Perú

Marcelo Tinelli: Amigo íntimo de Milett Figueroa revela la verdad de su relación con Marcelo Tinelli: “Ruptura si hubo, se pelean por la distancia”

El amigo más cercano de Milett reveló en un programa argentino que la pareja sí se separó por un tiempo y que sus peleas son constantes

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
“Sí terminaron”: Giany Cossio asegura que Milett se separó de Tinelli y que discuten constantemente. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El círculo cercano de Milett Figueroa vuelve a encender las alarmas sobre su romance con Marcelo Tinelli. Esta vez, fue su amigo íntimo Giany Cossio quien se animó a hablar sin rodeos sobre la relación de la modelo peruana con el conductor argentino, confirmando que sí hubo una ruptura en el pasado y revelando que las peleas entre ambos son más frecuentes de lo que muchos imaginaban.

Durante su participación en el programa argentino La noche habla, Cossio sorprendió con sus declaraciones y, lejos de esquivar las preguntas, admitió que la pareja vivió un momento difícil que derivó en una separación temporal.

Yo hablo con Milett, mañana, tarde y noche. Sí terminaron, eso es cierto, Milett estaba muy triste. El día que te contestó, era cierto que ella había terminado y no pensaba volver con él”, confesó, dejando en claro que el quiebre fue real, aunque no definitivo.

Amigo íntimo de Milett revela
Amigo íntimo de Milett revela la verdad de su relación con Tinelli: “Ruptura sí hubo, se pelean por la distancia”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El joven resaltó que la causa no fue una infidelidad, como muchos especulaban, sino un desgaste por la distancia. Según él, las discusiones se dan porque Figueroa y Tinelli pasan gran parte del tiempo en diferentes países, lo que complica la relación y genera tensiones.

Por lo que yo sé, la ruptura hubo, de ahí que aprovechen ambos, eso sí no te puedo decir. No fue por ninguna infidelidad, ellos se pelean siempre, cuando yo he estado con Milett y viene acá, se pelean por la distancia como cualquier pareja”, afirmó con seguridad.

El testimonio de Giany Cossio también abordó un tema que ha generado comentarios en el espectáculo argentino: la idea de que Tinelli estaría usando a Milett para darle rating a su programa. El amigo de la modelo rechazó rotundamente esa versión, señalando que si fuera así, la relación no habría durado tanto tiempo.

Amigo íntimo de Milett revela
Amigo íntimo de Milett revela la verdad de su relación con Tinelli: “Ruptura sí hubo, se pelean por la distancia”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Lo que yo pienso fue que él le terminó para hacer su show y a ver si le funcionaba, porque después vemos que bajaron las vistas. No la está usando, porque si lo hiciera, no estuvieran 2 años”, explicó, descartando que el romance sea solo una estrategia mediática.

Otro detalle que reveló Cossio es que Milett necesita espacios para ella misma, algo que no siempre coincide con los tiempos de Marcelo. De acuerdo a lo que contó, la peruana en ocasiones prefiere volver a Lima para ver a su madre o cumplir con compromisos laborales, lo que genera ciertos roces con el conductor argentino.

Como toda pareja, hay veces donde ella quiere estar sola y él también se molesta, porque ella viene a ver a la mamá o tiene trabajo acá, viceversa también”, dijo, mostrando que más allá de la exposición mediática, viven problemas cotidianos como cualquier relación.

Amigo íntimo de Milett revela
Amigo íntimo de Milett revela la verdad de su relación con Tinelli: “Ruptura sí hubo, se pelean por la distancia”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Las palabras del amigo íntimo de Milett han causado sorpresa y reacciones encontradas, ya que confirman lo que muchos seguidores sospechaban: que la relación no siempre es tan idílica como se muestra en redes sociales. La confesión de que sí existió una ruptura y que hay peleas constantes por la distancia pone sobre la mesa los desafíos que enfrentan las parejas cuando intentan mantener un vínculo a pesar de las diferencias geográficas y los compromisos profesionales.

A pesar de las tensiones y del quiebre temporal, tanto Milett como Tinelli han demostrado públicamente que siguen apostando por su relación, asistiendo juntos a eventos y compartiendo momentos familiares.

