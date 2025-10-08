Gustavo Salcedo y la advertencia a exproductor de Maju Mantilla, antes de agresión: “Te estás metiendo en el lugar equivocado”

Audio revela premeditación de Gustavo Salcedo antes de golpear al exproductor de Maju Mantilla. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Un nuevo audio revelado en “Magaly TV: La Firme” ha sacado a la luz detalles impactantes sobre el comportamiento de Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, antes del violento episodio ocurrido el 26 de septiembre en Miraflores, donde agredió físicamente al exproductor Christian Rodríguez Portugal.

El material corresponde a una conversación “off the record” sostenida entre el deportista y un reportero del programa semanas antes del ataque. En ella, Salcedo admite haber seguido, espiado y monitoreado tanto a su esposa como a Rodríguez, además de enviarle un mensaje directo de advertencia al hombre de televisión: “Te estás metiendo en el lugar equivocado”.

En el audio, fechado el 6 de septiembre, Gustavo Salcedo narra cómo decidió enfrentar al exproductor, a quien ya vigilaba desde hace meses. “Christian está escondido, no sale de su casa, no va a trabajar. Cuando todo este chongo empezó, yo le mandé un mensaje, le dije: ‘Christian, te estás equivocando’. No lo amenacé, ah. Le he podido sacar la m…”, se le escucha decir con tono desafiante.

Gustavo Salcedo confesó que espió y advirtió al exproductor de Maju: “Le pude sacar la m...”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Segundos después, el aún esposo de Maju profundiza en su relato y confiesa lo que le escribió al exproductor antes de la agresión: “‘Te estás equivocando. Yo y Maju tenemos una relación maravillosa de veinte años. Parece que te estás metiendo en el lugar equivocado o te has confundido’, como que le puse un alto de lo que estaba haciendo”.

Estas declaraciones fueron presentadas por Magaly Medina la noche del martes 7 de octubre, quien calificó el contenido del audio como una evidencia preocupante de hostigamiento y control. La periodista advirtió que, lejos de ser un episodio aislado, las palabras de Salcedo reflejan una actitud posesiva y obsesiva, que habría ido escalando hasta la violencia.

“Estamos ante un hombre que no solo espía, sino que también se atribuye el derecho de ‘ponerle un alto’ a otro ser humano, como si su relación le diera poder sobre la vida de los demás”, señaló la conductora al inicio de su programa.

En el mismo audio, Salcedo confiesa que monitoreaba los teléfonos y los vehículos tanto de su esposa como del exproductor y su esposa. “A Christian, yo lo estuve trackeando. Acá están los seguimientos que yo le tenía con GPS a los dos. Desde el teléfono, todo. Pero lo que ella no sabía es que yo podía ver todo su celular, todo lo que hacía, y ahí tengo imágenes, grabaciones”, admitió sin reparo.

Su tono revela orgullo por sus acciones. “Yo veía todo lo que tenía en su celular y ella me lo negaba. Es como que yo vea tu celular que esté clonado, lo que haces y lo que no haces, le decía y lo negaba”, agregó.

Para la producción de Magaly TV: La Firme, este nuevo material, profundiza la gravedad del caso, mostrando que Gustavo Salcedo no actuó por impulso, sino que hubo una planificación previa y un seguimiento constante a su esposa y a Rodríguez.

Durante la emisión, Magaly recordó que en otro audio, Salcedo había reconocido que efectivamente golpeó al exproductor durante el altercado ocurrido fuera de una notaría en Miraflores, en marzo del 2025. “Le metí un empujón que me salió natural. El pata no esperaba verme y yo tampoco esperaba verlo. Salió volando para atrás, se cayó de cabeza y como que se desmayó”, había relatado en esa oportunidad.

Estas revelaciones han generado gran preocupación entre el público y especialistas, pues podrían empeorar la situación legal de Gustavo Salcedo, al quedar en evidencia una posible conducta de acoso, invasión de privacidad e incluso premeditación antes de la agresión.

Magaly cerró el bloque con un comentario que resume el desconcierto que ha causado este caso: “Esto ya no es un simple conflicto de pareja. Aquí estamos viendo a una persona que perdió todo control y creyó tener derecho sobre la intimidad y la libertad de su esposa.”

