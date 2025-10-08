Gustavo Salcedo confiesa que espió a Maju Mantilla y a productor por dos años: “Veía todo y ella me lo negaba”

Magaly Medina revela que Gustavo Salcedo habría espiado a Maju Mantilla y a su exproductor. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La historia entre Maju Mantilla y su aún esposo Gustavo Salcedo sigue generando gran polémica luego de que en Magaly TV: La Firme se difundiera una nueva grabación donde el exdeportista confiesa haber espiado el celular de la conductora y del exproductor de televisión Christian Rodríguez Portugal, con quien se le vinculó sentimentalmente meses atrás.

En el material, Salcedo admite haber intervenido ambos teléfonos y colocado GPS en los vehículos, lo que habría ocurrido durante más de dos años. Estas revelaciones no solo agravan su situación mediática, sino que también podrían tener consecuencias legales.

“Está corrido, guardado porque a Christian yo lo estuve trackeando. Acá están los seguimientos que yo le tenía con GPS a los dos. Desde el teléfono, todo. Pero lo que ella no sabía es que yo podía ver todo su celular, todo lo que hacía y ahí tengo imágenes, grabaciones”, se escucha decir a Gustavo en el audio, según reveló Magaly Medina el martes 7 de octubre.

Gustavo Salcedo sabía que Maju Mantilla le era infiel

La periodista explicó que esta conversación fue grabada el 9 de septiembre, cuando Salcedo decidió revelar parte de lo que él mismo denominó “su investigación”. En ese momento, el esposo de la exreina de belleza parecía convencido de que Maju Mantilla le ocultaba una relación con el exproductor, lo que lo habría llevado a realizar un seguimiento constante.

“Yo he tenido su celular intervenido, el de él, el de Maju, GPS en su carro, todo lo que yo le he encarado a Maju siempre. Yo veía todo lo que tenía en su celular y ella me lo negaba, es como que yo vea tu celular que esté clonado, lo que haces y lo que no haces, le decía y lo negaba”, sostuvo en su confesión, dejando atónitos a los televidentes.

Según el propio testimonio de Salcedo, su obsesión por descubrir una supuesta traición lo llevó a contratar un equipo de siete personas que, durante un año, habrían seguido los pasos de Maju Mantilla. “He estado en esto desde el 2023, estamos 2025, más de dos años. Dudando si mi esposa se iba o no con otro. Yo en esta parte me pongo de investigador privado, después me puse un equipo de siete personas por un año siguiéndola todo el tiempo”, declaró con serenidad en el audio.

Gustavo Salcedo afirma que dos años espió a Maju y productor

La revelación causó conmoción en el set de Magaly Medina, quien no dudó en calificar el caso como un posible delito de violación a la intimidad y acoso. Para la conductora, el nivel de control y seguimiento descrito por Salcedo refleja una conducta preocupante, que podría ser investigada por las autoridades.

Además, en una parte del material, Gustavo asegura que también vigilaba a Christian Rodríguez, registrando sus llamadas, ubicaciones y rutinas diarias. “Yo tenía todos los meses, sus llamadas, todos los números que llamaba y que recibía, todas sus conversaciones grabadas, todo. Yo sabía cuando corría, cuando entrenaba, cuando salía, todo. Christian está escondido, no sale de su casa (...) le puse un alto de lo que estaba haciendo”, finaliza su declaración.

Estas nuevas grabaciones se suman al audio anterior difundido por Magaly TV, donde el propio Salcedo admitía haber golpeado a Rodríguez en marzo de este año en Miraflores. En esa oportunidad, describió cómo ocurrió el incidente: “Le meto un empujón que me salió a lo natural, entonces el pata no esperaba verme y yo no esperaba verlo tampoco. De la nada levantó la mirada y me vio ahí metiéndole un empujón, salió volando para atrás, se cayó de cabeza y como que se desmayó”.

El caso ha tomado un giro cada vez más oscuro. Mientras Maju Mantilla ha preferido mantenerse en silencio, los audios siguen exponiendo una faceta desconocida de su aún esposo, que parece haber cruzado todos los límites en su intento por controlar lo que consideraba una relación en peligro.

