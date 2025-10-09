Dilbert Aguilar se solidariza tras ataque a Agua Marina: “El Gobierno tiene todo en sus manos, pero no hace nada”

Dilbert Aguilar se solidariza con la familia de Agua Marina luego de la balacera sufrida en show de Chorrillos. RPP

La balacera ocurrida durante el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos ha encendido nuevamente las alarmas sobre la creciente inseguridad que enfrenta el país, incluso en espacios de entretenimiento. Tras el ataque, la Policía Nacional del Perú (PNP) activó de inmediato el Plan Cerco, con la finalidad de ubicar a los responsables del atentado que sembró el terror entre los asistentes.

El incidente se produjo en pleno desarrollo del show, cuando cientos de personas disfrutaban del repertorio de la reconocida agrupación piurana. Testigos aseguraron que los disparos generaron una estampida y escenas de desesperación. Familias enteras corrieron hacia las salidas buscando refugio, mientras los músicos de Agua Marina intentaban ponerse a salvo entre gritos y confusión.

Ante la magnitud del hecho, las fuerzas del orden desplegaron patrullas por las principales avenidas de Chorrillos y zonas aledañas para dar con los atacantes. La investigación preliminar apunta a un presunto ajuste de cuentas o intento de extorsión, modalidad que en los últimos meses ha golpeado con fuerza a la industria musical peruana.

Dilbert Aguilar indignado tras ataque a Agua Marina: “El Gobierno tiene todo en sus manos, pero no hace nada”. Infobae Perú / Captura: Difusión

El cantante Dilbert Aguilar, visiblemente afectado por lo sucedido, expresó su solidaridad con la agrupación y su indignación ante lo que considera un reflejo de la falta de control estatal. “Primero solidarizarme con la familia de Agua Marina y, por otra parte, indignado. No hay palabras para describir todo esto que nos está pasando, no solamente a la industria de la música, sino a todo el país”, comentó a RPP.

Con tono firme, el intérprete de “Cariñito de mi vida” responsabilizó al Gobierno por la falta de acción frente al crimen organizado. “Un toque de queda no va a solucionar nada. Acá estamos todos metidos en el mismo saco. El Gobierno tiene todo en sus manos para que esto se solucione. No sé qué esperan para poner mano dura. Ellos saben quiénes son, ellos saben dónde están”, agregó, visiblemente frustrado.

El músico también reveló una realidad preocupante que muchos prefieren callar: el pago de “cupos” y extorsiones a bandas criminales. “Hay muchos grupos que pagan, y eso todo el mundo lo sabe. Hay muchos artistas que igual no se extorsionan, igual hay que colaborar con ellos. Y así, no solamente los artistas: todos los empresarios, todos los rubros están en lo mismo”, afirmó Aguilar, subrayando que los sectores más vulnerables son los más expuestos.

Con amargura, también señaló la distancia entre la clase política y la ciudadanía común. “A los grandes no les tocan, como a la presidenta no le toca, porque andan resguardados, andan con seguridad. Para ellos no pasa nada. Ellos nos miran desde arriba, al pueblo, como si esto no los afectara”, sostuvo.

Para Aguilar, la situación ha alcanzado un punto límite. “Esto ya rebasó, hermano. Nadie va a andar todos los días con seguridad, ni va a hacer un concierto con mil seguridades. No hay forma”, dijo, reflejando la impotencia de los artistas que deben seguir trabajando pese al temor constante.

La balacera contra Agua Marina se suma a una lista creciente de ataques que han enlutado al mundo de la cumbia. Hace unos meses, el asesinato del conocido ‘Ruso’ marcó un precedente que parecía una advertencia, pero hoy el peligro se ha hecho presente incluso en plena presentación artística.

La PNP informó que se analizan las cámaras de seguridad del Círculo Militar y zonas cercanas para identificar a los atacantes. Mientras tanto, los fanáticos de Agua Marina exigieron justicia y medidas concretas para evitar que la música —símbolo de unión y alegría— se siga tiñendo de sangre.

Policías de criminalística han hecho un cerco en el lugar donde ocurrió la balacera en el concierto de Agua Marina. RPP