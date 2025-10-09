Perú

Moción de vacancia a Dina Boluarte: Cuántos votos se necesitan y quién sería presidente del Perú si se aprueba

Tras el atentado contra integrantes de Agua Marina y el incremento de la inseguridad ciudadana, la propuesta podría alcanzar los votos decisivos para prosperar

Por Tomás Ezerskii

Guardar
Congreso envió al archivo la
Congreso envió al archivo la primera moción de vacancia contra Dina Boluarte

La crisis política vuelve a sacudir el Parlamento peruano. Una de las tres mociones de vacancia presidencial contra Dina Boluarte ya consiguió las firmas necesarias para su presentación formal ante el Congreso. El documento, impulsado por congresistas de Juntos por el Perú, Podemos Perú, Avanza País, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático, fue confirmado por el parlamentario Elías Varas, quien aseguró que 36 legisladores han suscrito la propuesta.

El respaldo a esta moción creció con el anuncio de Fuerza Popular, que decidió apoyar la destitución de la mandataria tras el atentado contra integrantes de Agua Marina y el incremento de la inseguridad ciudadana. En un comunicado oficial, el partido fujimorista señaló que el país “no puede seguir sumido en la inseguridad y la falta de liderazgo” y que su voto a favor busca abrir “una nueva etapa de gobernabilidad, orden y esperanza para todos los peruanos”. Con esta adhesión, la correlación de fuerzas en el Parlamento se vuelve decisiva y plantea un escenario en el que la vacancia podría prosperar.

¿Cuántos votos se necesitan para aprobar la vacancia de Dina Boluarte?

Dina Boluarte no acudió a
Dina Boluarte no acudió a la Asamblea General de la ONU, debido a que el Congreso no lo permitió - crédito composición Infobae Perú

El procedimiento de vacancia presidencial está regulado por los artículos 113 y 115 de la Constitución Política del Perú. Para que una moción de este tipo sea admitida a debate, se requieren al menos 26 firmas de congresistas. Una vez presentada, su admisión al Pleno necesita el voto de 52 parlamentarios, equivalente al 40% del total.

Posteriormente, el Congreso fija fecha y hora para el debate final, en el que la presidenta tiene derecho a defenderse durante 60 minutos. En esa sesión, la destitución solo puede aprobarse con una mayoría calificada de dos tercios del número legal de congresistas, es decir, 87 votos a favor. Si se alcanza este número, la vacancia se declara inmediatamente y se publica en el Diario Oficial El Peruano en un plazo máximo de 24 horas.

De concretarse la salida de Dina Boluarte, la línea de sucesión presidencial establece que el cargo debe ser asumido por el Presidente del Congreso, actualmente José Jerí Oré de Somos Perú, u otro congresista cuyos colegas crean que puede llegar a un consenso con la mayoría de grupos parlamentarios. Esto debido a que tanto la Primera como la Segunda Vicepresidencia se encuentran vacantes desde diciembre de 2022. En ese caso, el titular del Legislativo o la persona elegida para este cargo asumiría el mando de forma transitoria y estaría obligado a convocar elecciones generales inmediatas.

Con el apoyo de Fuerza Popular, el Congreso podría acercarse por primera vez a los 87 votos necesarios para concretar la vacancia presidencial, un escenario que reconfiguraría por completo el panorama político nacional.

¿Quién es José Jerí Oré, el actual presidente del Congreso y posible sucesor en caso de vacancia presidencial?

José Jerí fue elegido como
José Jerí fue elegido como el nuevo presidente del Congreso de la República en elección realizada hoy en sesión extraordinaria

Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte con 87 votos a favor, José Jerí Oré podría asumir la presidencia de la República, conforme al artículo 115 de la Constitución, dado que actualmente no existen vicepresidentes en funciones, aunque también podría designarse a otro parlamentario que cuente con el respaldo mayoritario de las bancadas para encabezar el gobierno de transición.

Nacido el 13 de noviembre de 1986 en Jesús María, Lima, Jerí pertenece a la bancada de Somos Perú y fue elegido para dirigir el Parlamento en el periodo 2025-2026. Su lista obtuvo 79 votos a favor, imponiéndose sobre la encabezada por el congresista José Cueto. Desde su elección, ha insistido en recuperar la credibilidad del Legislativo en medio de una etapa marcada por la fragmentación política y los bajos niveles de confianza ciudadana.

