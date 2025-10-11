Perú

Chimbote: Rescatan a joven víctima de explotación sexual que llegó al Perú con engaños

La Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada del Santa indicó que la víctima viajó desde Venezuela a Perú con la promesa de un trabajo seguro

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Condenan a tres personas por explotación sexual| RPP Noticias

Una joven de 18 años fue rescatada en Chimbote, después de ser víctima de trata de personas con fines de explotación sexual, tras haber sido captada en su país mediante una falsa oferta laboral. La Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada del Santa indicó que la víctima viajó desde Venezuela a Perú.

De acuerdo con los reportes de la Fiscalía y el fallo del Juzgado Penal Colegiado del Santa, la joven perdió el control sobre su documentación y fue obligada a ejercer la prostitución en la vía pública, bajo amenazas de muerte a ella y su familia por parte de los involucrados.

Rescatan a joven víctima de
Rescatan a joven víctima de explotación sexual que llegó al Perú con engaños| Poder Judicial (imagen referencial)

Condenan a tres implicados

Los sentenciados, identificados como Jona Ali Mede López, Betania Katiusca Rivas Lara y Luis Eduardo Morales García, mantenían vigilancia constante sobre la víctima y requerían que entregara casi todo su dinero, argumentando el pago de una supuesta deuda contraída por el traslado.

El proceso judicial culminó con la condena de 13 años, 1 mes y 7 días de prisión efectiva para Jona Ali Mede López y Betania Katiusca Rivas Lara, y 8 años, 9 meses y 4 días de cárcel para Luis Eduardo Morales García. Además, el tribunal impuso el pago solidario de 8.000 soles como reparación civil y dispuso seis años de inhabilitación y un año de tratamiento especializado para los condenados, conforme a la Ley N.º 30364, que regula la erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en Perú.

Según la Fiscalía, durante el juicio se acreditó contundentemente la participación de los acusados en los delitos de captación, transporte, acogida y explotación sexual. Los hechos probados sirvieron para desmantelar una parte de la red.

Víctimas de trata en Perú
Víctimas de trata en Perú quedan desamparadas por la escasa respuesta estatal| Canva/Poder Judicial

¿Cómo fue captada?

La joven fue contactada en su país por personas que ofrecieron un trabajo como mesera en el extranjero, asegurando que se encargarían de los gastos de traslado y estadía. Convencida por la promesa laboral y ante la necesidad de encontrar mejores oportunidades, aceptó viajar fuera de Venezuela, sin sospechar que se trataba de un engaño estructurado por una red criminal.

Al llegar a Chimbote, miembros de la organización la recibieron y, bajo intimidaciones, la despojaron de sus documentos de identidad. Desde ese momento, la víctima quedó aislada y bajo el control de la banda. Los tratantes le impusieron normas estrictas: le exigían ofrecer servicios sexuales en la vía pública, limitaban su movilidad y mantenían una vigilancia constante para impedir cualquier intento de fuga.

Estado peruano destina apenas S/
Estado peruano destina apenas S/ 0,07 por persona para combatir la trata: víctimas quedan sin protección| Composición Infobae

El modus operandi del grupo incluía la utilización de amenazas de muerte contra la joven y sus familiares con el objetivo de reforzar su sometimiento. Además, le exigían entregar la mayor parte de los ingresos obtenidos, bajo la justificación de una supuesta deuda generada por el costo del viaje.

Esta red funcionaba con roles definidos: algunos integrantes se dedicaban a la captación y traslado de mujeres, mientras otros se encargaban directamente de la explotación y control en destino. Esta estructura permitió a la organización operar durante un periodo prolongado, hasta la intervención final de las autoridades peruanas.

Temas Relacionados

explotación sexualTrata de personasChimboteperu-noticias

Más Noticias

Eva Longoria conversó con Infobae Perú: “Las latinas son capaces de hacer cualquier cosa, tienen inteligencia y valores”

En conversación con Infobae Perú, la actriz y activista de 50 años afirma que hoy se siente más libre que nunca: sin miedo a los juicios, sin necesidad de cumplir estándares y con la convicción de que cada mujer tiene el poder de definir su propio valor.

Eva Longoria conversó con Infobae

Beto Ortiz regresa con su programa político tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

En conversación con Infobae Perú, el conductor nos habla sobre su nueva apuesta dominical, la cual se emitirá por Panamericana Televisión. Afirma que buscará competir en audiencia con un formato crítico, entretenido y sin concesiones.

Beto Ortiz regresa con su

The Cardigans confirma su primer concierto en Perú: fecha, lugar y venta de entradas para ver a la banda sueca

El grupo liderado por Nina Persson incluirá clásicos como “Lovefool” y “My Favourite Game” en una noche dedicada a los seguidores peruanos, quienes contarán con descuentos especiales en la preventa de entradas

The Cardigans confirma su primer

Tercer Simulacro Nacional Multipeligro 2025: todo lo que debes saber del ejercicio nocturno del 13 de octubre organizado por el Indeci

El simulacro estará enfocado en fortalecer la preparación de las familias para saber cómo actuar ante un sismo u otro tipo de desastre

Tercer Simulacro Nacional Multipeligro 2025:

Vuelos de Latam desde y hacia Cusco serán cancelados: ¿Por qué y desde cuándo?

Latam Airlines emitió un comunicado donde anuncia la cancelación de vuelos y comunica las opciones que tendrán los pasajeros que ya han comprado pasajes

Vuelos de Latam desde y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez designa a Jorge

Tomás Gálvez designa a Jorge Chávez Cotrina como coordinador de las fiscalías contra crimen organizado

Francisco Sagasti sobre gobierno de José Jerí: “Abre una oportunidad para devolverle tranquilidad a la ciudadanía”

Censo 2025 en la recta final: quedan más de dos millones de viviendas por registrar

Andrés Hurtado seguirá en prisión: PJ ratifica la vigencia de su prisión preventiva

José Jerí y su primera actividad fuera de Palacio: encabezó mega operativo simultáneo en cuatro penales del país

ENTRETENIMIENTO

The Cardigans confirma su primer

The Cardigans confirma su primer concierto en Perú: fecha, lugar y venta de entradas para ver a la banda sueca

Grasse Becerra es acusada de no pagar el taxi y ella se defiende: “El señor me estaba llevando a otro lado”

Maju Mantilla abandona la casa donde vivía con Gustavo Salcedo tras conciliación, pero “él se queda con sus hijos”

Maju Mantilla habla de su divorcio con Gustavo Salcedo tras escándalo público: “Siempre tendré ánimo de llegar a acuerdos”

Milett Figueroa pone en su sitio a ‘urraco’ de Magaly Medina y defiende su amor con Marcelo Tinelli: “No pongas palabras en mi boca”

DEPORTES

“No puedes tener una jugadora

“No puedes tener una jugadora que se meta con un preparador físico”: Cenaida Uribe y su decepción con Julieta Lazcano

Canal TV exclusivo que transmitirá la ‘Noche Blanquiazul’ de Alianza Lima previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Universitario vs Sporting Cristal fue suspendido: por qué le quitaron las garantías y cuándo sería reprogramado

Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal TV del partidazo en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025

Manuel Barreto reveló la reacción de los jugadores peruanos tras derrota ante Chile y elogió a Felipe Chávez: “Tiene mucha calidad”