Amigo íntimo de Milett revela
Amigo íntimo de Milett revela la verdad de su relación con Tinelli: “Ruptura sí hubo, se pelean por la distancia”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Temas Relacionados

Milett FigueroaMarcelo Tinelliperu-entretenimiento

Más Noticias

Ricardo Gareca asegura que Christian Cueva “necesitaba que uno esté cerca” para destacar y critica a quienes lo apartan en la selección peruana

El antiguo seleccionador nacional no sale de su asombro por la forma en cómo han dejado de lado al ‘10′ durante todas las Eliminatorias 2026. “Están los que siempre saben todo, opinan y creen que con cualquiera se reemplaza a Cueva”, ironizó

Ricardo Gareca asegura que Christian

Ivana Yturbe muestra ensayos de baile para su boda con Beto Da Silva: “Empezando las clases”

La modelo compartió en Instagram los primeros pasos de lo que será el baile nupcial con su esposo en su esperada boda religiosa de 2026 en Cusco.

Ivana Yturbe muestra ensayos de

Hombre fue encontrado muerto y en avanzado estado de descomposición en la maletera de su auto en Breña: pareja confesó el asesinato

El intenso olor que salía de un auto estacionado despertó la alarma de los vecinos. Al inspeccionarlo, la Policía halló a Alexander Valverde Laines sin vida y maniatado

Hombre fue encontrado muerto y

Golazo de Luis Ramos con potente disparo y ‘huacha’ incluida que se postula como el mejor de la Copa de Colombia 2025

El delantero peruano sacó un remate imparable desde fuera del área y le dio una nueva alegría al América de Cali en el duelo ante Junior de Barranquilla

Golazo de Luis Ramos con

Paro de transportistas EN VIVO HOY: Así se desarrolla en Lima y Callao la medida en contra de extorsiones y sicariato

De acuerdo al gremio de transporte formal, casi 20 mil vehículos no saldrán a operar este jueves 2 de octubre. Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que el 80% de las empresas mantendrán el servicio habitual

Paro de transportistas EN VIVO
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso apeló orden de otorgar

Congreso apeló orden de otorgar pensión vitalicia a Pedro Castillo: estos son los argumentos y el porqué rechazan comparación con Alberto Fujimori

César Acuña sobre posible postulación de Juan José Santiváñez con APP: “Se tiene que buscar gente que sume y no reste”

Contradicciones en APP: César Acuña pone en duda su postulación a la Presidencia, pese a que Eduardo Salhuana confirmó su candidatura

César Acuña no descarta renunciar al GORE Libertad para postular a la presidencia: “Lo decidiré con mi almohada”

Rafael López Aliaga: “Odebrecht, Brookfield y sus ‘Ratas de Lima’ bien quebrados están. ¡Lárguense a su país!”

ENTRETENIMIENTO

Ivana Yturbe muestra ensayos de

Ivana Yturbe muestra ensayos de baile para su boda con Beto Da Silva: “Empezando las clases”

Richard Apolo sobre madre de Jefferson Farfán en caso ‘Cri Cri’: “No solo dio apoyo verbal, también participó activamente en el proceso”

Mamá de ‘Cri Cri’ recibió carta notarial para revocar a su hijo como apoderado de empresa de Jefferson Farfán: “Era sacarlo del medio”

‘Miss Grand International 2025′: Mr. Nawat revela que Flavia López es de sus favoritas para ganar el certamen

Rafael Cardozo reaparece con joven arquitecta tras compromiso de Cachaza y asegura: “Mi corazón está feliz”

DEPORTES

Ricardo Gareca asegura que Christian

Ricardo Gareca asegura que Christian Cueva “necesitaba que uno esté cerca” para destacar y critica a quienes lo apartan en la selección peruana

Golazo de Luis Ramos con potente disparo y ‘huacha’ incluida que se postula como el mejor de la Copa de Colombia 2025

Alexander Robertson en disputa: Australia lo llama para gira con miras al Mundial 2026; Perú lo espera como parte de nuevo proyecto

“Sería menospreciar el trabajo de Raúl Ruidíaz”: la firme respuesta de Ricardo Gareca sobre no llevar a Claudio Pizarro al Mundial 2018

Melgar vs Cienciano 2-0: goles y resumen del triunfo ‘rojinegro’ en Arequipa por Torneo Clausura de la Liga 1 2025