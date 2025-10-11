Perú

Maju Mantilla habla de su divorcio con Gustavo Salcedo tras escándalo público: “Siempre tendré ánimo de llegar a acuerdos”

La presentadora enfrenta la ruptura y expresa que el trámite quedará bajo vía legal, mientras descarta rumores y rechaza acusaciones de su aún esposo

La exreina de belleza Maju Mantilla anunció el viernes 10 de octubre que está en proceso de finalizar su matrimonio con Gustavo Salcedo. En un comunicado extenso, la conductora peruana abordó por primera vez la separación y reveló que el proceso legal de divorcio quedará exclusivamente en manos de sus abogados. La figura televisiva y el empresario se encuentran distanciados desde hace varias semanas, significando el cierre de una etapa de trece años de relación.

En las primeras líneas del mensaje, Maju Mantilla hizo énfasis en que los detalles de la separación no serán tratados de manera pública. “Los referidos a un posterior divorcio se manejarán únicamente por la vía legal que es el escenario donde se ventilan estos temas”, expresó Mantilla en el comunicado.

La exconductora de “Arriba mi gente” aseguró que la única relación que mantiene con Gustavo Salcedo es de padres compartiendo la crianza de sus hijos. Sobre esto, Mantilla declaró: “Siempre tendré el ánimo de llegar a acuerdos con él de manera civilizada”, remarcando su intención de preservar la privacidad y el bienestar de la familia en medio de la difícil coyuntura.

Maju Mantilla descarta violencia por parte de Gustavo Salcedo pese a agresión a Christian Rodríguez

De acuerdo con declaraciones de Jorge Petrozzi, abogado de Salcedo, en la conciliación la pareja determinó que Maju Mantilla sea la que abandone el hogar. “Lo que han acordado en la citación es que la señora se retira del hogar conyugal porque ya no pueden hacer vida en común, por acuerdo entre ambos. El acuerdo es que él se queda con sus hijos y ella se va a otra vivienda, pero hay un régimen de visitas”, explicó el letrado en entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’.

Rechaza acusaciones de Gustavo Salcedo

Las semanas previas estuvieron marcadas por señalamientos de infidelidad y conflictos personales. En respuesta, Maju Mantilla negó categóricamente cualquier traición y rechazó toda responsabilidad sobre conductas violentas atribuidas a su expareja.

"Sobre los actos de violencia, quiero señalar que los rechazo tajantemente, la conducta con quien me une aún un vínculo matrimonial no la comparto y mucho menos, tampoco la he inducido como se afirma. No he cometido una serie de actos que se me viene atribuyendo y cada uno de ellos los rebatiré en el ámbito legal“, señaló en el comunicado.

Además, la exreina lamentó la actitud reciente de Gustavo Salcedo al brindar declaraciones a los medios, acción que, según Mantilla, “ha incentivado agravios e insultos” hacia su persona.

“Durante más de 15 días se ha mancillado mi nombre, dando ciertas afirmaciones y declaraciones generadas por algunos medios de comunicación y por mi aún esposo, que a su vez ha motivado un sinfín de agravios, insultos y calificativos (...) jamás he descalificado al padre de mis hijos y lamento profundamente que no exista reciprocidad en ese aspecto para mí”, describió en el mismo comunicado.

Gustavo Salcedo contó detalles de cuándo descubrió la supuesta infidelidad de Maju Mantilla.

Maju Mantilla abordó públicamente estas versiones para deslindar su responsabilidad en los hechos de violencia protagonizados por Gustavo Salcedo, asegurando que no participó ni alentó ninguna situación de ese tipo. Esta postura busca frenar la escalada de comentarios negativos y proteger a sus hijos ante la cobertura mediática del caso.

Durante todo este tiempo, la ganadora de Miss Mundo 2004 mantuvo un perfil bajo durante la polémica, en contraste con la exposición de Salcedo. Durante la separación, los hijos de la pareja permanecen bajo cuidado compartido y las decisiones sobre su bienestar se canalizan a través de sus representantes legales.

La historia de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ha captado la atención de los medios desde su boda y, después de más de una década juntos, la ruptura se produce en medio de un entorno mediático marcado por tensiones y exposiciones públicas. La exconductora reiteró que todas las acusaciones serán desmentidas y esclarecidas legalmente, rehusando emitir más declaraciones públicas para preservar la tranquilidad de su entorno familiar.

