Jefferson Farfán sorprende con anuncio de boda con Xiomy Kanashiro y desata una ola de felicitaciones

El exfutbolista dejó a todos boquiabiertos al confirmar que se casará con la cantante Xiomy Kanashiro, desatando una ola de mensajes y celebraciones en redes sociales tras la inesperada revelación (Enfocados)

Jefferson Farfán volvió a ocupar los titulares, esta vez no por un gol ni por un nuevo proyecto deportivo, sino por una confesión que desató alegría entre sus seguidores.

En plena grabación de su podcast “Enfocados”, el exfutbolista anunció que contraerá matrimonio con la cantante Xiomy Kanashiro, con quien mantiene una relación desde febrero de 2025.

El anuncio, hecho de manera espontánea durante una entrevista con el croata Ivan Rakitic, tomó por sorpresa al público y generó una ola de reacciones que celebraron el nuevo capítulo en la vida sentimental del exjugador de Alianza Lima.

Una confesión inesperada durante su programa

Entre bromas y confesiones en su programa, Jefferson Farfán confirmó su boda con Xiomy Kanashiro, un anuncio que transformó la entrevista en una celebración llena de sorpresa y emoción. (Instagram)

El último episodio de “Enfocados” se desarrollaba con la presencia del futbolista croata Ivan Rakitic, quien compartía anécdotas sobre su carrera y su vida familiar.

En un ambiente distendido, el exjugador del Barcelona relató cómo conoció a su esposa y habló sobre los catorce años de matrimonio que llevan juntos. Su historia provocó sonrisas y comentarios entre los conductores del programa, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

Fue en ese instante cuando Guizasola, entre bromas, señaló a su compañero y dijo: “Mi hermano también está enamorado ya, ya se va a casar”. La frase desató risas en el set, pero lo que nadie esperaba era la confirmación directa del propio Farfán, quien respondió sin dudar: “Yo también ya me caso, pronto ya”.

La reacción del público fue inmediata. Los asistentes a la grabación aplaudieron y celebraron la noticia, mientras las redes sociales estallaban con mensajes de cariño hacia la pareja.

Jefferson y Xiomy: una historia de amor que creció lejos de las cámaras

Lejos de los reflectores, Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro consolidaron una relación basada en confianza y respeto, que hoy llega a un punto clave con el anuncio de su compromiso matrimonial. (Instagram)

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro oficializaron su relación en febrero de 2025, aunque sus seguidores ya sospechaban del vínculo desde meses antes. La cantante de cumbia, conocida por su participación en “La Casa de la Comedia”, acompañó al exfutbolista en varios eventos públicos, donde ambos mostraron una complicidad evidente.

Kanashiro, de 27 años, ha consolidado su carrera artística en el ámbito musical y televisivo, mientras que Farfán, de 40, continúa ligado al entretenimiento desde su espacio digital. La diferencia de edad entre ambos generó comentarios en redes sociales, aunque la pareja ha preferido mantener una postura reservada.

Sus seguidores, sin embargo, celebran cada aparición juntos, interpretando el romance como una etapa de madurez y estabilidad emocional para la exestrella del fútbol peruano.

El anuncio del matrimonio se convirtió en uno de los momentos más comentados del mes, no solo por el carácter espontáneo del mensaje, sino porque confirma la solidez de una relación que parecía crecer en silencio.

El reencuentro familiar que conmovió a sus seguidores

El exfutbolista emocionó a sus fanáticos al mostrar su reencuentro con su hija, un acto cargado de ternura que reflejó una etapa más sensible y personal en su vida antes del matrimonio. (Instagram)

Poco antes del anuncio de su compromiso, Jefferson Farfán compartió en sus redes sociales un video que emocionó a miles de usuarios. En él, aparecía junto a su hija menor, a quien no veía desde hacía varios meses. “Te extrañé mucho. Hoy tocó hacer sus pulseritas a la niña más hermosa del mundo. Qué día tan maravilloso. Te amo”, escribió el exdelantero junto al clip, donde se les ve sonriendo y disfrutando del momento.

El reencuentro tuvo lugar en medio de un proceso legal con la madre de la menor, Darinka Ramírez. Aunque el exjugador nunca tuvo prohibición de visitas, las tensiones en la relación habían afectado la cercanía con su hija.

Las imágenes mostraron un lado íntimo de Farfán, distinto al que suele proyectar en medios o redes, y fueron interpretadas como un signo de reconciliación personal y familiar.

Esa misma sensibilidad pareció extenderse al tono del episodio de “Enfocados”, donde el exfutbolista habló con entusiasmo sobre el matrimonio y sobre su nueva etapa de vida. Para muchos seguidores, el anuncio simboliza una renovación emocional, un cambio que coincide con su acercamiento a los afectos más cercanos.