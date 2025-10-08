Abogada penalista analiza situación de Gustavo Salcedo y advierte a Maju Mantilla “Muchos casos de feminicidio empiezan así”

Magaly TV: Romy Chang y Lizbeth Cueva analizan el preocupante comportamiento de Gustavo Salcedo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Este martes 7 de octubre, la conductora Magaly Medina recibió en su set a la abogada penalista Romy Chang y a la psicóloga Lizbeth Cueva, quienes analizaron las conductas de Gustavo Salcedo y el riesgo que podría representar para la exreina de belleza, Maju Mantilla.

Salcedo continúa generando alarma y debate público tras los audios difundidos en Magaly TV: La Firme, donde el aún esposo de Maju Mantilla confesó haberla espiado durante más de dos años.

Durante la conversación, Romy Chang lanzó una advertencia contundente: “Muchos casos de feminicidio empiezan así”. La abogada explicó que los comportamientos de control, seguimiento y obsesión son señales de alerta que no deben minimizarse, pues suelen preceder a hechos de violencia física o psicológica más graves.

Magaly TV: Romy Chang y Lizbeth Cueva analizan el preocupante comportamiento de Gustavo Salcedo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Lo vemos en un detalle muy puntual: si él agrede a la esposa del hombre con el que supuestamente le fue infiel, ¿cómo no a su propia esposa?”, enfatizó.

Magaly recordó que Salcedo reconoció haber golpeado al exproductor Christian Rodríguez en marzo pasado, lo que llevó a Chang a expresar su preocupación. “Cuando una persona actúa desde la ira, el control y la necesidad de dominio, su círculo de violencia puede ampliarse. Hoy es una agresión a un tercero, pero mañana puede ser contra la pareja misma”, sostuvo la abogada.

Lizbeth Cueva, por su parte, abordó el tema desde la perspectiva emocional. Señaló que el comportamiento de Gustavo responde a un patrón obsesivo de control y a una necesidad de ejercer poder sobre su entorno. “Cuando hay una relación donde la obsesión anula la libertad, se rompe la individualidad. Eso no es amor, es una forma de dominio”, explicó.

Magaly TV: Romy Chang y Lizbeth Cueva analizan el preocupante comportamiento de Gustavo Salcedo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly coincidió con sus invitadas y resaltó la gravedad del relato de Salcedo, quien en los audios se jacta de haber intervenido los teléfonos y colocado GPS en los autos de Maju Mantilla y Christian Rodríguez. “No se trata solo de celos o de dolor por una infidelidad, se trata de un comportamiento que ya cruza la línea de lo legal y lo ético. Esto se puede convertir en algo mucho más grave”, advirtió.

Romy Chang recalcó que el caso debe ser observado por las autoridades como una posible situación de violencia doméstica. “La mayoría de víctimas de agresión no denuncian a sus agresores. Muchas veces los justifican o los protegen por miedo, vergüenza o por sus hijos. Pero esos silencios son peligrosos, porque perpetúan el ciclo de violencia”, subrayó.

La abogada también cuestionó la versión de Maju Mantilla, quien en una reciente declaración aseguró que Salcedo nunca fue violento con ella. “Eso también lo hemos visto antes. Muchas mujeres, incluso con recursos y visibilidad pública, niegan o minimizan los hechos para proteger su imagen o la de su familia. Sin embargo, el silencio solo fortalece al agresor”, apuntó Chang.

Magaly TV: Romy Chang y Lizbeth Cueva analizan el preocupante comportamiento de Gustavo Salcedo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En otro momento, Magaly Medina recordó cómo Salcedo, en uno de los audios, afirmaba que su matrimonio de veinte años era “maravilloso” y que el productor “se había metido en el lugar equivocado”. Esa frase generó una reflexión inmediata en el set. “Está viviendo en un cuento de hadas que no existe”, comentó Magaly, mientras Lizbeth Cueva agregaba que esa negación es común en personas que buscan mantener el control. “No quiere asumir su parte en la crisis, y responsabiliza a un tercero de sus propios problemas conyugales”, señaló.

El análisis en Magaly TV: La Firme dejó en evidencia la preocupación de las especialistas por la seguridad de Maju Mantilla y por las implicancias legales de las confesiones de Gustavo Salcedo. Tanto Chang como Cueva coincidieron en que este tipo de situaciones deben tomarse con seriedad y sin romantizar el control bajo la excusa de los celos o el amor.

“Hay muchos casos que comenzaron igual: con un hombre que vigila, controla, revisa el celular, sigue a su pareja, y termina en tragedia. Por eso es fundamental intervenir antes de que sea tarde”, advirtió finalmente Romy Chang.

“Le puse GPS y revisé su celular”: Gustavo Salcedo admite espionaje a Maju Mantilla, según Magaly Medina. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme