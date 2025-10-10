Afiliados podrán retirar AFP solo si tienen cuenta en una de estas ocho entidades financieras

Solicitud del Retiro de AFP este 2025 se podrá hacer efectiva solo si tienes cuenta en una de estas ocho entidades financieras. - Crédito Andina

Ya las empresas administradoras de fondos de pensiones vienen informando los detalles esenciales a puertas de la fecha de inicio de las solicitudes del octavo retiro AFP, que será el próximo martes 21 de octubre.

¿Sabías que además de tu DNI y tu clave web necesitarás otro requisito para recibir tu fondo de AFP? Como se sabe, este se te depositará en cuatro armas máximas (si pediste las 4 UIT, o S/21 mil 400), pero ¿dónde? Es ahí donde viene un nuevo dato: este depósito se te hará en una cuenta bancaria que deberás tener lista para ingresarla al momento de hacer la solicitud. Pero esta cuenta solo podrá estar en una de las siguientes ocho entidades bancarias (si no tienes cuenta en una, deberás crearla):

BCP

BBVA

Interbank

Scotiabank

Banbif

Banco Falabella

Caja Huancayo

Banco de la Nación (solo cuando es la única entidad disponible en la localidad).

Esta es la lista de bancos y cajas autorizados para sacar el retiro AFP. - Crédito Captura de AFP Integra

Solo seis bancos autorizados

No se podrá retirar AFP si no se tiene una cuenta en una de las entidades anteriores, por lo que quienes aún no cuentan con una (que esté en soles y no esté mancomunada) deberán crearse una a la brevedad para poner disponer del dinero.

“Te comentamos que debes registrar una cuenta bancaria que esté activa, sea de uso personal y no sea mancomunada. Te recomendamos comunicarte directamente con tu entidad bancaria para mayor información sobre el tipo de cuenta”, responde AFP Integra.

Estos bancos son el BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank, Banbif y Banco Falabella. Pero también está incluida otra entidad financiera, Caja Huancayo (y no ninguna otra). Así, si no tienes cuenta en una de estas entidades no hay otra solución que crearse una cuenta en alguna y tener el número de cuenta a la mano a la hora de hacer la solicitud.

Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

Además de esto, la empresa Profuturo AFP reveló también que los retiros AFP se podrán recibir en el Banco de la Nación, pero solo en casos particulares. “Te comentamos que solo si registraste en nuestra base de datos que resides en una localidad en donde el Banco de la Nación es la única oferta bancaria, se te habilitará la opción de pago en ventanilla en dicha entidad”, apuntó la empresa administradora.

Requisitos para sacar AFP

Para hacer la solicitud de retiro AFP, necesitará tener estos tres datos que se te pedirán como requisito para pedir hasta 4 UIT.

El número de DNI . Pero también se le pedirían otros datos personales, por lo que tener el documento a la mano es recomendable

La clave web . Esta es la contraseña que usen para entrar a sus cuentas en su AFP. Estas empresas administradoras recomienda actualizar este dato para no demorar buscándolo poco antes del retiro

número de cuenta bancaria a donde se depositará los desembolsos hasta por 4 UIT. Este es el dato que se suele perder de vista. El dinero solo se podrá retirar por una entidad bancaria o financiera Ela donde se depositará los desembolsos hasta por 4 UIT. Este es el dato que se suele perder de vista. El dinero solo se podrá retirar por una entidad bancaria o financiera de la lista de las que están autorizadas . Si no se cuenta con una, se deberá crear.