Devolución del Fonavi en octubre: Consulta con tu DNI si tienes algún pago ‘olvidado’

Consulta si tienes algún pago pendiente del Fonavi, si es que has sido aportante y acreditaste en su momento montos aportados. - Crédito Captura de Secretaría Técnica

Los exafiliados al extintos Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) del Estado siguen sin ver completamente todo su dinero devuelto, aportado en la década de los 80 y 90. Como se sabe, gracias a la Ley N.° 29625, Ley de devolución de dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron al mismo se ha podido avanzar con el proceso de pagos de estos aportes.

Desde el diciembre de 2023, cuando se retomaron estas devoluciones, se han aprobado varios padrones de grupos de pago para los exafiliados (y sus herederos, en caso hayan fallecido). Esto se pueden consultar fácilmente en la web de la Secretaría Técnica, tan solo con el DNI del fonavista titular.

Ingresa a este enlace https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/, donde podrás consultar si te toca pago por el Reintegro 4, o por algún pago anterior (en la sexta opción, que dice ‘Pendientes de cobro de la devolución’).

El Reintegro 4 aún se puede cobrar en el Banco de la Nación. Otras devoluciones también. - Crédito Banco de la Nación

Listas y grupos de reintegro del Fonavi

¿Sabes qué grupos del Fonavi ya se pagaron pero aún se pueden cobrar? Consulta la relación detallada que pueden cobrar devoluciones de sus aportes en el Banco de la Nación:

Grupos de pago de listas 1 a la 19 : Cobran en el Banco de la Nación aquellos fonavistas de estas listas que no se acercaron anteriormente a cobrar el monto de su primera devolución que se aprobó en su momento. Esta es una activación de un pago parcial a los que no pudieron cobrar a pesar de ser parte de grupos anteriores. No es un nuevo grupo de pago; es decir, no hay un nuevo padrón.

Grupo de pago de lista 20 : En diciembre 2023 se aprobó un cronograma con DNI para fonavistas de la lista 20 para que puedan cobrar. Actualmente, estos fonavistas (los rezagados que no cobraron en su fecha) también pueden recibir un desembolso de sus aportes en el Banco de la Nación

Grupo de Reintegro 1 : Fonavistas de las listas 1 a la 19 que recibieron un nuevo pago de sus devoluciones, con edades de 80 años en adelante.

Grupo de Reintegro 2 : Es para fonavistas vivos de 75 a 79 años, y para herederos Fonavi de 93 años hasta adelante

Grupo de pago de lista 21 : Se pagó a fonavista que no habían recibido apgo anteriormente en diciembre 2024,

Grupo de pago e Reintegro 3: Se pagó en abril de 2025,y fue para mayores de 70 años o fallecidos que hubieran cumplido 90 años al 31 de marzo de 2025.

Los herederos ya podrán cobrar el Reintegro 4 del Fonavi, pero primero deben realizar sus trámites en el Banco de la Nación. - Crédito Banco de la Nación

Como se señala, los grupos anteriores pueden aún cobrarse en el Banco de la Nación, y solo se deberá consultar este pago por el apartado ‘Pendiente de cobro de la devolución’, en este enlace: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic3/

Mientras, el pago más actual del Fonavi es el del Reintegro 4, el cual se pagó en agosto de 2025 y fue para los de 68 años a más, y otro grupo de exaportantes fallecidos que hubieran cumplido 89 años o más. Este se consulta aquí: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/

Se acerca la Lista 22

El último pago del Fonavi se dio en agosto con el Reintegro 4, que se trató de una devolución de aportes para exafiliados que ya habían recibido un pago de estos anteriormente. Pero ahora le tocan a los que no han recibido aún devoluciones y aportaron al Fonavi: la Lista 22.

En palabras más sencillas, todo quien no haya estado incluído en una lista anterior del Fonavi (a la fecha hay 21 de estos grupos de pago) y que haya acreditado en la Secretaría Técnica que realizó aportes al Fonavi (al menos por S/40) podría estar incluído en esta nueva devolución. Según José Cortez, miembro de la Comisión Ad Hoc, reveló a Infobae Perú, este se pagaría en diciembre.