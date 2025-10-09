Perú

Renovación Popular presentará hoy la moción de vacancia contra Dina Boluarte: “Es una mujer incapaz”

Norma Yarrow aseguró que la presidenta “no tiene ganas de gobernar” y espera que 87 congresistas “estén con los peruanos”

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Durante el Pleno del Congreso, la congresista Norma Yarrow anunció que su bancada presentará una moción de vacancia presidencial. | Congreso TV

Las congresistas de Renovación Popular, Norma Yarrow y Diego Bazán, anunciaron que su bancada presentará hoy mismo una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por el desborde de la delincuencia en el país.

En la sesión del Pleno, Yarrow indicó que “los peruanos viven en pánico permanente” y que “eso no es un cálculo político, sino que no tenemos una líder, tenemos frivolidad”. Calificó a Boluarte como una “mujer incapaz” que “no tiene ganas de gobernar”.

“Este pedido que vamos a hacer no lo hacemos por buscar un desequilibrio político, pero la bancada de Renovación Popular va a presentar el día de hoy la vacancia presidencial, la vacancia de Dina Boluarte”, señaló. “Muchos dirán que a 6 meses de una elección, es de valientes presentarla hoy porque sí necesitamos 87 congresistas que estén con los peruanos. No valen izquierdas ni derechas. Acá en 7 meses se pueden buscar personas quieran gobernar”.

A su turno, el parlamentario Diego Bazán criticó la declaración de Boluarte donde pide no contestar llamadas de extorsión. “Qué fácil es para ella desde Palacio de Gobierno decirles a los miles de empresarios que no contesten. Si no contestas lo que sucede es que te ponen una dinamita, es que te matan”.

“Renovación Popular va a presentar esta moción de vacancia porque la permanencia de esta señora Dina Boluarte es insostenible y esperamos que la ciudadanía esté atenta a esos 87 parlamentarios que sí tienen la valentía de votar a favor y no le dan la espalda al pueblo peruano”, apuntó Bazán.

Bancada de Renovación Popular promueve una moción de vacancia contra Dina Boluarte. | Canal N

Luego del anuncio de Renovación Popular, la congresista Susel Paredes cuestionó la declaración porque, afirma, la “oposición bamba” busca deslindar de Boluarte debido a que buscan la reelección. Recordó que desde abril de este año planteó la vacancia presidencial, pero no alcanzó las firmas necesarias para presentarla. Indicó que suscribirá todas las mociones que se formulen.

En conferencia de prensa, la parlamentaria Norma Yarrow intentó justificar la falta de apoyo de la bancada celeste a las anteriores mociones de vacancia contra la mandataria.

“La figura de vacancia no se debe agotar y por eso es que anterior no hemos estado apoyando mociones de vacancias, porque la vacancia del Rolex era un tema que tenía que ver el Ministerio Público, cirugías y otros, cofre y otros. Por eso había una comisión de fiscalización que podía ver el caso. El tema que hay acá en este momento es ingobernabilidad. Vidas humanas que se están perdiendo. Es un tema importante que tenemos que verlo”, indicó.

Desde la derecha plantean la
Desde la derecha plantean la vacancia presidencial de Boluarte. (Andina)

Por su parte, el parlamentario Edward Málaga pidió que se suspenda el pleno y se llame a junta de portavoces para que se convoque al premier Eduardo Arana. Esto a fin de que explique las acciones del Ejecutivo ante las extorsiones a transportistas y orquestas de música.

Durante el debate parlamentario, congresistas como Jaime Quito y Alfredo Pariona apoyaron, con algunos reparos, la propuesta de la vacancia contra Dina Boluarte. Algunos parlamentarios, como Eduardo Salhuana, José Cueto y Rosangella Barbarán exigieron acciones al Gobierno.

Dina BoluarteRenovación PopularVacancia presidencialperu-politica

