Perú

Clima en Perú: la predicción del tiempo para Piura este 9 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Por Tomás Ezerskii

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas de este jueves en Piura, Perú.

En Piura se pronostica una temperatura máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 17 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 10% durante el día y del 21% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 85% en el transcurso del día y del 99% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 43 kilómetros por hora en el día y los 41 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 11.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Piura se registran al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.

Piura se ubica al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en los límites con Ecuador. De ahí su clima principalmente seco.

El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico abarcando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.

La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde se presentan más variedades del clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.

(EFE)
(EFE)

El clima en Perú

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaPiuraperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Perú Libre: el partido que ganó las elecciones y que terminó con dos presidentes vacados y su líder prófugo

El movimiento izquierdista de Vladimir Cerrón llegó al poder con un discurso de transformación social, pero cuatro años después enfrenta denuncias por corrupción, crisis institucional y un profundo desgaste político

Infobae

Crisis política en Perú EN VIVO: últimas noticias de Dina Boluarte, vacancia presidencial y situación crítica en el Gobierno

La crisis política que vive Perú se profundizó tras el atentado contra Agua Marina en Lima, evento que incrementó el rechazo ciudadano y parlamentario hacia Dina Boluarte, quien enfrenta una destitución inminente antes de las elecciones de 2026.

Crisis política en Perú EN

Vacancia contra Dina Boluarte EN VIVO: Congreso admitió por mayoría las cuatro mociones para destituir a la presidenta y falta acordar fecha de presentación

Renovación Popular, Podemos Perú y Bancada Socialista son las bancadas que plantean la salida de la presidenta a menos de 10 meses de culminar su gestión

Vacancia contra Dina Boluarte EN

¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en una eventual vacancia presidencial? Esto establece la Constitución

La presidenta enfrenta cinco mociones de vacancia por supuesta incapacidad moral, derivadas de cuestionamientos a su gestión en seguridad ciudadana y gobernabilidad

¿Cuál es el papel de

Se registran protestas frente a embajadas de Ecuador y Brasil en Lima para frenar posible asilo a Dina Boluarte ante una eventual vacancia

Las manifestaciones surgieron tras advertencias de congresistas sobre un posible asilo político de Boluarte, pese a que sus abogados hayan descartado esa posibilidad

Se registran protestas frente a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Crisis política en Perú EN

Crisis política en Perú EN VIVO: últimas noticias de Dina Boluarte, vacancia presidencial y situación crítica en el Gobierno

Vacancia contra Dina Boluarte EN VIVO: Congreso admitió por mayoría las cuatro mociones para destituir a la presidenta y falta acordar fecha de presentación

¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en una eventual vacancia presidencial? Esto establece la Constitución

Rafael López Aliaga reclama la renuncia anticipada de Dina Boluarte: “Basta ya, peor de lo que estamos no hay”

Nueva crisis en Perú: ¿Qué sigue tras la eventual vacancia de Dina Boluarte y cuál es el impacto de tener ocho presidentes en 10 años?

ENTRETENIMIENTO

Ataque armado a Agua Marina:

Ataque armado a Agua Marina: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

Gigi Mitre arremete contra Dina Boluarte y el Estado: “Sus medidas son una porquería, el país vive con miedo y sin rumbo”

Christian Meier expresa su solidaridad con Agua Marina: “desafiamos a la muerte cada vez que salimos de casa”

Gian Marco pospone su gira nacional: “No se puede celebrar en medio del miedo y la violencia que atraviesa el país”

Madre de Renzo Palacios, cantante de Agua Marina, exige mayor seguridad tras atentado en concierto

DEPORTES

Fabio Gruber incrementó su valor

Fabio Gruber incrementó su valor en el mercado tras destacar en Alemania: la selección peruana ya lo espera para nuevo proyecto

D’ Alessandro Montenegro y Álvaro Rojas, nuevos convocados de la selección peruana promovidos por Manuel Barreto

Cienciano afronta cambios: Carlos Lugo, campeón de Copa Sudamericana 2003, fue presentado como nuevo Gerente Deportivo

A qué hora juega Paraguay vs Japón: partido amistoso en Osaka por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Uruguay vs República Dominicana: partido amistoso en Malasia por fecha FIFA 2025