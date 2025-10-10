Maju Mantilla niega ser causante de las agresiones de su esposo Gustavo Salcedo contra Christian Rodríguez

Maju Mantilla niega ser la causante de las agresiones de Gustavo Salcedo contra Christian Rodríguez. IG

Después de varias semanas de rumores, titulares y especulaciones sobre su vida personal, Maju Mantilla decidió pronunciarse oficialmente. A través de un extenso comunicado difundido en sus redes sociales, la conductora de televisión rompió su silencio y se refirió por primera vez a la crisis matrimonial con Gustavo Salcedo, su aún esposo y padre de sus hijos.

La Miss Mundo 2004 aseguró que había optado por mantener silencio por recomendación de sus abogados, pero decidió hablar ante los “agravios, insultos y calificativos” que —según dijo— afectaron su honra y la tranquilidad de su familia.

“Durante más de 15 días se ha manchado mi nombre, dando por ciertas afirmaciones y declaraciones generadas por algunos medios de comunicación y por mi aún esposo, que a su vez ha motivado un sinfín de agravios, insultos y calificativos en medios de prensa y redes sociales que dañan mi honra, reputación y condición de madre”, expresó Mantilla en su pronunciamiento.

Maju Mantilla niega ser la responsable de las agresiones

Uno de los puntos más importantes de su mensaje fue su tajante rechazo a las versiones que la vinculan con las agresiones físicas de Gustavo Salcedo hacia el productor Christian Rodríguez. Maju fue clara al señalar que no comparte ni respalda la conducta de su esposo y que no tuvo ningún tipo de participación o influencia en lo ocurrido.

“Sobre los actos de violencia, quiero señalar que los rechazo tajantemente, la conducta con quien me une aún un vínculo matrimonial, NO la comparto y mucho menos tampoco la he inducido como se afirma. No he cometido una serie de actos que se me vienen atribuyendo y cada uno de ellos los rebatiré en el ámbito legal”, afirmó.

Con estas palabras, la también actriz marcó distancia total de los hechos de violencia que involucran a Salcedo, dejando claro que sus diferencias con él se manejan únicamente en el ámbito familiar y legal.

Solo la une a Gustavo Salcedo una relación de padres

En su comunicado, Maju Mantilla enfatizó que con Gustavo Salcedo la une exclusivamente una relación de padres y que su prioridad sigue siendo el bienestar de sus hijos. Aseguró que los temas relacionados con el proceso de separación o un eventual divorcio se resolverán únicamente por la vía judicial, lejos del escrutinio mediático.

“Con el señor Salcedo me une solo una relación de padres y siempre tendré el ánimo de llegar a acuerdos con él de manera civilizada. Los temas referidos a un posterior divorcio se manejarán únicamente por la vía legal, que es el escenario donde se ventilan estos temas”, manifestó la conductora.

De esta forma, Mantilla pidió que se respete la privacidad de su familia y que no se siga exponiendo su vida íntima en los medios de comunicación.

Decepcionada por la actitud de su esposo Gustavo Salcedo

En otro momento de su pronunciamiento, Maju Mantilla expresó su decepción ante la actitud de Gustavo Salcedo, asegurando que ella siempre ha evitado hablar públicamente sobre él por respeto a su familia, aunque lamentó no haber recibido el mismo trato.

“Jamás he descalificado al padre de mis hijos y lamento profundamente no exista reciprocidad en ese aspecto para mí. El señor Gustavo Salcedo y yo hemos tenido conversaciones en el ámbito privado donde hemos expresado nuestras diferencias, errores y donde entendía que lo habíamos resuelto mutuamente; como repito, en la esfera privada como corresponde tratarse por el bienestar de nuestras familias e hijos”, añadió.

Sus palabras reflejan una profunda molestia por la exposición mediática del conflicto, que, según ella, ha afectado no solo su reputación, sino también la estabilidad emocional de sus pequeños.

Maju Mantilla: “Nunca he faltado a mis hijos”

Maju Mantilla también aprovechó el comunicado para defender su rol de madre, luego de que algunos comentarios en redes sociales cuestionaran su prioridad hacia su familia en medio del escándalo. La ex reina de belleza aseguró que está plenamente dedicada al cuidado de sus hijos y que su silencio busca precisamente protegerlos del daño mediático.

“Lo que me motiva a redactar el presente comunicado es que se cuestione y se juzgue mi rol de madre. NUNCA he faltado a mis hijos, ahora estoy concentrada en cuidarlos ante todo este ataque mediático que los impacta emocionalmente. Ellos son siempre mi prioridad, y mi silencio busca protegerlos directamente y así seguirá siendo”, puntualizó.

La presentadora de televisión pidió empatía y respeto hacia su familia en este momento difícil, afirmando que no permitirá más ataques ni cuestionamientos injustificados a su papel como madre.

Todo se resolverá en el ámbito legal

Finalmente, la exconductora de TV dejó en claro que no brindará más declaraciones a los medios de comunicación sobre este caso y que todos los temas relacionados con su matrimonio, la supuesta agresión y su situación familiar se tratarán en el terreno judicial.

“Entiendo su trabajo, pero espero su comprensión. Todo será manejado en el ámbito legal y familiar priorizando el bienestar emocional de mis hijos y familia. Gracias por su atención”, concluyó.

Con este mensaje, Maju busca cerrar el círculo mediático que la rodea desde hace semanas y reafirmar su decisión de mantener su vida privada lejos del escándalo, enfocándose en sus hijos y en su proceso personal.

