Eduardo Salhuana aconseja a José Jerí optar por un gabinete técnico y de reconciliación: “Tiene que estar ahora cerca al pueblo”

Eduardo Salhuana pide que el primer gabinete de José Jerí promueva la reconciliación. Fuente: RPP Noticias

El nuevo gobierno de transición encabezado por José Jerí enfrenta su primer desafío de magnitud: la conformación de un gabinete ministerial capaz de reducir la tensión política y social en el país. Diversas bancadas han solicitado la elección de ministros con perfiles técnicos e independientes, que ofrezcan garantías de estabilidad y respondan al clima de descontento existente.

Eduardo Salhuana, congresista de Alianza para el Progreso (APP), exhortó al presidente interino a formar un equipo orientado a la unidad y el consenso nacional, tras la crisis derivada de la destitución de Dina Boluarte. En declaraciones a RPP Noticias, el parlamentario advirtió sobre la urgencia de acercar al Ejecutivo a la ciudadanía, señalando que es indispensable recuperar la confianza, especialmente en las regiones más afectadas por el desencanto político.

“El Palacio de Gobierno tiene que estar ahora cerca al pueblo. Hay que reencontrarnos, buscar espacios de reconciliación, de unidad, de consenso”, afirmó Salhuana.

El congresista remarcó que el primer gabinete de Jerí debe centrarse en reconstruir la relación con los sectores sociales excluidos del diálogo político en los últimos años. José Jerí Oré asumió la Presidencia de la República tras la destitución de Boluarte, con el encargo de conducir el país hasta el 28 de julio de 2026. Integrante de Somos Perú y electo con menos de doce mil votos, Jerí se enfrenta a un clima de desconfianza y fragmentación.

Salhuana pide diálogo con sectores críticos y reconciliación nacional

Salhuana insistió en la urgencia de entablar diálogo con sectores críticos al gobierno anterior, particularmente los transportistas y los jóvenes de la denominada Generación Z, actores clave en las recientes movilizaciones a nivel nacional.

“Es esencial convocar inmediatamente a los transportistas, convocar a los representantes de la Generación Z, buscar una reconciliación con los hermanos del sur del Perú”, manifestó el congresista de APP, aludiendo a regiones donde persiste un rechazo intenso hacia el poder central.

Expresidente del Congreso, Eduardo Salhuana se pronuncia tras elección de José Jerí para la Mesa Directiva 2025-2026

El parlamentario consideró que el gobierno interino dispone de la oportunidad para reconstruir los vínculos entre el Estado y la población. Según explicó, la restauración de la confianza en las instituciones dependerá de gestos concretos de apertura al diálogo. Por esta razón, recalcó que la principal tarea del Ejecutivo será “escuchar antes de decidir”.

El llamado de Salhuana se produce en un contexto marcado por la dispersión política en el Congreso y la incertidumbre sobre la duración efectiva del mandato de José Jerí, quien asumió la jefatura del Estado luego de la vacancia de Boluarte.

Salhuana insta a Jerí a designar un ministro del Interior técnico

En relación con la composición del gabinete, Eduardo Salhuana destacó la importancia de la figura del próximo ministro del Interior. Considera que debe tratarse de una persona con liderazgo, conocimiento sectorial y capacidad de ejecutar estrategias eficaces en seguridad ciudadana, uno de los desafíos centrales del país.

“Necesitamos un buen ministro del Interior, capaz que tenga liderazgo, que tenga estrategia, que conozca el sector, si es de APP, si es de cualquier otro grupo político, que lo sea, más allá de la etiqueta”, expuso el congresista.

El nuevo presidente de Perú, José Jeri, camina el día de la ceremonia de investidura, después de que el Congreso votara a favor de destituir a la ex presidenta Dina Boluarte, en Lima, 10 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce

Salhuana solicitó que Jerí priorice la selección de profesionales técnicos y competentes, sin dar preferencia a filiaciones políticas. El objetivo es construir un gabinete que se base en la meritocracia y el compromiso con el bienestar nacional, alejándose de intereses partidarios y cuotas de poder. La elección de responsables para ministerios clave como Economía, Educación y Salud será decisiva para dirigir el rumbo del gobierno.

Fuentes del Legislativo aseguran que Jerí ya ha iniciado consultas con candidatos independientes, aunque no se han revelado nombres de manera oficial.

Una mala elección de ministros podría desatar movilizaciones

El presidente Jerí enfrenta uno de los retos más difíciles de su corto mandato: formar un gabinete que garantice la estabilidad y evite un nuevo ciclo de protestas. Analistas sostienen que la designación de ministros bajo criterios partidarios podría generar un rechazo social y acelerar la pérdida de legitimidad del Ejecutivo.

El congresista José Jerí asumió la presidencia del Perú y afirmó que tiene como prioridad luchar contra el crimen. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Presidencia)

Enrique Castillo, politólogo, advirtió en RPP que la ciudadanía evaluará las primeras decisiones del mandatario: “Si su gabinete es más de lo mismo, que representa solo a las bancadas del Congreso, entonces va a tener un sabor amargo en los próximos días”, señaló.

Mientras tanto, el excongresista Javier Velásquez Quesquén planteó la conformación de “un gabinete de ancha base”. Por su parte, el ex primer ministro Juan Jiménez Mayor alertó sobre la dificultad de atraer a técnicos con credibilidad en un gobierno debilitado. Ambos coincidieron en que una mala elección podría provocar una ola de movilizaciones similar a la que obligó a Manuel Merino a dejar el poder en 2020.