Formado en Derecho en la Universidad Nacional Federico Villarreal y titulado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Jerí inició su trayectoria profesional en el Gobierno Regional de Áncash, donde se desempeñó como secretario general entre 2019 y 2020. Antes de su salto al Congreso, trabajó como asesor parlamentario de Somos Perú, lo que le permitió involucrarse en los debates legislativos y en la elaboración de proyectos de ley. En las elecciones de 2021, accedió a una curul tras la inhabilitación de Martín Vizcarra, quien encabezaba la lista del partido.

Dentro del Parlamento, Jerí ha ocupado cargos clave como la presidencia de la Comisión de Presupuesto y la vocería de su bancada, destacando por sus intervenciones en temas de fiscalización del gasto público y control a gobiernos regionales. Sin embargo, su carrera política también ha estado marcada por la polémica: en enero de 2025 fue denunciado por presunta violación sexual, caso que motivó su suspensión temporal del partido y la apertura de una investigación fiscal. Aunque el congresista negó las acusaciones, la justicia dispuso medidas de protección y evaluaciones psicológicas que no habría cumplido, lo que derivó en un nuevo proceso por desobediencia a la autoridad.

Temas Relacionados

Dina BoluarteVacanciaVacancia presidencialCongresoperu-politica

Más Noticias

“Felipe Chávez es clave”: Bayern Múnich felicita a ‘Pippo’ por su primer llamado a la selección peruana

De 18 años, el nuevo valor nacional es uno de los nuevos rostros del recambio generacional. Esperará contar con una oportunidad en el amistoso internacional contra Chile, en La Florida

“Felipe Chávez es clave”: Bayern

Gabinete de Dina Boluarte EN VIVO: Eduardo Arana y ministros se presentan ante el pleno por caso Agua Marina

Pleno exige que premier y ministros informen las acciones para afrontar la ola de criminalidad que se ha agudizado

Gabinete de Dina Boluarte EN

Congreso impulsa tres mociones de vacancia contra Dina Boluarte, ¿existen los votos para vacar a la presidenta y su gabinete?

Renovación Popular, Podemos Perú y Bancada Socialista son las bancadas que plantean la salida de la presidenta a menos de 10 meses de culminar su gestión

Congreso impulsa tres mociones de

Fuerza Popular retrocede y anuncia que apoyarán salida de Dina Boluarte: “Apoyaremos cualquier moción de vacancia”

Horas después de descartar su respaldo a las iniciativas, la bancada naranja anunció su cambio de postura. Adelantaron que no serán parte del gobierno de transición

Fuerza Popular retrocede y anuncia

Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Clima en Tarapoto: el estado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gabinete de Dina Boluarte EN

Gabinete de Dina Boluarte EN VIVO: Eduardo Arana y ministros se presentan ante el pleno por caso Agua Marina

Congreso impulsa tres mociones de vacancia contra Dina Boluarte: así van los votos que motivarían su salida del Gobierno

Fuerza Popular retrocede y anuncia que apoyarán salida de Dina Boluarte: “Apoyaremos cualquier moción de vacancia”

Rafael López Aliaga desafía el rechazo de Puno en 2024: “No tengo problema [en ir], la mitad de mi sangre es de allá”

Fuerza Popular: esta fue la postura inicial de la bancada antes de respaldar la vacancia de Dina Boluarte

ENTRETENIMIENTO

Ataque armado a Agua Marina

Ataque armado a Agua Marina EN VIVO: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

Giuseppe Horna, de Armonía 10, revela que el grupo usa chalecos antibalas tras amenazas y creciente inseguridad

¿Quién es Luis Quiroga Querevalú, uno de los fundadores de Agua Marina, víctima del atentado en Chorrillos?

Esposa de Willy Ruiz, animador de Agua Marina, pide oraciones por la salud de los miembros de la orquesta: “Está delicado”

Hermanos Luis y Manuel Quiroga resultaron heridos de bala tras ataque armado contra Agua Marina: ¿cuál es su estado?

DEPORTES

“Felipe Chávez es clave”: Bayern

“Felipe Chávez es clave”: Bayern Múnich felicita a ‘Pippo’ por su primer llamado a la selección peruana

Alineaciones de Perú vs Chile: con varias sorpresas, posibles titulares para amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

Duelo peruano en Cali: Gonzalo Bueno avanzó a cuartos de final y se medirá con Juan Pablo Varillas en partidazo

Calendario de las presentaciones de los equipos de la Liga Peruana de Vóley: los amistosos de Alianza Lima, Universitario y más

Nolberto Solano desmiente a Jean Ferrari tras decir que no encontró ninguna información de la selección peruana: “Eso es verso”