográficas y los compromisos profesionales.

A pesar de las tensiones y del quiebre temporal, tanto Milett como Tinelli han demostrado públicamente que siguen apostando por su relación, asistiendo juntos a eventos y compartiendo momentos familiares.

Amigo íntimo de Milett revela la verdad de su relación con Tinelli: “Ruptura sí hubo, se pelean por la distancia”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión