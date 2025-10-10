Abogado de Dina Boluarte niega solicitudes de asilo de la presidenta y asegura que la acompañará “hasta el final”

Fuente: Canal N

El abogado Juan Carlos Portugal, principal defensa legal de la presidenta Dina Boluarte, negó este jueves haber solicitado asilo para su patrocinada, quien enfrenta cuatro mociones de vacancia por su incapacidad para enfrentar a la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.

“Mi visita a Palacio no obedece a ninguna gestión de asilo político de mi clienta. Él o la que inventó algo así está cerca del delirio y de la inimputabilidad”, señaló en un pronunciamiento publicado en X, antes Twitter.

Agregó que tampoco fue convocado para tratar su renuncia. “Yo no abandono a mis clientes. No me han formado de esa manera. Soy leal hasta el final”, indicó.

Las cámaras de Canal N registraron el ingreso de Portugal a Palacio de Gobierno a las 16:25 horas, luego de estacionar su vehículo y acercarse caminando al recinto. Al ser consultado por el estado de la presidenta, respondió con un gesto de aprobación levantando el pulgar.

El mensaje del letrado se hizo público después de que la congresista Patricia Chirinos, de Renovación Popular, remitiera dos oficios dirigidos a los embajadores de Brasil y Ecuador en Lima para rechazar cualquier intento de asilo o refugio político solicitado por Boluarte.

En los documentos, la legisladora advirtió que, si se aprueba una solicitud de ese tipo, se estaría permitiendo una evasión de la justicia peruana, ya que la mandataria afronta investigaciones en el Ministerio Público.

Afirmó que el asilo político no debe usarse como mecanismo para eludir la responsabilidad penal ni para interferir en el trabajo de la justicia nacional.

Por ello, exhortó a ambas sedes diplomáticas a mantener una postura institucional y a reafirmar su compromiso con los principios de soberanía, independencia judicial y no injerencia en los asuntos internos del Perú.

